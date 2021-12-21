俄克拉荷马州立大学接受历史性捐赠，成立哈姆美国能源研究所

俄克拉荷马城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--哈罗德·哈姆基金会(Harold Hamm Foundation)和大陆资源公司(Continental Resources)今天宣布共同捐赠5000万美元，在俄克拉荷马州立大学创建哈姆美国能源研究所（Hamm Institute for American Energy，简称“哈姆研究所”）。

哈姆研究所的使命是培养俄克拉荷马州、美国以及世界各地的下一代能源领袖，巩固俄克拉荷马州一直以来在全球能源业的领导地位。

俄克拉荷马州立大学校长Kayse Shrum表示：“哈罗德·哈姆和大陆资源公司慷慨捐赠建立哈姆美国能源研究所，将为俄克拉荷马州立大学和全球能源行业带来变革性的影响。这栋建筑配备先进的实验室，大楼下方就是活跃的钻井平台，拥有一间礼堂和多间教室，非常适合用来成立能源研究所。哈姆先生和大陆资源公司的慷慨解囊将吸引全球各地最杰出的人才和未来的能源业领袖汇聚于此，共同解决社会最紧迫的问题之一。我们齐心协力，将改变美国能源安全的轨迹。”

该研究所和项目的初始资金将是5000万美元的捐赠，其中2500万美元来自哈罗德·哈姆基金会，2500万美元来自大陆资源公司。哈姆研究所将位于俄克拉荷马城创新区东北9号大街300号的原俄克拉荷马州立大学发现大楼(OSU Discovery)，并将成为该建筑的主要和永久用户。

哈姆研究所将成为美国能源业的中心，将举办研讨会、作者见面会、演讲、能源峰会和全球能源领袖对话活动。最终，俄克拉荷马州能源传奇交互式博物馆(Oklahoma Hall of Energy Legends Interactive Museum)也将落户研究所大楼内，作为展示俄克拉荷马州伟大能源领袖的历史和传奇的公共展厅。

哈罗德·哈姆出生于俄克拉荷马州，是大陆资源公司的创始人兼董事长。其油气事业始于50多年前。最初，除了梦想，他只拥有一辆运油服务车。其非凡的创业经历、企业家精神和使世界变得更好的意愿激励了无数人，其最新的慈善之举旨在将他的家乡——俄克拉荷马州带到新的高度，恢复其曾经的荣耀。

哈姆是美国国内石油和天然气行业公认国内领袖和坚定拥护者。他深耕油气行业已超过55年，从创办自己的石油服务公司到创立美国极具活力和创新力的油气勘探和生产公司之一——大陆资源公司。他的努力为造福每一位美国人做出了贡献，并帮助守护美国的能源与经济安全。哈姆研究所将确保美国在推动能源创新和技术方面领先世界，并负责任地生产人们未来几十年所需的能源。

哈姆表示：“俄克拉荷马州是时候再次成为全球能源的领导者了。我希望在能源管理、研究和教育方面，全世界都向我们寻求最佳思路。这次捐赠是在投资我们共同的未来，也就是我们的国家、我们的州和我所爱的人民的未来。我相信哈姆研究所将为能源行业带来颠覆性变革，在这里，最优秀和最聪明的人将聚在一起，负责任地解决世界能源挑战。世界上有三分之一的人生活在能源贫困中，我们亟需解决这一问题。我们还需要确保美国人永远有充足可靠、负担得起的能源供子孙后代使用。”

俄克拉荷马州州长Kevin Stitt表示：“俄克拉荷马州是能源大州，而哈罗德是我们的能源偶像。本次合作是我们的顶尖大学之一和我们极具创新性且极为成功的能源公司和企业家之间的合作，必将为美国的能源创新树立更高标准。”

为感谢大陆资源公司的慷慨捐赠，该大楼的大厅和礼堂将被命名为“大陆资源大厅”(Continental Resources Concourse)和“大陆资源礼堂”(Continental Resources Auditorium)。支持该研究所的项目基金也将被命名为大陆资源基金，以示感谢。

大陆资源公司首席执行官Bill Berry表示：“哈姆研究所属于这里，属于俄克拉荷马州。它承载了大陆资源公司使命的一部分——寻找、培养和激励下一代能源领袖。我们预计，未来几十年，哈姆研究所将成为学习、研究和能源创新的中心。”

照片/视频：包含采访花絮、讲话片段和照片的多媒体资料袋可供媒体使用，下载网址：okla.st/hamm。

重播：本次成立仪式的重播可在insideosu.com上观看。

俄克拉荷马州立大学是一所现代化的赠地大学(land-grant university)，旨在帮助学生走向成功。俄克拉荷马州立大学拥有5个校区，来自美国50个州和全球约100个国家的超过3.4万名学生就读于该校，其中斯蒂尔沃特和塔尔萨校区拥有超过2.4万名学生。俄克拉荷马州立大学创办于1890年，迄今为止已有超过27.5万名学生从该校毕业，服务于俄克拉荷马州、美国和世界各地。

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