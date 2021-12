Doação histórica cria o Hamm Institute for American Energy na Universidade Estadual de Oklahoma

Oklahoma State University mascot Pistol Pete joins the crowd in celebration Wednesday, Dec. 15, 2021 in Oklahoma City following the announcement of the new Hamm Institute for American Energy at Oklahoma State University. (Photo: Business Wire)

OKLAHOMA CITY--(BUSINESS WIRE)--A Harold Hamm Foundation e a Continental Resources anunciaram hoje uma doação combinada de US$ 50 milhões para a criação do Hamm Institute for American Energy na Universidade Estadual de Oklahoma.

A missão do Hamm Institute é educar a próxima geração de líderes em energia – em Oklahoma, Estados Unidos e do mundo inteiro – consolidando o legado de Oklahoma como um líder global em energia.

“Os generosos presentes da Harold Hamm e da Continental Resources para criar o Hamm Institute for American Energy terá um impacto transformador na Universidade Estadual de Oklahoma (Oklahoma State University, OSU) e no setor energético mundialmente. Com um laboratório de última geração com poços perfurados sob o edifício, um auditório e salas de aulas, este edifício é ideal para a finalidade”, afirmou Kayse Shrum, presidente da OSU. “A generosidade do Sr. Hamm e da Continental reunirá as mentes mais brilhantes e os futuros líderes do setor de energia do mundo inteiro, todos com um objetivo de solucionar uma das preocupações mais urgentes da sociedade. Juntos, mudaremos a trajetória da segurança energética nos Estados Unidos.”

O financiamento inicial para o instituto e o projeto será uma doação de US$ 50 milhões, sendo US$ 25 milhões da Harold Hamm Foundation e US$ 25 milhões da Continental Resources. O Hamm Institute será localizado no lugar que anteriormente era conhecido como OSU Discovery, no endereço 300 NE 9th St. em Oklahoma City, e se tornará o habitante primário e definitivo do edifício.

O Hamm Institute se tornará o centro de tudo relacionado à energia americana. Ele receberá simpósios, autores, palestrantes, cúpulas de energia e conversas de liderança da energia global. A construção eventualmente será o lar do Oklahoma Hall of Energy Legends Interactive Museum, uma exposição pública destacando a história e o legado dos grandes líderes de energia de Oklahoma.

Hamm, nascido em Oklahoma, fundador e presidente da Continental Resources, começou sua carreira em petróleo e gás há mais de cinco décadas, iniciando com apenas um caminhão de serviço e um sonho. Sua incrível jornada, espírito empreendedor e desejo de mudar o mundo para melhor inspiraram inúmeras pessoas, e seu mais recente impulso filantrópico busca elevar o estado a níveis novos e familiares.

Hamm é reconhecido como um líder nacional e fiel defensor do setor de petróleo e gás natural doméstico da América. Ele possui mais de cinco décadas e meia de atuação no setor, desde o início do seu próprio negócio de serviços de petróleo até a fundação de uma das empresas de exploração e produção mais dinâmicas e inovadoras da América, a Continental Resources. Seus esforços contribuíram para o bem-estar de todos os americanos e estão ajudando a proteger a segurança energética e econômica da nação. O Hamm Institute garantirá que a América lidere o mundo quanto ao avanço da inovação e da tecnologia, ao mesmo tempo em que produz com responsabilidade a energia que precisamos para as futuras décadas.

“É o momento, mais uma vez, para Oklahoma se tornar um líder global em energia. Espero que o mundo nos procure em busca das melhores ideias quando se trata de governança de energia, pesquisa e educação. Esse presente significa investir em nosso futuro em comum – o futuro do nosso país, estado e das pessoas que amo”, afirmou Hamm. “Vejo o Instituto como um revolucionário – um lugar onde os melhores e os mais brilhantes se reunirão para resolver com responsabilidade os desafios energéticos do mundo. Um terço do mundo vive em pobreza energética. Precisamos solucionar isso. E precisamos ter a certeza de que os americanos sempre terão energia abundante, confiável e acessível para as próximas gerações.”

“Oklahoma é um estado de energia e Harold é nosso ícone em energia. Essa colaboração entre uma das melhores universidades e uma das empresas mais inovadoras e bem-sucedidas de energia e empreendedores, elevará o nível da inovação americana de energia”, disse Kevin Stitt, governador de Oklahoma.

Em reconhecimento às contribuições da Continental, o saguão e o auditório do edifício serão batizados Continental Resources Concourse e Continental Resources Auditorium. O fundo do programa que apoia o instituto também será nomeado em reconhecimento à Continental.

“O lugar do Hamm Institute é aqui em Oklahoma. Ele é parte da missão da Continental, que é descobrir, estimular e inspirar a próxima geração de líderes em energia. Imaginamos que o Hamm Institute for American Energy seja o epicentro do aprendizado, pesquisa e inovação energética nas décadas futuras”, disse Bill Berry, diretor executivo da Continental Resources.

A Universidade Estadual de Oklahoma é uma universidade pública e moderna que prepara seus estudantes para o sucesso. A OSU tem mais de 34 mil estudantes em seus cinco campi e mais de 24 mil somando seus campi Stillwater e Tulsa, com estudantes de todos os 50 estados e de cerca de 100 países. Fundada em 1890, a OSU formou mais de 275 mil estudantes para atender o estado de Oklahoma, a nação e o mundo.

