45.000 aeronaves mais eficientes em termos de combustível, no valor de US $ 2,9 trilhões, com previsão de entrega até 2040

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A nova projeção de 2021 da frota da Cirium revela que se espera que US$ 2,9 trilhões sejam investidos em aproximadamente 45.000 aeronaves novas e mais econômicas nos próximos 20 anos.

Publicado pela Ascend da Cirium, o braço de consultoria da firma de análise de aviação Cirium, o Cirium Fleet Forecast prevê que as entregas de aeronaves em 20 anos globalmente até 2040 serão 4% maiores do que anteriormente previsto um ano atrás.

Isso anuncia uma perspectiva positiva para a indústria da aviação e sua recuperação da pandemia COVID-19.

A pandemia de COVID-19 afetou significativamente as viagens aéreas e, portanto, as entregas de aeronaves, com uma redução de 43% em 2020 — 600 aeronaves a menos — antes da recuperação em 2021, embora ainda 25% abaixo de 2019.

Com os programas de vacinação aumentando globalmente, as viagens aéreas voltam a abrir, resultando em mais 300 entregas de aeronaves em 2021 — apesar dos problemas envolvendo o Boeing 787.

Rob Morris, Chefe Global de Consultoria da Ascend da Cirium disse: “O Cirium Fleet Forecast 2021 fornece uma previsão otimista de longo prazo para a aviação que vê o retorno da indústria — embora estruturalmente diferente de antes — para caminhos de crescimento mais tradicionais após 2024. O tráfego de passageiros está previsto para crescer anualmente em 3,7% e, portanto, a frota global de passageiros deverá aumentar em quase 22.000 aeronaves. ”

“Se essa previsão se concretizar, a frota global de passageiros será de cerca de 47.200 aeronaves até o final de 2040. As entregas de aeronaves previstas não apenas atenderão às crescentes demandas de tráfego, mas também substituirão as aeronaves mais antigas e menos econômicas.”

China receberá mais entregas

O número de entregas de aeronaves varia de acordo com a região da companhia aérea, e espera-se que os mercados asiáticos sejam o motor que impulsiona o crescimento.

A China deve ter a maior taxa de crescimento do tráfego de passageiros, com mais de 6% — tornando — se o país com a maior quantidade de entregas, alcançando uma participação de 20%.

Consideravelmente à frente de todos os outros países da Ásia-Pacífico, que têm juntos uma participação de 22% no total.

Estima-se que as companhias aéreas norte-americanas tenham 20% de participação e as europeias 17%.

Estima-se que o Oriente Médio tenha uma participação de 7%, mas de 11% em termos de valor, em virtude do grande número de entregas de aeronaves de dois corredores.

A América Latina se assemelha à do Oriente Médio com 7% de participação, seguida pela Rússia e CIS com 4% e África com 3%.

A maioria das entregas será de jatos de corredor único

O Fleet Forecast revela que os jatos de corredor único representarão 70% do total de entregas de aeronaves e 55% do valor de entrega nos próximos 20 anos.

O núcleo desse mercado de US$ 1,6 trilhão continua sendo as aeronaves de 150 assentos, tipificadas pelo Airbus A320neo e Boeing 737 Max 8, que representarão 50% das entregas.

As aeronaves populares com mais de 180 lugares, incluindo o A321 neo e o B737 Max 10, terão uma participação anual crescente, com 40% das entregas ao longo das duas décadas.

Novos programas de aeronaves de corredor único da Airbus e Boeing estão previstos para serem desenvolvidos no início da década de 2030.

O mercado de aeronaves de corredor duplo de US$ 1,1 trilhão se concentrará em B787s e A350s, com 250-300 assentos de tamanho médio levando cerca de 65% do valor de entrega.

As entregas nos mercados regionais estão estimadas em US$ 150 bilhões. Cerca de um terço desse valor é para turboélices, liderado pela aeronave setorial de 70 assentos, com um tamanho maior de 90 assentos a partir de 2030. Os programas futuros incluem o MA700 da China e uma nova série esperada da Embraer.

Frotas mais antigas serão substituídas por aeronaves de nova geração

(Espera-se que cerca de 80% da atual frota de passageiros será aposentada do serviço de passageiros entre 2021 e 2040.)

A substituição dessas aeronaves mais antigas — que consumem mais combustível — por novos modelos está se tornando mais importante à medida que a indústria busca reduzir as emissões de carbono e focar na sustentabilidade.

No geral, haverá cerca de 19.000 aposentadorias da frota de passageiros no final de 2020, além da retirada antecipada de várias aeronaves relativamente jovens.

A análise da Ascend da Cirium prevê uma vida econômica média de 22 anos para aeronaves de corredor único e de 20 anos para aeronaves de corredor duplo.

Cargueiros: Criações novas e conversões estão aumentando

Como a carga continua pesada, a capacidade do cargueiro (com base na tonelada-quilômetro disponível) deve crescer 3,3% em comparação com 2019 e a oferta de aeronaves de carga está prevista em cerca de 3.500 aeronaves nos próximos 20 anos.

Desse total, espera-se que 30% sejam cargueiros recém-construídos e 70% sejam conversões de aeronaves de passageiros em aeronaves de carga. A previsão é de cerca de 1.050 novas aeronaves no valor de US$ 121 bilhões.

As conversões de aeronaves de passageiros para cargueiros estão sendo impulsionadas pelo crescimento do e-commerce, intensificado por mais compras online durante a quarentena.

Esses programas de conversão são focados em tipos de aeronaves de última geração, como A321, B737-800, A330 e B777-300ER.

O Cirium Fleet Forecast é uma perspectiva independente do mercado global de aeronaves comerciais de passageiros e cargueiros, com base no maior portfólio de dados da aviação e em anos de experiência.

Para fazer o download do Resumo Executivo do Cirium Fleet Forecast 2021, clique aqui.

