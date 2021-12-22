Skyline Development宣佈，有關Nile Niami的大揭秘影片《The One Secrets》即將與公眾見面

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Skyline Development今日宣佈，Nile Niami的大揭秘影片《The One Secrets》即將與公眾見面，該影片計畫於太平洋標準時間12月27日（下週一）下午5:55在The One Secrets網站上線。推出日期和時間對於Niami有特別的意義，屆時將一併揭曉謎底。

在經歷了5個月的銷聲匿跡、零採訪以及零社群媒體發文之後，Niami準備向全世界公開自己在這段時間所做的事，以及“The One”豪宅的幕後真實故事。Niami將要揭曉的內容會讓那些自認為熟知Niami的人士大吃一驚。他認為自己揭示的這些秘密將價值數十億美元。

《The One Secrets》的內容將包含以前從未分享過的Niami個人生活資訊，並將詳細講述這座過去10年來最昂貴的城市中豪宅的修建歷程。

《The One Secrets》可於太平洋標準時間12月27日下午5:55在TheOneSecrets.com網站觀看。

有關採訪Nile Niami及任何媒體查詢事宜，請與Brooke Cockrell聯絡：brooke@creativepitchgroup.com。

關於The One

The One是位於Bel Air地區的一棟占地10.5萬平方英尺的超級豪宅，由Nile Niami開發，Paul McClean設計。該豪宅擁有19間臥室、37個浴室、能儲藏1萬瓶紅酒的酒窖、夜總會、5個帶有水景設計的游泳池、能容納32名觀眾的電影院、雪茄室、樓頂瞭望台、果嶺、沙龍、四道保齡球場等等。庭院中擺放著多尊雕塑，包括一座出自Simone Cenedese之手的玻璃雕塑。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。