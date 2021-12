45 000 avions plus économes en carburant devraient être livrés d’ici 2040 pour une valeur de 2 900 milliards USD

An estimated 45,000 aircraft worth US$2.9 trillion to be delivered by 2040. Revealed in Cirium's new Fleet Forecast.

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--D’après la dernière «Fleet Forecast 2021» de Cirium, au cours des 20 prochaines années 2 900 milliards USD devraient être dépensés pour l’achat d’environ 45 000 nouveaux avions plus économes en carburant.

Publiée par Ascend by Cirium, la branche conseil de la société d’analyse aéronautique Cirium, la Cirium Fleet Forecast prévoit que les livraisons d’avions dans le monde enregistreront d’ici 2040 une hausse supérieure de 4% par rapport au pourcentage prévu il y a un an.

Cette annonce laisse présager des perspectives positives pour l’industrie aéronautique et sa reprise après la pandémie de Covid-19.

Le Covid-19 a considérablement affecté les voyages aériens et, par suite, les livraisons d’avions, qui ont affiché une réduction de 43% en 2020 (600 avions en moins) avant la reprise en 2021, et dont le niveau est encore inférieur de 25% à celui de 2019.

Parallèlement à l’accélération des campagnes de vaccination dans le monde, les avions recommencent à décoller, d’où 300 livraisons d’avions supplémentaires enregistrées en 2021, malgré les problèmes liés au 787 de Boeing.

Rob Morris, responsable mondial Consultance chez Ascend by Cirium, a déclaré: «La Fleet Forecast 2021 de Cirium fournit des prévisions optimistes à long terme pour l’aviation. Après 2024, le secteur devrait retrouver – avec une structure différente de la précédente – des tendances de croissance plus traditionnelles. Le trafic passagers devrait gagner 3,7% par an et la flotte mondiale passagers devra donc augmenter de près de 22 000 avions.»

«Si cette prévision se réalise, cela porterait la flotte mondiale passagers à quelque 47 200 avions d’ici fin 2040. Non seulement les livraisons d’avions prévues répondront à la hausse croissante de trafic, mais elles permettront également de remplacer les avions anciens moins économes en carburant.»

La Chine sera la principale destinataire des livraisons

Le volume des livraisons d’avions variera selon les régions, mais les marchés asiatiques seront le moteur de la croissance.

La Chine devrait connaître le taux de croissance du trafic passagers le plus élevé (plus de 6%) et recevoir la part la plus importante (20%) des livraisons.

Avec ces chiffres, la Chine devance nettement tous les autres pays de la région Asie-Pacifique, dont la part combinée s’élève à 22% au total.

Les compagnies aériennes nord-américaines devraient s’adjuger une part de 20%, et les transporteurs européens 17%.

La part du Moyen-Orient est estimée à 7% mais, en valeur, elle sera de 11% en raison du nombre élevé de livraisons d’avions bicouloirs.

La position de l’Amérique latine reflète celle du Moyen-Orient, avec une part de 7%, suivie de la Russie et de la CEI (4%) et de l’Afrique (3% seulement).

La majorité des livraisons concernera des jets monocouloirs

La Fleet Forecast révèle que les jets monocouloirs représenteront 70% du total des livraisons d’avions et 55% de leur valeur au cours des 20 prochaines années.

Le cœur de ce marché de 1 600 milliards USD reste l’avion de 150 sièges, dont les exemples types sont l’Airbus A320 neo et le Boeing 737 Max 8, qui représenteront 50% des livraisons.

Les avions de plus de 180 sièges, dont l’A321 neo et le B737 Max 10, verront croître leur part annuelle avec 40% des livraisons au cours des deux décennies.

Airbus et Boeing devraient développer de nouveaux programmes d’avions monocouloirs au cours des années 2030.

Le marché à 1 100 milliards USD des avions bicouloirs concernera surtout le Boeing 787 et l’A350 d’Airbus. Les appareils de «de taille moyenne» (250 à 300 sièges), représenteront environ 65% de la valeur des livraisons. L’A350-1000 et le B777-9 se disputeront le marché des gros porteurs.

Sur les marchés régionaux, les livraisons devraient s’élever à 150 milliards USD. Environ un tiers de ce chiffre concerne le marché des turbopropulseurs, dominé par l’avion court-courrier de 70 sièges, avec une taille plus grande (90 sièges) à partir des années 2030. Les futurs programmes incluent le MA700 chinois et une nouvelle série attendue chez Embraer.

Remplacement des flottes anciennes par des avions de nouvelle génération

Environ 80% de la flotte passagers actuelle devrait être mise hors service entre 2021 et 2040.

Le remplacement de ces avions anciens – gourmands en carburant – par de nouveaux modèles prend de plus en plus d’importance, le secteur cherchant à réduire ses émissions de carbone et à se concentrer sur la durabilité.

Globalement, environ 19 000 avions de ligne datant de fin 2020 seront mis hors service sur la période, en plus du retrait progressif de plusieurs appareils relativement récents.

L’analyse d’Ascend by Cirium prévoit une durée de vie moyenne de 22 ans pour les avions monocouloirs et de 20 ans pour les bicouloirs.

Avions-cargos: augmentation des appareils neufs et des conversions

Le marché du fret reste solide et la capacité de fret (sur la base des tonnes-kilomètres disponibles) devrait augmenter de 3,3% par rapport à 2019. L’offre d’avions-cargos devrait s’élever à environ 3 500 appareils au cours des 20 prochaines années.

Sur ce total, 30% devraient être des avions-cargos neufs et 70% des conversions d’avions de ligne en avions-cargos. Environ 1 050 avions neufs sont prévus, pour une valeur de 121 milliards USD.

La hausse des conversions passagers-cargo est tirée par la croissance du commerce électronique, elle-même stimulée par l’augmentation des achats en ligne pendant les confinements.

Ces programmes de conversion concernent principalement les appareils de nouvelle génération, tels que l’A321, le B737-800, l’A330 et le B777-300ER.

La Fleet Forecast de Cirium offre une perspective indépendante sur le marché mondial des avions commerciaux de ligne et de fret, sur la base du plus grand portefeuille de données concernant le secteur aéronautique et sur des années d’expertise.

Pour télécharger un résumé des prévisions de la Fleet Forecast 2021 de Cirium, cliquer ici.

À propos de Cirium

Cirium rassemble des données et des analyses approfondies et rigoureuses pour faire avancer le monde. L’entreprise fournit des informations basées sur des décennies d’expérience du secteur, pour permettre aux agences de voyage, aux constructeurs aéronautiques, aux aéroports, aux compagnies aériennes et aux établissements financiers, entre autres, de prendre des décisions logiques et éclairées qui dessinent l’avenir des voyages, augmentent les revenus et améliorent l’expérience client. Cirium fait partie de RELX, un fournisseur mondial d’outils d’analyse et de décision fondés sur l’information, destinés aux professionnels et aux entreprises. Les actions de RELX PLC sont cotées sur les Bourses de Londres, d’Amsterdam et de New York sous les symboles suivants: Londres: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

Pour plus d’informations, suivez les mises à jour de Cirium sur LinkedIn ou Twitter, ou visitez le site: www.cirium.com.

