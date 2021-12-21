奧克拉荷馬州立大學接受歷史性捐贈，成立哈姆美國能源研究所

奧克拉荷馬市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--哈樂德·哈姆基金會(Harold Hamm Foundation)和大陸資源公司(Continental Resources)今天宣佈共同捐贈5000萬美元，在奧克拉荷馬州立大學創建哈姆美國能源研究所（Hamm Institute for American Energy，簡稱「哈姆研究所」）。

哈姆研究所的使命是培養奧克拉荷馬州、美國以及世界各地的下一代能源領袖，鞏固奧克拉荷馬州一直以來在全球能源業的領導地位。

奧克拉荷馬州立大學校長Kayse Shrum表示：「哈樂德·哈姆和大陸資源公司慷慨捐贈以建立哈姆美國能源研究所，將為奧克拉荷馬州立大學和全球能源產業帶來變革性的影響。這棟建築物配備先進的實驗室，大樓下方就是活躍的鑽井平臺，擁有一間禮堂和多間教室，非常適合用來成立能源研究所。哈姆先生和大陸資源公司的慷慨解囊將吸引全球各地最傑出的人才和未來的能源業領袖聚集於此，共同解決社會最緊迫的問題之一。我們齊心協力，將改變美國能源安全的軌跡。」

該研究所和專案的初始資金將是5000萬美元的捐款，其中2500萬美元來自哈樂德·哈姆基金會，2500萬美元來自大陸資源公司。哈姆研究所將位於奧克拉荷馬市創新區東北9號大街300號的原奧克拉荷馬州立大學發現大樓(OSU Discovery)，並將成為該建築物的主要和永久用戶。

哈姆研究所將成為美國能源業的中心，將舉辦研討會、作者見面會、演講、能源高峰會和全球能源領袖對話活動。最終，奧克拉荷馬州能源傳奇互動式博物館(Oklahoma Hall of Energy Legends Interactive Museum)也將設於研究所大樓內，作為展示奧克拉荷馬州偉大能源領袖的歷史和傳奇的公共展覽廳。

哈樂德·哈姆出生於奧克拉荷馬州，是大陸資源公司的創辦人兼董事長。其油氣事業始於50多年前。最初，除了夢想，他只擁有一輛運油服務車。其非凡的創業經歷、企業家精神和使世界變得更美好的意願激勵了無數人，其最新的慈善之舉旨在將他的家鄉——奧克拉荷馬州推升至新境界並恢復其曾有的榮耀。

哈姆是美國國內石油和天然氣工業公認的國內領袖和堅定擁護者。他深耕油氣工業已超過55年，從創辦自己的石油服務公司到創立美國極具活力和創新力的油氣探勘和生產公司之一——大陸資源公司。他的努力造福了每一位美國人的福祉，並幫助守護美國的能源與經濟安全。哈姆研究所將確保美國在推動能源創新和科技方面領先世界，並負責任地生產人們未來幾十年所需的能源。

哈姆表示：「現在是奧克拉荷馬州再次成為全球能源領導者的時刻。我希望在能源管理、研究和教育方面，全世界都向我們尋求最佳構想。這次捐贈是投資於我們共同的未來，也就是我們的國家、我們的州和我所愛的人民的未來。我相信哈姆研究所將為能源產業帶來顛覆性變革，在這裡，最優秀和最聰明的人才將聚集在一起，負責任地解決世界能源挑戰。世界上有三分之一的人生活在能源貧困中，我們亟需解決這一問題。我們還需要確保美國人永遠有充足可靠、負擔得起的能源供子孫後代使用。」

奧克拉荷馬州州長Kevin Stitt表示：「奧克拉荷馬州是能源大州，而哈樂德是我們的能源偶像。本次合作是我們的頂尖大學之一和我們極具創新性且極為成功的能源公司和企業家之間的合作，必將為美國的能源創新樹立更高標準。」

為感謝大陸資源公司的慷慨捐贈，該大樓的大廳和禮堂將命名為「大陸資源大廳」(Continental Resources Concourse)和「大陸資源禮堂」(Continental Resources Auditorium)。支持該研究所的專案基金也將命名為大陸資源基金，以示感謝。

大陸資源公司執行長Bill Berry表示：「哈姆研究所屬於這裡，屬於奧克拉荷馬州。它承載了大陸資源公司使命的一部分——尋找、培養和激勵下一代能源領袖。我們預期，未來幾十年，哈姆研究所將成為學習、研究和能源創新的中心。」

照片/影音：包含採訪花絮、講話片段和照片的多媒體資料袋可供媒體使用，下載網址：okla.st/hamm。

重播：本次成立儀式的重播可在insideosu.com上觀看。

奧克拉荷馬州立大學是一所現代化的贈地大學(land-grant university)，旨在幫助學生走向成功。奧克拉荷馬州立大學擁有5個校區，來自美國50個州和全球約100個國家的超過3.4萬名學生就讀於該校，其中Stillwater和Tulsa校區擁有超過2.4萬名學生。奧克拉荷馬州立大學創辦於1890年，迄今為止已有超過27.5萬名學生從該校畢業，在奧克拉荷馬州、美國和世界各地服務。

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