2021年高交會在深圳開幕：推動高質量發展，構建新發展格局

中國深圳--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2021年12月27日，第二十三屆中國國際高新技術成果交易會（“CHTF 2021”，簡稱「高交會」）在中國深圳開幕。

2021年高交會包括線上和線下兩大展會，分別持續五天和三天。在首日的線上展會上，有1,900多家國內外企業登臺亮相，涵蓋多個高科技領域，如雲端運算和5G等下一代網際網路和通訊科技，以及環保、新能源汽車和航空航太等策略性新興產業。

參加本屆高交會的中國國內知名企業品牌有華為、中興、榮耀終端、長虹集團等。參展單位還包括清華大學、北京大學和其他頂級學術機構。中國商務部、工業和資訊化部以及其他政府部門也設立了展臺。

作為國際知名科技盛會，高交會為參展企業搭建了重要舞臺，讓他們能夠就新市場需求、未來科技和產業發展新趨勢分享重要見解。本年度高交會聚焦「新時代、新經濟」、「碳達峰、碳中和」、「中國『智』造」等多個根植於中國並攸關全球的重點主題。本次展會上展示的多種硬核科技創新產品和科技還涵蓋了「後疫情時代」、「元宇宙」等時下的熱門關鍵字。

2021年高交會具有獨一無二的國際影響力。儘管全球疫情尚未平息，但中外合作夥伴企業之間的交流與合作仍繼續進行。來自25個國家的企業參加了線上展會，來自比利時、巴西、波蘭等11個國家的代表團則親臨深圳國際會展中心現場參展。

本屆高交會的重要部分還包括中國高新技術論壇，該論壇已成為分享最新科技發展、瞭解中國和全球經濟以及加強國際技術經濟合作的重要平臺。本屆論壇將有近50位專家、學者和企業代表出席。

線上虛擬展和線上論壇：https://online.chtf.com/pcen23/#/Home

官網：https://www.chtf.com/english/

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