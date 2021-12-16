MetricStream推出進階網絡風險量化、風險評估和合規管理功能

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--綜合風險管理(IRM)和治理、風險與合規(GRC)領域的全球市場領導者MetricStream今天宣佈推出進階網絡風險量化與模擬的新原生功能，能夠以貨幣形式衡量網絡風險，此外還提供直觀的風險評估、擴大的合規風險管理功能，並提升對第三方和第四方風險的可見性。大企業和中型企業需要智能工具來全面衡量、管理和審視風險，從而獲得有價值的見解，以做出更具策略性的決策。

MetricStream最新發佈的軟件具有強大的分析功能，允許客戶用實際貨幣量化網絡風險，而不是利用紅色、黃色和綠色熱點圖來衡量風險。借助精確的網絡風險量化，資訊安全總監、風險總監、合規總監和董事會能夠瞭解和分析網絡風險並採取行動。利用蒙地卡羅(Monte Carlo)模擬法，客戶可以運行風險情境，以確定行動計畫和投資的優先順序。

新的網絡風險量化基於MetricStream Intelligence，這是先進的分析和人工智能引擎，支援多種評分模型和數據科學工具。與其他只關注FAIR®風險量化模型的公司不同，MetricStream Intelligence允許創建任何類型的模型和變數。

MetricStream科技總監Prasad Sabbineni表示：「客戶需要先進的治理、風險與合規(GRC)軟件解決方案，使他們能夠深入瞭解網絡、ESG、合規和第三方的可量化指標和風險評估，同時發現並解決自身風險狀況中的漏洞。MetricStream Intelligence是本次新發佈版本的主幹，是基於模擬的風險建模和決策框架，支援各種風險分類，並可提供對風險的綜合觀點。」

MetricStream的最新軟件版本還包括以下新功能：

直觀的風險評估——在快速變化的風險環境中，組織需要比以往更快地捕捉和評估新出現和不斷演變的風險。新功能可通過單一視圖查看組織在第一道和第二道防線中面臨的最高風險，從而靈活應對，基於風險做出決策。

法規變更與合規風險管理——在當今複雜的環境中，企業需要幫助來確保其遵從不斷變化的法規。新版本增強了合規風險評估和基於風險的控制測試功能。組織也能更容易理解監管變化對政策、風險和控制的影響。此外，還增強了政策例外狀況、溝通和認證能力，從而提高了效率、有效性和合規性。

第三方風險管理——風險管理人員現在可以更深入地瞭解在第三方和第四方層級的風險承擔狀況。另外，這個版本還增加了內容整合，以獲得更深入的見解，包括安全性、勒索軟件、財務健康和ESG評級。

ESGRC——這個最新版本還利用標準化ESG披露報告框架和自動化資訊收集，增強了MetricStream的ESGRC軟件解決方案。

關於MetricStream, Inc.

MetricStream是綜合風險管理和GRC解決方案的全球市場領導者，通過具有風險意識的決策加速增長，讓組織能夠在風險中茁壯成長。我們將覆蓋整個企業的治理、風險管理和合規性聯繫起來，以促進韌性和數碼轉型。MetricStream總部位於加州聖荷西，在印度班加羅爾設有營運和研發中心，並在全球提供銷售和營運支援。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.metricstream.com、LinkedIn、Facebook和Twitter。

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