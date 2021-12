Arthur D. Little LANCIA LA NUOVA brand identity DURANTE IL SUO 135° anniversario

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--In occasione del 135º anniversario della fondazione di Arthur D. Little (ADL) e del 10º anniversario del suo ritorno a partnership privata, ADL ha lanciato una nuova brand identity.

Il nuovo branding di ADL enfatizza la differenza nel modo in cui l'azienda lavora con i suoi clienti e la sua unicità nel settore della consulenza. La “D” elevata nel suo nuovo logo pone The Difference al centro del suo marchio, simboleggiando una finestra aperta verso il futuro.

Si riafferma la storia di ADL capace di spingersi ai confini dell'innovazione, collegando esperti, tecnologia e strategia per risolvere i problemi più complessi. Riflette anche lo spirito imprenditoriale audace di ADL, che ha visto l'azienda raddoppiare la propria presenza con l'apertura di oltre venti nuovi uffici negli ultimi sei anni.

Uno degli aspetti chiave con cui ADL si differenzia nel mercato è attraverso la promozione e l’adozione di un modello di consulenza aperto che si avvale di una rete mondiale di esperti garantendo che siano solo i migliori ad affrontare le sfide specifiche di ogni cliente. Questo modello è strettamente collegato all'altra fondamentale differenza di ADL: l'impegno a lavorare fianco a fianco con i propri clienti diventando parte integrante dei loro team, offrendo soluzioni che siano giuste per loro e non generiche.

Ignacio García Alves, Presidente Global e CEO di Arthur D. Little, commenta: "Infrastrutture di nuova generazione, nuove tecnologie, digitalizzazione, convergenza e sostenibilità stanno trasformando sia il mondo che il business dei nostri clienti. È nostro dovere soddisfare le loro mutevoli esigenze - e anticipare quelle future. Siamo la società di consulenza ambidestra - sia creativa che pragmatica - che affronta le sfide di oggi e abbraccia le opportunità di domani. Questa è la differenza a vantaggio dei nostri clienti.

"Sono orgoglioso del successo del viaggio che la nostra azienda ha compiuto e voglio ringraziare tutti i miei diversi ed eccezionali colleghi per averlo reso possibile. Spero che tutti possano essere entusiasti quanto me di questo nuovo marchio che riflette il nostro approccio alla consulenza, più personale e più aperto."

