Skyline Development anuncia futuro lançamento de vídeo-revelação 'Segredos da The One' de Nile Niami

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--A Skyline Development anunciou hoje o futuro lançamento do vídeo-revelação de Nile Niami, 'Segredos da The One' programado para ir ao ar na próxima segunda-feira, 27 de dezembro, às 17h55 PST (horário padrão do Pacífico) no site The One Secrets. A data e a hora do lançamento têm um significado importante para Niami e será explicado.

Depois de cinco meses de silêncio sem uma única entrevista ou publicação em redes sociais, Niami está pronto para contar ao mundo o que ele tem feito e a verdade por trás da construção da 'The One'. Aqueles que achavam que conheciam Niami ficarão chocados ao ouvir o que ele revela — segredos que ele acredita valer bilhões de dólares.

Segredos de The One incluirá informações nunca antes compartilhadas sobre sua vida pessoal e detalhes do que foi necessário para construir a casa mais cara do mundo urbano na última década.

Segredos de The One pode ser visto em 27 de dezembro às 17h55, horário padrão do Pacífico, em TheOneSecrets.com

Sobre a The One

A The One é uma mega-mansão de 105.000 pés quadrados em Bel-Air desenvolvida por Nile Niami e projetada por Paul McClean. A casa ostenta 19 quartos, 37 banheiros, uma adega para 10.000 garrafas de vinho, casa noturna, cinco piscinas com elementos aquáticos, uma sala de cinema com 32 lugares, salão de charutos, campo de golfe, salão, quatro pistas de boliche e muito mais. O pátio conta com diversas esculturas, incluindo uma escultura de vidro de Simone Cenedese.

