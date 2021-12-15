Arthur D. Little 在135周年纪念日发布新品牌标识

巴黎--(BUSINESS WIRE)--在ADL成立一百三十五周年，以及其再次成为私人合伙企业的十周年纪念日之际，ADL推出了新的品牌标识。

ADL的新品牌强调了公司如何与客户合作以及如何在咨询行业独树一帜的“差异”。新标志中进阶的“D”将差异置于其品牌的核心，象征着面向未来的开放窗口。

新品牌重申了ADL推动创新的历史，将专家、技术和战略联系起来，以解决最具挑战性的问题。这也反映了ADL大胆的创业精神，在过去六年中，该公司开设了20多个新办事处，其里程也随之翻了一倍。

ADL在市场上脱颖而出的关键方式之一是通过采用推广和开放咨询的模式，该模式利用了全球专家网络，并确保只有最优秀的人才能够应对每个客户的特定挑战。该模式与ADL的另一个核心区别密切相关：承诺与客户作为其团队的一个组成部分并肩工作，定制适合他们的解决方案，而不是通用的。

Arthur D.Little全球董事长兼首席执行官Ignacio García Alves评论道：“新一代基础设施、新技术、数字化、融合和可持续性正在改变世界和我们客户的业务。我们有责任满足他们不断变化的需求——并预测未来的需求。我们是一家灵活的咨询公司——既有创意又务实，迎接挑战就是我们对客户差异化服务的体现。

“我为我们公司的成功之旅感到自豪，并感谢我每一位卓越、多元化的同事使之成为可能。我希望每个人都能像我一样对我们的新品牌标识感到兴奋，因为它反映了我们更加个性化和开放的咨询途径。”

关于 Arthur D. Little

Arthur D.Little自1886年以来一直处于创新的前沿。在技术密集型和融合型行业的战略、创新和转型方面，我们是公认的思想领袖。我们通过不断变化的业务生态系统引导客户发现新的增长机会。我们使客户能够建立创新能力并对他们的组织进行变革。

我们的咨询顾问具有丰富的行业实践经验，并对关键趋势和动态具有卓越的知识。ADL遍布全球最重要的商业中心。除了其他领先的公司和公共部门组织外，我们还为财富1000强中的大多数公司提供服务感到自豪。

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