Delta Air Lines eleita a companhia aérea de melhor desempenho do mundo de 2021; a All Nippon Airways eleita como a mais pontual do mundo

Cirium has revealed the most on-time airlines and airports of 2021. Delta Air Lines receives the new prestigious Platinum Award for Operational Excellence. The report can be found at www.cirium.com/on-time-performance

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Cirium, a empresa de análise do setor de aviação, divulgou hoje o seu On-Time Performance Review 2021 (Avaliação de Desempenho em Pontualidade de 2021), o padrão global para o desempenho operacional de linhas aéreas e aeroportos. A Cirium concedeu à Delta Air Lines o prêmio Platinum Award, que reconhece a empresa com sede em Atlanta como a linha aérea de melhor desempenho do mundo do ano por Excelência Operacional.

O novo prêmio anual é concedido a uma companhia aérea com desempenho excepcional e leva em consideração a complexidade da operação da companhia aérea, o volume de voos, a diversidade de sua rede e outros fatores operacionais importantes. O Platinum Award é baseado em um algoritmo proprietário que considera uma série de parâmetros e oferece uma saída para a comparação de companhias aéreas, na medida do possível, para garantir uma análise justa, precisa e com integridade.

“Foi mais um ano desafiador para o setor de aviação, porém 2021 certamente foi melhor do que 2020, marcando o início da recuperação”, disse Jeremy Bowen, diretor executivo (CEO) na Cirium. “A Delta Air Lines se destacou este ano quando se considera o tamanho da empresa, a sua rede e os minutos de atraso do passageiro, assim como o número de voos concluídos. É um esforço e uma conquista extraordinários durante um período difícil. A All Nippon Airlines (ANA) foi reconhecida como a companhia aérea mais pontual do mundo. A Delta, a ANA e os vencedores regionais estão de parabéns.”

O 2021 On-Time Performance Review reflete a segunda metade do ano, quando os volumes de voo retornaram. As companhias aéreas operaram globalmente quase 25 milhões de voos, um aumento de 10% em relação a 2020, mas ainda uma queda de 36% em relação ao ano de 2019.

O relatório analisa as companhias aéreas e aeroportos com melhor desempenho a nível global e em categorias específicas.

Companhias aéreas globais

All Nippon Airways (ANA) foi eleita como a companhia aérea mais pontual na categoria global, com 95% de seus voos chegando no horário. A empresa foi seguida de perto pela Japan Airlines (JAL) com 94,1% - refletindo o alto padrão estabelecido pela aviação japonesa quando se trata de desempenho pontual. Em terceiro lugar ficou a Aeroflot (91%), seguida pela LATAM (88,7%) e Delta Air Lines (87,8%).

América do Norte

A Delta Air Lines leva para casa o prêmio de companhia aérea norte-americana mais pontual, com 87,7% de seus voos chegando no horário. A transportadora superou a Alaska Airlines (81,7%) e a American Airlines (80,5%).

Europa

As companhias espanholas da IAG - Vueling (92,1%), Iberia Express (91,8%) e Iberia (90,3%) - conquistaram três dos cinco primeiros lugares na categoria europeia. Notavelmente, a Vueling se expandiu internacionalmente em 2021 com 65% de sua capacidade do terceiro trimestre dedicada aos voos internacionais.

Ásia-Pacífico

Na Ásia-Pacífico, as principais companhias aéreas japonesas, ANA e JAL, estão no topo. Companhias aéreas que operam uma programação de voos consistindo principalmente de voos internacionais onde ocorre um estado de quase hibernação na Ásia. As companhias aéreas com um mercado doméstico considerável se saíram melhor. O ranking Top 10 de companhias aéreas deste ano na Ásia-Pacífico é dominado por empresas com uma operação doméstica significativa.

América Latina

A Copa Airlines, uma companhia aérea que estava perto de uma parada total no início da pandemia, está apresentando uma forte recuperação e operando seus horários de voos em expansão com um alto nível de pontualidade. A empresa venceu a categoria América Latina com 90,3% dos voos sendo pontuais, seguida pela Aerolineas Argentinas (89,2%) e Azul (88,9%).

Oriente Médio e África

A companhia aérea sul-africana de baixo custo, Safair, supera o desempenho na categoria do Oriente Médio e da África, já que 96,4% de seus voos foram pontuais. A companhia aérea não foi incluída no relatório On-Time Performance Review 2019, no entanto, a empresa expandiu seus serviços internacionais para as Ilhas Maurício - um destino de férias para os sul-africanos - com operações focadas. A Royal Jordanian (89%) e a Emirates (86.7%) completam as empresas atuantes na região.

Companhias aéreas de baixo custo

Solaseed Air, também uma companhia aérea doméstica japonesa e afiliada da ANA, lidera a categoria de empresa aérea de baixo custo com 97,9% de seus voos sendo pontuais em 2021. A companhia aérea opera uma rede de 14 rotas e conta com operações muito ágeis.

Principais aeroportos globais

O relatório também identifica os principais aeroportos do mundo em desempenho no quesito pontualidade e o aeroporto internacional de Tóquio, o Aeroporto de Haneda, foi classificado como o aeroporto mais pontual no mundo inteiro. Em 2021, 95,6% dos voos do aeroporto partiram no horário.

O relatório de desempenho em pontualidade da Cirium para companhias aéreas e aeroportos é o mais antigo desse tipo de análise no setor, remontando a 13 anos. A Cirium retomou os relatórios em junho de 2021, conforme os volumes de voo retornaram, com atualizações mensais regulares que ajudam a avaliar o desempenho do setor em levar os passageiros do ponto A ao ponto B no horário. A análise de desempenho em pontualidade da Cirium é baseada em dados de voo de mais de 600 fontes de informações de voo em tempo real. Para que uma companhia aérea estar no horário, seus voos devem chegar ao portão do aeroporto em até 15 minutos antes do horário programado de chegada.

Clique aqui para baixar o relatório On-Time Performance Review 2021 de cortesia.

