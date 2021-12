Le salon CHTF 2021 ouvre ses portes à Shenzhen, en Chine, afin de promouvoir un développement de haute qualité et créer un nouveau modèle de développement.

CHTF 2021 Opens in Shenzhen, China to Promote High Quality Development, Build a New Development Pattern

SHENZHEN, Chine--(BUSINESS WIRE)--Le 23e salon China Hi-Tech Fair (CHTF 2021) s'est ouvert à Shenzhen, en Chine, le 27 décembre 2021.

Le salon CHTF 2021 comprend des volets en ligne et hors ligne, échelonnés respectivement sur cinq jours et trois jours. Plus de 1 900 entreprises nationales et étrangères se sont connectées le premier jour du salon en ligne du CHTF, couvrant divers domaines de haute technologie comme la nouvelle génération d'Internet et les technologies de communication, notamment le cloud computing et la 5G, et les industries stratégiques émergentes couvrant la protection de l'environnement, les véhicules à énergies nouvelles et l'aérospatiale.

Parmi les grandes marques nationales présentes au salon CHTF de cette année, citons Huawei, ZTE, Honor et Changhong Group. Elles sont rejointes par l'université de Tsinghua, l'université de Pékin et d'autres institutions universitaires de premier plan, tandis que le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie et des technologies de l'information et d'autres ministères gouvernementaux ont également organisé des salons.

En tant qu'événement scientifique et technologique de renommée internationale, le salon CHFT constitue une sphère importante où l'on peut partager de points de vue critiques sur les nouveaux besoins du marché, les technologies futures et les nouvelles tendances du développement industriel. Cette année, le salon CHFT est orienté vers plusieurs thèmes importants, ancrés en Chine mais ayant une envergure mondiale, tels que « Nouvelle ère, nouvelle économie », « Pic de carbone et neutralité carbone » et « Fabrication intelligente en Chine ». Les mots à la mode en ce moment, tels que l'ère post-pandémique et le métavers, sont résolument résumés par les produits et technologies d'innovation scientifique et technologique extrêmes exposés au salon CHTF.

La présence internationale au salon CHTF 2021 est unique, les échanges et la coopération entre partenaires chinois et étrangers n'ont pas cessé malgré la pandémie mondiale. Des entreprises de 25 pays exposent en ligne, tandis que des délégations de 11 pays, notamment la Belgique, le Brésil et la Pologne, exposent en présentiel au Shenzhen World Exhibition and Convention Center.

Le China Hi-Tech Forum est totalement intégré au salon CHTF. Il est même devenu une plateforme essentielle servant à partager les derniers développements scientifiques et technologiques, à comprendre l'économie chinoise et mondiale et à renforcer la coopération technique et économique internationale. Cette année, ce sont près de 50 experts, universitaires et représentants des entreprises qui participeront au forum.

