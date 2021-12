HAI ROBOTICS segna una pietra miliare con HAIPORT per l'efficienza nell'evasione degli ordini

SHENZHEN, Cina--(BUSINESS WIRE)--HAI ROBOTICS, un leader globale nel sistema Autonomous Case-handling Robotics (ACR) per l'adempimento del magazzino, ha segnato una pietra miliare per la sua soluzione di HAIPORT-powered Workstation -- con oltre 100 set in funzione a livello globale da quando il prodotto è stato lanciato un anno fa. La soluzione ha migliorato enormemente l'efficienza dell'evasione degli ordini per i suoi clienti che erano sotto pressione per aggiornare le loro strutture di magazzino con una maggiore capacità di rendimento.

HAIPORT è una macchina automatica di carico e scarico che può essere agganciata ai robot autonomi di manipolazione delle valigie e alle stazioni di lavoro con trasportatore di HAI ROBOTICS.

In una stazione di lavoro alimentata da HAIPORT, carichi multipli di cassette o cartoni vengono scaricati dai robot HAIPICK al caricatore HAIPORT, poi trasferiti sui nastri trasportatori per lo smistamento secondo gli ordini del sistema e spostati allo scaricatore HAIPORT, dove vengono prelevati dai robot per il turno successivo di elaborazione degli ordini.

La collaborazione tra i robot HAIPICK, HAIPORT e il nastro trasportatore permette una movimentazione delle casse da dentro a fuori. La soluzione vanta vantaggi evidenti aumentando il rendimento di un magazzino.

Con il carico e lo scarico dei casi che vengono processati simultaneamente sui due lati di un HAIPORT, una singola stazione di lavoro può gestire fino a 900 casi all'ora, superando di gran lunga quella della manipolazione manuale. La velocità è 16 volte maggiore rispetto al trasporto da robot a nastro trasportatore.

La velocità - da quattro a otto casse caricate in 3 secondi e scaricate in 5s - promette una maggiore capacità di manipolazione delle casse. L'efficienza di un singolo robot può essere migliorata del 30% rispetto al carico/scarico manuale.

Progettata per realizzare un'interazione diretta tra il robot HAIPICK e il nastro trasportatore, la stazione di lavoro HAIPORT-powered garantisce velocità di carico e scarico più elevate con il minimo intervento umano, aumentando l'efficienza del prelievo manuale fino a 3 volte. L'uso della workstation può liberare il personale del magazzino da un noioso lavoro manuale in modo che possa concentrarsi su compiti più importanti.

Armata della piattaforma software di HAI ROBOTICS e della tecnologia multisensore che può monitorare il movimento di un robot, la stazione di lavoro può giudicare accuratamente se una particolare cassa di merce deve essere consegnata ad una stazione di lavoro o meno. Il suo design modulare garantisce anche scalabilità e flessibilità quando si automatizza un magazzino. Può essere personalizzato e adattato per diversi usi in base alle esigenze del cliente. Di conseguenza, è necessario il 30% in meno di robot se si distribuisce una Workstation HAIPORT-powered in un magazzino.

La stazione di lavoro alimentata da HAIPORT è stata certificata da CE e ETL in conformità agli standard di sicurezza per i mercati europei e statunitensi, rispettivamente. Le certificazioni provano anche che HAI ROBOTICS ha implementato un rigoroso controllo di qualità per i suoi prodotti lungo la propria catena di fornitura, nel design del prodotto e nella produzione.

Jeff Zheng, direttore R&S di HAI ROBOTICS, ha detto: "La Workstation alimentata da HAIPORT offre una soluzione innovativa per l'automazione del magazzino e fornisce un nuovo modo di interazione uomo-macchina. Aiuta non solo ad aumentare l'efficienza operativa, ma anche a ridurre i costi e a fornire un migliore ROI. Ci impegniamo a fornire più valore ai nostri clienti e a rendere validi i loro investimenti".

Grazie alla sua flessibilità, HAIPORT-powered Workstation è adatta a scenari di stoccaggio estesi in cui si usano casse di medie e piccole dimensioni, come materie prime, piccola elettronica, abbigliamento, medicina, vendita al dettaglio e industrie 3PL che hanno un gran numero di SKU e richiedono un'alta efficienza nell'evasione degli ordini nelle ore di punta con richieste di e-commerce in aumento.

Informazioni su HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, un pioniere del sistema Autonomous Case-handling Robot (ACR), si impegna a fornire soluzioni di automazione di magazzino efficienti, intelligenti, flessibili e personalizzate attraverso la tecnologia robotica e gli algoritmi AI. Mira a creare valore per ogni fabbrica e magazzino logistico.

Il sistema HAIPICK ACR, sviluppato indipendentemente nel 2015, è il primo al mondo nel suo genere.

Fondata nel 2016 con sede a Shenzhen, Cina, HAI ROBOTICS ha creato cinque filiali a Hong Kong SAR, Giappone, Singapore, Stati Uniti e Paesi Bassi, servendo clienti da più di 30 paesi e regioni. Ora ha più di 1.200 dipendenti, più del 50% dei quali sono ingegneri. L'azienda ha acquisito più di 600 brevetti globali per proprietà intellettuali fondamentali che riguardano il posizionamento, il controllo dei robot e la gestione del magazzino. Negli ultimi round di finanziamento C e D del 2021, l'azienda ha raccolto più di 200 milioni di dollari in totale.

