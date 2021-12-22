Skyline Development宣布，有关Nile Niami的大揭秘视频《The One Secrets》即将与公众见面

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Skyline Development今日宣布，Nile Niami的大揭秘视频《The One Secrets》即将与公众见面，该视频计划于太平洋标准时间12月27日（下周一）下午5:55在The One Secrets网站发布。发布日期和时间对于Niami有着特别意义，届时将一同揭晓谜底。

在经历了5个月的销声匿迹、零采访以及零社交媒体发文之后，Niami准备向全世界公开自己在这段时间所做的事情，以及“The One”豪宅修建幕后的真实故事。Niami将要揭晓的内容会让那些熟知Niami的人士大吃一惊。他认为自己揭示的这些秘密将价值数十亿美元。

《The One Secrets》的内容将包含此前从未分享过的有关Niami个人生活的信息，并将详细讲述这座过去10年来都市圈中最昂贵豪宅的修建历程。

《The One Secrets》将于太平洋标准时间12月27日（下周一）下午5:55通过TheOneSecrets.com网站正式发布。

有关采访Nile Niami及任何媒体咨询事宜，请联系Brooke Cockrell：brooke@creativepitchgroup.com。

关于The One

The One是位于贝莱尔(Bel Air)地区的一栋10.5万平方英尺的超级豪宅，由Nile Niami开发，Paul McClean设计。该豪宅拥有19间卧室、37个卫生间、一座能储藏1万瓶红酒的酒窖、夜总会、5个带有水景设计的泳池、能容纳32名观众的影院、雪茄室、楼顶瞭望台、果岭、沙龙、四道保龄球场等等。庭院中摆放着多尊雕塑，包括一座出自Simone Cenedese之手的玻璃雕塑。

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