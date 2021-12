O evento CHTF 2021 é inaugurado em Shenzhen, China, para promover o desenvolvimento de alta qualidade e a criação de um novo padrão de desenvolvimento

CHTF 2021 Opens in Shenzhen, China to Promote High Quality Development, Build a New Development Pattern

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--A 23a Feira de Alta Tecnologia da China (CHTF 2021) foi inaugurada em Shenzhen, China, em 27 de dezembro de 2021.

A CHTF 2021 inclui componentes on-line e off-line abrangendo cinco dias e três dias respectivamente. Mais de 1.900 empresas nacionais e estrangeiras marcaram presença no primeiro dia de exibição on-line da CHTF que cobre vários campos da alta tecnologia, como a próxima geração de Internet e a tecnologia de comunicações, incluindo a computação em nuvem e o 5G, e indústrias emergentes estratégicas que englobam os setores de proteção ambiental, novos veículos de energia e aeroespacial.

Marcas corporativas nacionais notáveis que participam da CHTF deste ano incluem a Huawei, ZTE, Honor e Changhong Group. Elas se uniram à Tsinghua University, Peking University e outras instituições acadêmicas importantes, enquanto o Ministério do Comércio, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e outros departamentos governamentais também montaram exposições.

Como um evento de ciência e tecnologia de renome internacional, a CHTF oferece um palco importante para o compartilhamento de pontos de vistas essenciais sobre as novas necessidades do mercado, tecnologia futura e novas tendências no desenvolvimento da indústria. A CHFT deste ano tem sua atenção voltada para uma série de temas proeminentes enraizados na China, mas com relevância global, como “Nova Era, Nova Economia”, “Pico do Carbono e Neutralidade do Carbono” e “Manufatura Inteligente da China”. Palavras da moda populares no momento, como era pós-pandemia e metaverso, estão firmemente encapsuladas pelos produtos e tecnologias de inovação científica e tecnológica hardcore em exibição na CHTF.

A presença internacional na CHTF 2021 é exclusiva, com intercâmbios e cooperação entre parceiros chineses e estrangeiros em andamento, apesar da pandemia global. Empresas de 25 países se exibem on-line, enquanto delegações de 11 países, que incluem a Bélgica, o Brasil e a Polônia, estão expondo pessoalmente no Shenzhen World Exhibition and Convention Center.

Um componente integral da CHTF é o Fórum de Alta Tecnologia da China, que se tornou uma plataforma essencial para o compartilhamento dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos mais recentes, compreender a economia chinesa e global e fortalecer a cooperação técnica e econômica internacional.

