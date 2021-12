Arthur D. Little PŘICHÁZÍ V DEN 135. VÝROČÍ S NOVOU FIREMNÍ IDENTITOU A LOGEM

PAŘÍŽ--(BUSINESS WIRE)--V den 135. výročí založení firmy Arthur D. Little (ADL) a 10. výročí, kdy se jejími akcionáři opět stali partneři firmy, ADL oznámila novou firemní identitu a logo.

Nová identita a logo ADL zdůrazňují „differenci“ (tedy „rozdíl“) v tom, jak společnost pracuje se svými klienty a jak jedinečně vyniká v poradenském průmyslu. Vyvýšené písmeno „D“ v jeho novém logu staví “The Difference” do srdce jejího loga a symbolizuje otevřené okno do budoucnosti.

Nová identita a logo znovu potvrzují historii společnosti ADL posouvat hranice inovací, spojovat experty, technologii a strategii k řešení těch nejnáročnějších problémů. Odráží také odvážného podnikatelského ducha společnosti ADL, díky kterému společnost v posledních šesti letech zdvojnásobila svou velikost otevřením více než 20 nových kanceláří.

Jedním z klíčových způsobů, jak se ADL na trhu odlišuje, je propagace a přijetí modelu otevřeného poradenství, který čerpá z celosvětové sítě expertů a zajišťuje, že konkrétní výzvy každého klienta řeší jen ti nejpovolanější. Tento model úzce souvisí s další základní rozdílovou charakteristikou ADL: závazekem pracovat bok po boku se svými klienty jako integrovaná součást jejich týmů a připravovat jim řešení šitá na míru.

Ignacio García Alves, globální předseda představenstva a generální ředitel společnosti Arthur D. Little, k tomu říká:

„Infrastruktury nové generace, nové technologie, digitalizace, konvergence a udržitelnost mění svět i podnikání našich klientů. Je naší povinností vyhovět jejich měnícím se potřebám – a předvídat je i do budoucna. Jsme všestranná poradenská společnost – kreativní i pragmatická, naplňující výzvy dneška a využívající příležitostí zítřka. To je ten “rozdíl”, se kterým přistupujeme k našim klientům.”

„Jsem hrdý na úspěšnou cestu naší společnosti a chci poděkovat všem svým výjimečným, různorodým kolegům, že ji umožnili. Doufám, že všichni budou z tohoto nového brandingu, který odráží náš osobnější a otevřenější přístup k poradenství, stejně nadšeni jako já.“

About Arthur D. Little

Arthur D. Little has been at the forefront of innovation since 1886. We are an acknowledged thought leader in linking strategy, innovation and transformation in technology-intensive and converging industries. We navigate our clients through changing business ecosystems to uncover new growth opportunities. We enable our clients to build innovation capabilities and transform their organizations.

Our consultants have strong practical industry experience combined with excellent knowledge of key trends and dynamics. ADL is present in the most important business centers around the world. We are proud to serve most of the Fortune 1000 companies, in addition to other leading firms and public sector organizations.

For further information, please visit www.adlittle.com or www.adl.com.