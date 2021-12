Delta Air Lines zur weltweit leistungsfähigsten Fluggesellschaft im Jahr 2021 und All Nippon Airways zur weltweit pünktlichsten Fluggesellschaft gekürt

Cirium has revealed the most on-time airlines and airports of 2021. Delta Air Lines receives the new prestigious Platinum Award for Operational Excellence. The report can be found at www.cirium.com/on-time-performance

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Cirium, das Unternehmen für Luftfahrtanalyse, veröffentlichte heute seine On-Time Performance Review 2021 - der globale Standard für die operative Leistungsfähigkeit von Fluggesellschaften und Flughäfen. Cirium ehrte Delta Air Lines mit dem Platinum Award und würdigte somit das in Atlanta beheimatete Luftfahrtunternehmen aufgrund seiner operativen Exzellenz als die weltweit leistungsfähigste Fluggesellschaft des Jahres.

Die neue jährliche Auszeichnung erhält eine Fluggesellschaft mit außergewöhnlicher Leistungsfähigkeit angesichts der Komplexität des Betriebs der Fluggesellschaft, des Flugaufkommens, der Vielfalt ihres Netzwerks und anderer bedeutender Betriebsfaktoren. Der Platinum Award beruht auf einem proprietären Algorithmus, der eine Reihe von Parametern in Betracht zieht und ein herausragendes Ergebnis liefert, um Fluggesellschaften auf einer Eins-zu-Eins-Basis miteinander zu vergleichen, um damit Fairness, Sorgfalt und Integrität zu gewährleisten.

„Dies war ein weiteres herausforderndes Jahr für die Luftfahrtindustrie. Jedoch war das Jahr 2021 sicherlich besser als 2020 und kennzeichnete den Beginn der Erholung“, so Jeremy Bowen, CEO von Cirium. „Delta Air Lines stach dieses Jahr besonders hervor, wenn man Größe, Netzwerk und Fahrgastverspätungsminuten sowie die Anzahl der abgeschlossenen Flüge in Betracht zieht. Dabei handelt es sich um einen außergewöhnlichen Einsatz und Erfolg angesichts einer äußerst schwierigen Phase. All Nippon Airlines (ANA) wird als pünktlichste Fluggesellschaft anerkannt. Wir gratulieren Delta, ANA und den regionalen Gewinnern.“

Die von Cirium durchgeführte On-Time Performance Review 2021 spiegelt die zweite Jahreshälfte 2021 wider, in der sich das Flugaufkommen wieder erholte. Die Fluggesellschaften konnten weltweit nahezu 25 Millionen Flüge durchführen - dies entspricht einer Zunahme um 10 Prozent gegenüber dem Jahr 2020, stellt jedoch noch immer einen Rückgang um 36 Prozent im Vergleich zu 2019 dar.

Der Bericht untersucht die leistungsfähigsten Fluggesellschaften und Flughäfen weltweit und in spezifischen Kategorien.

Globale Fluggesellschaften

All Nippon Airways (ANA) wurde als pünktlichste Fluggesellschaft in der globalen Kategorie mit 95 Prozent ihrer Flüge ohne Verspätung anerkannt. Das Luftfahrtunternehmen wurde dicht gefolgt von Japan Airlines (JAL) mit 94,1 Prozent — dies spiegelt den hohen Standard wider, den japanische Fluggesellschaften verkörpern, wenn es sich um die rechtzeitige Ankunft ihrer Flüge handelt. An dritter Stelle lag Aeroflot (91 %), gefolgt von LATAM (88,7 %) und Delta Air Lines (87,8 %).

Nordamerika

Delta Air Lines erhält die Auszeichnung aufgrund der größten Pünktlichkeit einer nordamerikanischen Fluggesellschaft mit 87,7 Prozent ihrer Flüge, die rechtzeitig ankommen. Das Luftfahrtunternehmen überragte Alaska Airlines (81,7 %) und American Airlines (80,5 %).

Europa

Die spanischen IAG-Luftverkehrsgesellschaften — Vueling (92,1 %), Iberia Express (91,8 %) und Iberia (90,3 %) — belegten drei der Top-5-Platzierungen in der europäischen Kategorie. Somit konnte Vueling im Jahr 2021 seine im dritten Quartal für internationale Flüge gewidmete Kapazität auf 65 Prozent ausdehnen.

Asiatisch-pazifische Region

In der asiatisch-pazifischen Region nehmen die führenden japanischen Fluggesellschaften ANA und JAL die Spitzenplätze ein. Fluggesellschaften, die ihren Flugplan hauptsächlich mit internationalen Flügen betreiben, verfielen in Asien nahezu in einen Winterschlaf. Jene Luftverkehrsgesellschaften mit einem beträchtlichen inländischen Markt konnten sich besser behaupten. Die diesjährigen Top-10-Ränge in der asiatisch-pazifischen Region werden von Fluggesellschaften mit hauptsächlich inländischem Betrieb dominiert.

Lateinamerika

Copa Airlines, eine Fluggesellschaft, die sich zu Beginn der Pandemie sehr nahe an einer vollständigen Betriebsstilllegung befand, konnte sich stark erholen und ihren erweiterten Flugplan mit größter Pünktlichkeit betreiben. Die Luftverkehrsgesellschaft gewann in der Lateinamerika-Kategorie mit 90,3 Prozent ihrer Flüge ohne Verspätung, gefolgt von Aerolineas Argentinas (89,2 %) und Azul (88,9 %).

Naher Osten und Afrika

Die südafrikanische Billig-Fluggesellschaft Safair überragt ihre Konkurrenten in der Kategorie Naher Osten und Afrika mit 96,4 Prozent ihrer Flüge ohne Verspätung. Die Fluggesellschaft war in der On-Time Performance Review 2019 nicht vertreten, dehnte jedoch ihren internationalen Service auf Mauritius aus — ein Ferienziel für Südafrikaner — mit fokussiertem Betrieb. Royal Jordanian (89 %) und Emirates (86,7 %) vervollständigten das Bild der Leistungsträger in der Region.

Billig-Fluggesellschaften

Solaseed Air, ebenfalls ein japanischer inländischer Betreiber und eine Tochtergesellschaft von ANA, gewinnt in der Kategorie der Billig-Fluggesellschaften mit 97,9 Prozent ihrer Flüge ohne Verspätung im Jahr 2021. Die Fluggesellschaft verfolgt ein Netzwerk von 14 Routen und verfügt über äußerst schnelle Einsatzbereitschaft.

Beste Flughäfen weltweit

Der Bericht identifiziert ebenfalls die weltweit führenden Flughäfen im Hinblick auf ihre Pünktlichkeit und Haneda Airport, der internationale Flughafen von Tokio, nimmt im weltweiten Ranking den ersten Platz ein. Im Jahr 2021 starteten 95,6 Prozent der Flüge von diesem Flughafen ohne Verspätung.

Der Pünktlichkeitsbericht von Cirium für Fluggesellschaften und Flughäfen gilt als die langjährigste Analyse der Branche und reicht bereits 13 Jahre zurück. Cirium konnte im Juni 2021, als sich das Flugaufkommen erholte, die Berichte wieder aufnehmen und reguläre monatliche Aktualisierungen herausgeben, in denen die Leistungsfähigkeit der Branche quantifiziert und festgestellt wird, wie oft die Passagiere pünktlich von A nach B transportiert wurden. Die Pünktlichkeitsanalyse von Cirium beruht auf den Flugdaten aus mehr als 600 Quellen von Echtzeit-Fluginformationen. Um die Pünktlichkeit einer Fluggesellschaft zu verifizieren, müssen ihre Flüge innerhalb von 15 Minuten nach der planmäßigen Ankunftszeit am Flugsteig ankommen.

Klicken Sie hier, um die kostenlose On-Time Performance Review 2021 herunterzuladen.

