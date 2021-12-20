Cirium（睿思誉）预计到2040年将有 4.5万架燃油效率更高的飞机交付使用，价值2.9万亿美元

伦敦--(BUSINESS WIRE)--新发布的《2021年Cirium（睿思誉）机队预测》(2021 Cirium Fleet Forecast)报告显示，在未来20年里，全球将购买大约4.5万架燃油效率更高的新机型, 飞机购买支出预计高达2.9万亿美元。

根据航空分析公司Cirium（睿思誉）旗下咨询公司Ascend by Cirium发布的《Cirium（睿思誉）机队预测》预测，到2040年，全球20年累计飞机交付量将比一年前的预测值高出4%。

报告勾画出航空业的积极前景及该行业在经历新冠疫情后的复苏情况。

新冠疫情严重影响了航空旅行，同样影响了飞机的交付量。全球飞机交付量在2020年减少了43%——或600架飞机。飞机交付量在2021年有所恢复，但仍比2019年水平低25%。

随着全球疫苗接种计划的普及，航空旅行正在重新开放，2021年飞机交付量也因此增加了300架——这是在波音787被发现存在问题的情况下取得的成绩。

Ascend by Cirium全球咨询总监Rob Morris表示：“《2021年Cirium（睿思誉）机队预测》为航空业带来了乐观的长期展望，认为该行业在2024年之后将回归到更传统的增长轨道上来，尽管在结构上与之前会有所不同。航空客运量预计将以每年3.7%的速度增长，因此全球客运机队将需要增加近2.2万架飞机。”

“如果上述预测能够实现，到2040年底，全球客运机队将达到约4.72万架飞机的规模。预测中的新飞机交付不仅将满足不断增长的航空运输需求，还将取代燃油效率较低的老式飞机。”

飞机交付量方面中国居首

飞机的交付数量将因航空公司所在地区而异，预计亚洲市场将成为增长引擎。

预计中国将以超过6%的航空客运量增速引领全球——在飞机交付量方面同样位居榜首，占据全球20%的份额。

中国的交付量数据大幅领先于所有其他亚太国家，后者共占22%的份额。

北美航空公司预计将占有20%的份额，欧洲航空公司占比为17%。

中东地区估计将占7%的份额，但由于该地区将交付大量的双通道飞机，按飞机价值计算，将占11%。

拉丁美洲的数据与中东相似，同样将占7%的份额。随后是俄罗斯和独联体，占比4%，非洲占比3%。

大多数新交付飞机将是单通道喷气式飞机

该机队预测报告显示，未来20年里，单通道喷气式飞机将占飞机总交付量的70%，占交付总价值的55%。

新交付的单通道喷气式飞机总价值为1.6万亿美元。其中主流机型仍是150座大小的飞机，以空客A320neo和波音737 Max 8为代表，此类机型将占交付量的50%。

180座以上的热门机型包括A321 neo和B737 Max 10，该类机型每年的份额将不断增加，未来20年内的交付量占比将达到40%。

预计空客和波音将于2030年代初至中期开发新一代单通道飞机项目。

价值1.1万亿美元的双通道飞机市场将主要由B787和A350两款机型占据，其中250至300座的“中型”飞机将占交付总价值的65%左右。超大载客量飞机市场将由A350-1000和B777-9展开争夺。

区域市场的飞机交付量预计将达到1,500亿美元的规模。其中大约三分之一将为涡轮螺旋桨飞机，以70座规模机型为主。从2030年开始，将有更大的90座机型进入市场。该市场未来的新机型项目包括来自中国的MA700，以及巴西航空工业公司旗下一个预计的新机型系列。

老式机型将被新一代飞机所取代

据预测，目前约80%的客运飞机将在2021年至2040年间退出客运服务。

随着航空业开始着眼于推动减少碳排放并关注可持续性，用新机型替换这些燃油消耗更高的老旧机型将变得越来越重要。

总体而言，除了提前淘汰的几种相对较新的机型外，自2020年底起，全球客运机队中还将有大约1.9万架飞机会逐步退役。

根据Ascend by Cirium的分析，单通道飞机的预期平均经济寿命为22年，双通道飞机为20年。

货机数量正在增长：包括新出厂货机和改装货机

由于全球货运行业依然表现强劲，货机运力（基于可用吨公里数计算）预计将比2019年增长3.3%，预计未来20年内货机的供应量约为3,500架。在这一总数中，预计有30%将是新出厂货机，70%将由客机改装而成。新出厂货机预计约有1,050架，价值1,210亿美元。

疫情封锁期间更多的网上购物行为则促进了电子商务的发展, 电子商务的增长推动了客机到货机的改装业务。改装项目主要集中在较新一代机型上，如A321、B737-800、A330和B777-300ER。

《Cirium（睿思誉）机队预测》是对全球商用客运和货运飞机市场的独立展望报告，报告基于航空业中规模首屈一指的数据组合和多年的专业知识。

请点击这里下载《2021年Cirium（睿思誉）机队预测》的执行摘要。

完

关于Cirium（睿思誉）

Cirium(睿思誉)是一家结合强大数据及分析服务的公司，致力于推动世界的持续发展。凭借数十年的行业经验，Cirium(睿思誉)为客户提供专业的独到见解，协助旅游公司、飞机制造商、机场、航空公司和金融机构等各类企业制定合理明智的商业决策，从而塑造旅游行业的未来，提高企业收益并改善客户体验。Cirium（睿思誉）隶属于励讯集团（RELX PLC），该公司是世界领先的信息与数据分析提供商，服务不同行业领域的专业及商业客户。母公司RELX PLC的股票在伦敦、阿姆斯特丹和纽约证券交易所使用以下股票代码进行交易：伦敦：REL；阿姆斯特丹：REN；纽约：RELX。访问cirium.com了解更多信息或关注Cirium(睿思誉)的LinkedIn账号、微信公众号 CiriumCN。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。