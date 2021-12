HAI ROBOTICS markeert mijlpaal met HAIPORT voor efficiëntie bij orderverwerking

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--HAI ROBOTICS, een wereldleider in Autonomous Case-handling Robotics (ACR)-systemen voor magazijnverwerking, markeerde een mijlpaal voor zijn HAIPORT-powered Workstation-oplossing, met meer dan 100 sets wereldwijd in gebruik sinds het product een jaar geleden werd gelanceerd. De oplossing heeft de efficiëntie van de orderafhandeling enorm verbeterd voor zijn klanten die onder druk stonden om hun magazijnfaciliteiten aan te passen voor een hogere doorvoercapaciteit.

HAIPORT is een automatische laad- en losmachine die kan worden gekoppeld aan de autonome kistenafhandelingsrobots en transportbandwerkstations van HAI ROBOTICS.

Op een HAIPORT-powered Workstation worden meerdere ladingen bakken of dozen gelost van de HAIPICK-robots bij de HAIPORT-lader, vervolgens overgebracht naar de transportbanden voor sortering op systeemorders en verplaatst naar de HAIPORT-losser. Daar worden ze door robots opgehaald voor de volgende ronde van orderverwerking.

De samenwerking tussen HAIPICK-robots, HAIPORT en de transportband maakt one-stop kistenafhandeling mogelijk, van inkomend tot uitgaand. De oplossing biedt duidelijke voordelen door de vergroting van de doorvoer van een magazijn.

Omdat het laden en lossen van kisten gelijktijdig wordt verwerkt aan de twee zijden van een HAIPORT, kan een enkel werkstation naar verwachting tot 900 kisten per uur verwerken - veel meer dan bij handmatige afhandeling. De snelheid is 16 keer sneller dan het transport van robot naar transportband.

De snelheid - vier tot acht kisten worden in 3 seconden geladen en in 5 seconden gelost - belooft een hogere verwerkingscapaciteit. De efficiëntie van een enkele robot kan met 30% worden verbeterd in vergelijking met handmatig laden/lossen.

Ontworpen om directe interactie tussen de HAIPICK-robot en de transportband te realiseren, garandeert het HAIPORT-powered Workstation hogere laad- en lossnelheden met de minste menselijke tussenkomst, waardoor de handmatige oppikefficiëntie tot 3 keer wordt verhoogd. Het gebruik van het werkstation kan magazijnpersoneel bevrijden van vervelende handmatige werkzaamheden, zodat ze zich kunnen concentreren op belangrijkere taken.

Gewapend met het softwareplatform van HAI ROBOTICS en de multisensortechnologie die de beweging van een robot kan volgen, kan het werkstation nauwkeurig beoordelen of een bepaalde kist met goederen op een werkstation moet worden afgeleverd of niet. Het modulaire ontwerp biedt ook schaalbaarheid en flexibiliteit bij het automatiseren van een magazijn. Het kan worden aangepast en bijgesteld voor verschillende toepassingen op basis van de eisen van de klant. Hierdoor zijn 30% minder robots nodig als een HAIPORT-powered Workstation in een magazijn wordt ingezet.

HAIPORT-powered Workstation is gecertificeerd door CE en ETL in overeenstemming met de veiligheidsnormen voor respectievelijk de Europese en Amerikaanse markt. De certificeringen bewijzen ook dat HAI ROBOTICS strenge kwaliteitscontroles voor zijn producten heeft geïmplementeerd in de eigen toeleveringsketen, bij productontwerp en productie.

Jeff Zheng, R&D Director bij HAI ROBOTICS, stelde: "HAIPORT-powered Workstation biedt een innovatieve oplossing voor magazijnautomatisering en voorziet in een nieuwe manier van mens-machine-interactie. Het helpt niet alleen de operationele efficiëntie te verhogen, maar ook de kosten te verlagen en een betere ROI te realiseren. We zijn vastbesloten om meer waarde te leveren aan onze klanten en hun investeringen de moeite waard te maken.”

Dankzij de flexibiliteit is het HAIPORT-powered Workstation geschikt voor uitgebreide opslagscenario's waarbij middelgrote en kleine kisten worden gebruikt, zoals grondstoffen, kleine elektronica, kleding, medicijnen, detailhandel en 3PL-industrieën met een groot aantal SKU's waarin hoge orderafhandelingsefficiëntie tijdens piekuren een vereiste is met de stijgende e-commerce-eisen.

HAI ROBOTICS, een pionier van het Autonomous Case-handling Robot (ACR)-systeem, zet zich in om efficiënte, intelligente, flexibele en op maat gemaakte magazijnautomatiseringsoplossingen te bieden door middel van robottechnologie en AI-algoritmen. Het heeft tot doel waarde te creëren voor elke fabriek en elk logistiek magazijn.

Het HAIPICK ACR-systeem, onafhankelijk ontwikkeld in 2015, is 's werelds eerste in zijn soort.

HAI ROBOTICS, opgericht in 2016 met het hoofdkantoor in Shenzhen, China, heeft vijf dochterondernemingen opgezet in Hongkong SAR, Japan, Singapore, de VS en Nederland, met klanten uit meer dan 30 landen en regio's. Het heeft nu meer dan 1.200 medewerkers, van wie meer dan 50% ingenieurs zijn. Het bedrijf heeft meer dan 600 wereldwijde patenten verworven voor de belangrijkste intellectuele eigendommen op het gebied van positionering, robotbesturing en magazijnbeheer. In de laatste C- en D-financieringsrondes in 2021 heeft het bedrijf in totaal meer dan US $ 200 miljoen opgehaald.