达美航空被评为2021年全球表现最佳的航空公司，全日空航空被评为全球最准点的航空公司

北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)——航空分析公司Cirium(睿思誉) 发布了《2021准点率报告》，这是对航空公司及机场运营表现进行评比的全球标准。Cirium(睿思誉)授予总部位于亚特兰大的达美航空白金奖，表彰其为全球年度表现最佳的航空公司。

基于对航空公司运营复杂性、航班数量、网络的多样性和其他关键运营因素的考量，新的年度奖项颁发给表现出色的航空公司。白金奖的颁发则基于一种涵盖了一系列参数的专有算法，并一对一地对航空公司进行对比，尽可能地确保公平、准确和一致。

Cirium(睿思誉) 首席执行官Jeremy Bowen表示：“对于航空业来说，这是又一个艰难的一年。但是，2021年肯定比2020年的情况要好，它标志着航空业复苏的开始,”综合评估了航空公司的规模、网络、乘客延误时间和已经完成的航班数量之后，达美航空从中脱颖而出，这是对其在困难时期的杰出努力和成就的肯定。全日空航空公司（ANA）是全球公认的最准点的航空公司。祝贺达美航空、全日空航空和区域冠军。

Cirium(睿思誉) 发布的《2021准点率评审报告》，反映了下半年航班数量回升的情况。全球航空公司运营了近2,500万个航班，比2020年增加了10% ，但仍比2019年下降了36% 。

这份报告评估了全球和特定类别中表现最好的航空公司和机场。

全球航空公司

全日空航空以95%的航班准点率被评为全球准点率最高的航空公司。日本航空（JAL）紧随其后，准点率为94.1% ，这也反映了日本航空公司在准点率方面的高标准。排在第三位的是准点率为91%的俄罗斯国际航空公司（ Aeroflot），其次是拉塔姆航空集团( Latam)和和达美航空，准点率分别为88.7%和87.8%。

北美

达美航空以87.7% 的航班准点率被评为北美最准时的航空公司，超过了准点率分别为81.7%和80.5%的阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）和美国航空公司（American Airlines）。

欧洲

西班牙国际航空集团IAG旗下的伏林航空公司（Vueling），伊比利亚快运航空公司（Iberia Express）和伊比利亚航空（Iberia）分别占据了欧洲排名前五航空公司中的三个席位，准点率分别为92.1%，91.8%和90.3%。值得注意的是，伏林航空在2021年已经将运营网络扩展到全球，第三季度其国际航班运力的准点率为65%。

亚太地区

在亚太地区，领先的日本航空公司 ANA 和 JAL 位居榜首。亚洲地区以运营国际航班为主的那些航空公司基本上仍处于准冬眠状态。那些拥有庞大国内市场的航空公司表现更好。今年亚太地区排名前十的航空公司，都是国内业务占据主导地位。

拉丁美洲

巴拿马航空公司(Copa airlines) 在新冠肺炎疫情开始全球蔓延时接近完全关闭，目前正在强劲复苏，并以非常高的准点率运营其不断扩大的航班时刻表。该航空公司以90.3% 的航班准点率赢得了拉丁美洲区域的冠军，其次是准点率分别为89.2%和88.9%的阿根廷航空航空公司和巴西阿苏尔航空公司。

中东和非洲

南非的低成本航空公司 萨法航空（Safair）以96.4% 的航班准点率在中东和非洲地区脱颖而出。《2019准点率报告》中并没有包含这家公司，它已将国际业务扩展到了南非人的度假胜地——毛里求斯。皇家约旦航空（ Royal Jordanian ）和阿联酋航空（Emirates）在该地区的评审中表现优异，准点率分别达到89%和86.7%。

低成本航空公司

同样是日本国内运营商和ANA附属公司的 Solaseed Air，以97.9% 的航班准点率位居2021年低成本航空公司之首。这家航空公司拥有14条网络航线，运营非常灵活。

全球最准时的机场

该报告还列出了全球最准时的机场，东京国际机场羽田机场(Haneda airport)是全球准点率最高的机场。2021年，该机场95.6% 的航班准点起飞。

Cirium(睿思誉) 自13年前开始为航空公司和机场提供《准点率报告》，是行业中历史最悠久的分析报告。2021年6月，随着航班数量的恢复，Cirium(睿思誉)恢复了发布该报告，并定期每月更新数据，以帮助评估航空公司在按时将乘客从A点送到B点方面的表现。Cirium(睿思誉) 的准点率分析是基于来自600多个实时航班信息来源的航班数据。航空公司要保证准时，其航班必须在预定到达时间的15分钟内到达机场登机口。

请点击这里，下载完整版的Cirium(睿思誉) 《2021准点率报告》。

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Cirium (睿思誉)简介

Cirium(睿思誉)是一家结合强大数据及分析服务的公司，致力于推动世界的持续发展。凭借数十年的行业经验，Cirium(睿思誉)为客户提供专业的独到见解，协助旅游公司、飞机制造商、机场、航空公司和金融机构等各类企业制定合理明智的商业决策，从而塑造旅游行业的未来，提高企业收益并改善客户体验。Cirium（睿思誉）隶属于励讯集团（RELX PLC），该公司是世界领先的信息与数据分析提供商，服务不同行业领域的专业及商业客户。母公司RELX PLC的股票在伦敦、阿姆斯特丹和纽约证券交易所使用以下股票代码进行交易：伦敦：REL；阿姆斯特丹：REN；纽约：RELX。访问cirium.com了解更多信息或关注Cirium(睿思誉)的LinkedIn账号、微信公众号 CiriumCN。