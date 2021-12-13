科維理基金會設立兩個科維理倫理、科學和公眾中心，鼓勵公眾參與探討科學發現所帶來的倫理問題

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--科學發現加深了我們對自然和自身的理解，有可能改變我們的日常生活，但也會對社會帶來倫理問題或風險。

尖端神經科學、遺傳學和人工智慧便是促使我們必須討論的幾個例子：誰對科學發現相伴的廣泛倫理考慮因素負責？何時才是考慮影響和風險的最佳時機？如何才能讓公眾有足夠能力參與這些討論？

為使公眾參與確認和探討科學發現所帶來的倫理考慮因素和影響，科維理基金會(Kavli Foundation)在加州大學柏克萊分校和劍橋大學設立了兩個科維理倫理、科學和公眾中心(Kavli Centers for Ethics, Science, and the Public)。

科維理基金會對這兩個中心的設想是典範轉移，以因應科學界未獲滿足的需求——透過積極持續的努力，在科學發現過程的早期有意識地將公眾、科學家、倫理學家、社會科學家和科學傳播者連結起來，以發現和討論對社會的潛在影響。

科維理基金會主席Cynthia Friend表示：「我們正著手推動科學發現及其倫理方面的思考、合作和交流方式的大眾化，並確保公眾參與其中。這是一項早就應該展開的工作。」

截止目前，還沒有一項持續積極的措施來解決科學發現所引發的倫理問題，並讓公眾有意識地儘早參與科學進程。雖然科學界越來越認識到公眾應該參與其中，但卻缺乏機制和基礎設施。公眾往往被排除在這些重要的討論之外，或者參與時已經為時太晚。

科維理基金會公眾參與總監Brooke Smith表示：「透過科維理倫理、科學和公眾中心，我們正在採取必要行動來創建基礎設施，讓公眾能夠有意識地儘早參與科學發現所引發的倫理考慮因素。」

兩所中心憑藉其願景、方法和經驗而獲選參與這項新事業。雖然兩者在科學和人文領域各學科的工作方法上都具有多面性和互補性，但每所中心都有其獨特的初始關注點。

加州大學柏克萊分校的科維理倫理、科學和公眾中心將首先在神經科學、遺傳學和人工智慧領域重新構想科學家的培訓方式。該中心的領導人是人工智慧專家Stuart Russell。此外還包括：諾貝爾獎得主Saul Perlmutter，他發現了宇宙正在加速膨脹的部分首批證據；諾貝爾獎和科維理獎得主Jennifer Doudna，她因發現基因編輯工具CRISPR而聞名；理論和道德哲學家Jay Wallace；生物倫理學家Jodi Halpern；神經科學家Jack Gallant以及歷史學家兼作家Elena Conis。

加州大學柏克萊分校科維理倫理、科學和公眾中心首任主任Stuart Russell表示：「來自科維理基金會的推動力有助於動員柏克萊在人文、社會科學、自然科學和工程方面無與倫比的資源，合作解決人類最緊迫的問題之一：如何確保我們快速發展的科學和科技能力符合人類的利益。」

劍橋大學科維理倫理、科學和公眾中心與Wellcome Connecting Science建立了獨特的合作關係，將由國際著名社會科學家和遺傳諮詢師Anna Middleton領導；社會學家和生物倫理學家Richard Milne及記者和播音員Catherine Galloway提供支援；播音員Vivienne Parry, OBE提供創意產業的專業知識；Susan Robertson提供教育社會學專業知識；Julian Rayner提供基因體學和公眾參與專業知識。利用來自英國、中國、俄羅斯、印度和日本的倫理學和公眾參與專家網路，新中心將立足於基因體學、大數據、健康研究和新興科技領域，探討如何在不同的文化背景下解決科學帶來的倫理問題。

劍橋大學科維理倫理、科學和公眾中心主任Anna Middleton表示：「從發現DNA結構到對世界上20%的冠狀病毒進行定序，再到開發首個人工智慧，幾個世紀以來，劍橋一直位於科學界的尖端。透過與大眾文化專家合作，我們將找到證據基礎，圍繞科學引起的倫理問題交流複雜想法，從而使大家都能參與有關科學對社會影響的決策。」

建立這兩個中心的想法源於科維理基金會在科學和社會領域的工作和觀察，其中包括全球20家科維理研究所的研究工作，這些研究所正在從事具有啟發性和變革性的科學研究——從解碼大腦活動到製造人造細胞。

Friend表示：「對於科學界來說，這是一項非常重要但卻姍姍來遲的工作，我們期待科維理倫理、科學和公眾中心在未來對科學在社會中的角色產生影響。」

科維理基金會致力於為人類的利益推動科學發展。基金會透過以下方式履行其使命：全球的科維理研究所和天體物理學、奈米科學、神經科學和理論物理學等領域的基礎科學支持專案；加強科學與社會之間關係的措施；以及包括國際科維理獎和美國科學促進會(AAAS)科維理科學新聞獎(Kavli Science Journalism Award)在內的獎項和獎勵。如欲瞭解更多資訊，請造訪kavlifoundation.org並關注@kavlifoundation。

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