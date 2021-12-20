Cirium（睿思譽）預測到2040年將有4.5萬架燃油效率更高的飛機交付使用，價值2.9兆美元

倫敦--(BUSINESS WIRE)--新發佈的《2021年Cirium（睿思譽）機隊預測》(2021 Cirium Fleet Forecast)報告顯示，在未來20年裡，全球將購買大約4.5萬架燃油效率更高的新機型, 飛機購買支出可望高達2.9兆美元。

根據航空分析公司Cirium（睿思譽）旗下顧問公司Ascend by Cirium發佈的《Cirium（睿思譽）機隊預測》指出，到2040年的全球20年累計飛機交付量將比一年前的預測值高出4%。

報告勾勒出航空業的良好前景及該行業在經歷新冠疫情後的復甦情況。

新冠疫情嚴重影響了航空旅行，同樣影響了飛機的交付量。全球飛機交付量在2020年減少了43%——或600架飛機。飛機交付量在2021年有所恢復，但仍比2019年的水準低了25%。

隨著全球疫苗接種計畫的普及，航空旅行正在重新開放，2021年飛機交付量也因此增加了300架——儘管波音787存在問題。

Ascend by Cirium全球顧問業務總監Rob Morris表示：「《2021年Cirium（睿思譽）機隊預測》為航空業帶來樂觀的長期展望，認為該行業在2024年之後將回到更傳統的成長軌道上，儘管在結構上與之前會有所不同。航空客運量預計將以每年3.7%的速度成長，因此全球客運機隊將需要增加近2.2萬架飛機。」

「如果上述預測能夠實現，到2040年底，全球客運機隊將達到約4.72萬架飛機的規模。預測中的新飛機交付不僅將滿足不斷成長的航空運輸需求，還將取代燃油效率較低的老式飛機。」

飛機交付量以中國居首

飛機的交付數量將因航空公司所在地區而異，預期亞洲市場將成為成長引擎。

預料中國將以超過6%的航空客運量成長率引領全球——在飛機交付量方面同樣位居榜首，佔據全球20%的份額。

中國的交付量資料大幅領先所有其他亞太國家，後者共佔有22%的份額。

北美航空公司預計將佔有20%的份額，歐洲航空公司則佔17%。

中東地區估計將佔7%的份額，但由於該地區將交付大量的雙走道飛機，按飛機價值計算，將佔11%。

拉丁美洲的資料與中東相似，同樣將佔7%的份額。隨後是俄羅斯和獨立國協佔4%，非洲佔3%。

大多數新交付飛機將是單走道客機

該機隊預測報告顯示，未來20年裡，單走道客機將占飛機總交付量的70%，占交付總價值的55%。

在此項總價值為1.6兆美元的市場中，主流機型仍是150座大小的飛機，以空中巴士A320neo和波音737 Max 8為代表，此類機型將占交付量的50%。

180座以上的熱門機型包括A321 neo和B737 Max 10，該類機型每年的份額將不斷增加，未來20年內的交付量占比將達到40%。

預計空中巴士和波音將於2030年代初至中期開發新一代單走道飛機專案。

價值1.1兆美元的雙走道飛機市場將主要由B787和A350兩款機型佔據，其中250至300座的「中型」飛機將占交付總價值的65%左右。超大載客量飛機市場將由A350-1000和B777-9爭奪。

區域市場的飛機交付量預計將達到1,500億美元的規模。其中大約三分之一將為渦輪螺旋槳飛機，以70座規模機型為主。從2030年開始，將有更大的90座機型進入市場。該市場未來的新機型專案包括來自中國的MA700，以及巴西航空工業公司旗下的預期新機型系列。

老式機型將被新一代飛機所取代

據預測，目前約80%的客運機隊將在2021年至2040年間退出客運服務。

隨著航空業開始著眼於推動減少碳排放並關注永續性，用新機型替換這些燃油消耗更高的老舊機型將變得越來越重要。

整體而言，除了提前淘汰的幾種相對較新的機型外，自2020年底起，全球客運機隊中還將有大約1.9萬架飛機會逐步退役。

根據Ascend by Cirium的分析，單走道飛機的預期平均經濟壽命為22年，雙走道飛機為20年。

貨機數量正在成長：包括新出廠貨機和改裝貨機

由於全球貨運業依然表現強勁，貨機容量（根據可用噸公里數計算）預計將比2019年成長3.3%，預計未來20年內貨機的供應量約為3,500架。在這一總數中，預計有30%將是新出廠貨機，70%將由客機改裝而成。新出廠貨機預計約有1,050架，價值1,210億美元。

疫情封鎖期間更多的線上購物行為則促進了電子商務的發展, 電子商務的成長推動了客機改裝為貨機的業務。改裝計畫主要集中在較新一代機型上，如A321、B737-800、A330和B777-300ER。

《Cirium（睿思譽）機隊預測》是對全球商用客運和貨運飛機市場的獨立展望報告，報告依據航空業中規模首屈一指的資料組合和多年的專業知識。

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