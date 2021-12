Arthur D. Little LANCEERT NIEUW LOGO en identiteit OP HAAR 135E VERJAARDAG

PARIJS & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Op de 135e verjaardag van de oprichting van Arthur D. Little (ADL) en de 10e verjaardag van het nieuwe partnerschap van het bedrijf heeft ADL een nieuwe logo en identiteit gelanceerd.

De nieuwe branding van ADL benadrukt ‘Het Verschil’ (The Difference) in de manier waarop het bedrijf met zijn klanten werkt en hoe het zich op unieke wijze onderscheidt in de consultancy branche. De verhoogde ‘D’ in het nieuwe logo plaatst ‘Het Verschil’ (The Difference) in het hart van het merk en symboliseert een open raam naar de toekomst.

De nieuwe branding bevestigt opnieuw ADL’s geschiedenis naar het zoeken van de grenzen van innovatie en het koppelen van experts, technologie en strategie om de meest uitdagende problemen op te lossen. Het weerspiegelt ook de gedurfde ondernemersgeest van ADL, waarmee het bedrijf zijn voetafdruk heeft verdubbeld met de opening van meer dan 20 nieuwe kantoren in de afgelopen 6 jaar.

Een van de belangrijkste manieren waarop ADL zich op de markt onderscheidt, is door het promoten en omarmen van een open consultancy model, dat steunt op een wereldwijd netwerk van experts en ervoor zorgt dat alleen de best gekwalificeerde mensen de specifieke uitdagingen van elke klant aangaan. Dit model is nauw verbonden met het andere kernverschil van ADL: de toewijding om zij aan zij met zijn klanten te werken als een geintegreerd onderdeel van hun teams en oplossingen op maat aan te bieden die geschikt zijn voor hen en niet generiek.

Ignacio García Alves, Global Chairman en Chief Executive Officer van Arthur D. Little, merkt op: “Infrastructuren van de volgende generatie, nieuwe technologien, digitalisering, bundeling van krachten en duurzaamheid veranderen zowel de wereld als de bedrijfsvoering van onze klanten. Het is onze plicht om in hun veranderende behoeften te voorzien – en op hun toekomstige behoeften te anticiperen. Wij zijn het ‘dubbelhandige’ consultancy bureau – zowel creatief als pragmatisch, dat de uitdagingen van vandaag aangaat en de kansen van morgen omarmt. Dit is ‘Het Verschil’ (The Difference) die we geven aan onze klanten.

“Ik ben trots op de succesvolle reis die ons bedrijf heeft gemaakt en wil al mijn uitzonderlijke, diverse collega’s bedanken voor het mogelijk maken hiervan.Ik hoop dat iedereen net zo enthousiast zal zijn als ik over deze nieuwe branding, die onze persoonlijke en meer open benadering van consultancy weerspiegelt.”

About Arthur D. Little

Arthur D. Little has been at the forefront of innovation since 1886. We are an acknowledged thought leader in linking strategy, innovation and transformation in technology-intensive and converging industries. We navigate our clients through changing business ecosystems to uncover new growth opportunities. We enable our clients to build innovation capabilities and transform their organizations.

Our consultants have strong practical industry experience combined with excellent knowledge of key trends and dynamics. ADL is present in the most important business centers around the world. We are proud to serve most of the Fortune 1000 companies, in addition to other leading firms and public sector organizations.

For further information, please visit www.adlittle.com or www.adl.com.