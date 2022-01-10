博莱克威奇在新加坡设计了首个先进的海产品培育研发设施

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--博莱克威奇(Black & Veatch)与Shiok Meats合作，为其首个先进的海产品培育研发设施进行概念设计和布局。11月，新加坡可持续发展与环境部部长傅海燕女士为该设施揭幕。

新设施将帮助世界上第一家甲壳动物培育公司Shiok Meats扩大细胞培养的甲壳动物肉制品的生产规模，并计划在2023年实现商业化。

Shiok Meats集团首席执行官兼联合创始人Sandhya Sriram博士表示：“建造迷你工厂对我们来说是一个重要的里程碑。我们的生产设施将在未来18个月内建成，它将是这个迷你工厂在工程设计和基础方面的延伸。这个新设施使我们能够逐步和战略性地扩大培育海产品的生产规模，从而确保全面的生产模式和一流的产品。”

博莱克威奇NextGen Ag的工程总监David Ziskind表示：“重塑我们的食物体系将需要巨大的变革。我们很荣幸能协助Shiok Meats实现这一改变食物未来的重要里程碑。创新和可持续发展是我们工程和建筑解决方案的核心，我们帮助企业缩小科学、研发、工程和商业化之间的差距，将新型食品大规模地推向市场。我们很高兴能为Shiok Meats公司的规模扩张提供支持，帮助他们利用生物技术创造更优质和更可持续的食物，进而加强全球食品安全。”

博莱克威奇亚太和印度市场总裁Hoe Wai Cheong表示：“像Shiok Meats这样的市场创新者正朝着创造清洁、可持续的海鲜产品的目标迈进，为快速增长和日益富裕的消费者（尤其是亚洲消费者）提供亟需的替代蛋白质来源。Shiok Meats和我们一样热衷于创造一个更可持续的地球，我们很自豪能与像Shiok Meats这样的公司合作并引导他们完成早期的技术成熟，进而实现全面商业化。”

博莱克威奇为新兴公司和成熟的制造商提供从早期设计和创新到统包式设备设计的端到端服务。通过设计和建造中试规模(pilot scale)或商业生产设施，该公司能够处理从流程和开发到工程设计的项目生命周期的各个阶段。该公司服务的领域包括传统食品和饮料以及可控环境农业、替代蛋白质和水产养殖等未来食品技术。

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编者按

关于Shiok Meats

Shiok Meats是东南亚第一家培育海鲜和肉类公司，也是全球第一家培育甲壳动物（虾、龙虾、蟹、小龙虾）公司，致力于为世界带来可持续、健康、零残忍和美味的培育肉类。如需了解最新消息，请在Facebook、Instagram和Twitter上关注Shiok Meats的帐号@shiokmeats。

关于博莱克威奇

博莱克威奇(Black & Veatch)是一家提供工程、采购、咨询和施工服务的国际性员工持股公司，在可持续基础设施建设和创新方面，拥有百余年历史。自1915年以来，我们一直致力于改进世界重要基础设施的韧性和可靠性，在全球各地帮助业主改善了当地人们的生活。我们2020年度总营收超过30亿美元。欢迎关注我们的网站www.bv.com和社交媒体。

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