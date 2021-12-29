2021年高交会在深圳开幕：推动高质量发展，构建新发展格局

中国深圳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2021年12月27日，第二十三届中国国际高新技术成果交易会（“CHTF 2021”，简称“高交会”）在中国深圳开幕。

2021年高交会包括线上和线下两大展会，分别持续五天和三天。在首日的线上展会上，有1,900多家国内外企业登台亮相，涵盖多个高科技领域，如云计算和5G等下一代互联网和通信技术，以及环保、新能源汽车和航空航天等战略性新兴产业。

参加本届高交会的国内知名企业品牌有华为、中兴、荣耀终端、长虹集团等。参展单位还包括清华大学、北京大学和其他顶级学术机构。中国商务部、工业和信息化部以及其他政府部门也设立了展台。

作为国际知名科技盛会，高交会为参展企业搭建了重要舞台，让他们能够就新市场需求、未来技术和行业发展新趋势分享重要见解。本年度高交会聚焦“新时代、新经济”、“碳达峰、碳中和”、“中国‘智’造”等多个与中国相关并具有全球影响的重点主题。本次展会上展示的多种硬核科技创新产品和技术还涵盖了“后疫情时代”、“元宇宙”等时下的热门关键词。

2021年高交会具有独一无二的国际影响力。尽管全球疫情尚未平息，但中外合作伙伴企业之间的交流与合作仍继续进行。来自25个国家的企业参加了线上展会，来自比利时、巴西、波兰等11个国家的代表团则亲临深圳国际会展中心现场参展。

本届高交会的重要组成部分还包括中国高新技术论坛，该论坛已成为分享最新科技发展、了解中国和全球经济以及加强国际技术经济合作的重要平台。本届论坛将有近50位专家、学者和企业代表出席。

线上虚拟展和在线论坛：https://online.chtf.com/pcen23/#/Home

官网：https://www.chtf.com/english/

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