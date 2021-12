AM Best Afirma Ratings de Crédito do IRB-Brasil Resseguros S.A.

OLDWICK, NEW JERSEY, U.S.A.--(BUSINESS WIRE)--A AM Best afirmou o Rating de Solidez Financeira (FSR) A- (Excelente) e os Ratings de Crédito de Longo Prazo do Emissor (ICR de Longo Prazo) “a-” (Excelente) do IRB-Brasil Resseguros SA (IRB) (Rio de Janeiro, Brasil) [B3: IRBR3]. A perspectiva desses Ratings de Crédito (ratings) é negativa.

Os ratings refletem a solidez do balanço patrimonial do IRB, que a AM Best avalia como mais forte, bem como seu desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa adequada.

Os ratings também refletem a visão da AM Best sobre o desempenho operacional do IRB, recentemente impactado pelo desenvolvimento de reservas do ano anterior decorrente de catástrofes naturais e perdas do ramo de resseguro de vida, que exigiu que a empresa republicasse suas demonstrações financeiras de 2018 e 2019, conforme bem como as perdas friccionais causadas pela pandemia COVID-19. Perdas contínuas de underwriting ou desenvolvimento adverso de reservas podem reduzir as avaliações de desempenho operacional ou de solidez do balanço patrimonial. Por outro lado, a AM Best reconhece que mudanças estratégicas estão sendo feitas nas práticas de underwriting do IRB, que estão começando a indicar um caminho favorável para reduzir a volatilidade operacional e restaurar a lucratividade. No entanto, o desempenho operacional do IRB agora é avaliado como adequado quando considerado em uma média de cinco anos.

A AM Best reconhece as melhorias recentes no ERM da empresa, que incluem o uso de vários instrumentos de liquidez, como aumento de capital, emissão de dívida e a execução de várias transferências de carteira de perdas. Essas melhorias levaram ao fim da inspeção regulatória especial do IRB pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a autoridade regulatória do setor de (res)seguros brasileiro. Como resultado, o ERM do IRB agora é classificado como apropriado.

Apesar das recentes melhorias operacionais e estruturais, a manifestação dos benefícios esperados dessas melhorias ainda não se manifestou no desempenho operacional. As perspectivas negativas refletem o fato de que o desempenho operacional ainda não é acretivo para a capitalização ajustada ao risco do IRB.

Um fator que pode causar ações negativas de rating é uma deterioração material do desempenho operacional, nomeadamente, desenvolvimento de reservas do ano anterior e atividades de underwriting.

