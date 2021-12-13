卡弗里基金会设立两个卡弗里伦理、科学和公众中心，鼓励公众参与探讨科学发现所带来的伦理问题

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--科学发现加深了我们对自然和自身的理解，有可能改变我们的日常生活，但也会给社会带来伦理问题或风险。

尖端神经科学、遗传学和人工智能便是促使我们进行讨论的几个例子：谁对科学发现相伴的广泛伦理考虑因素负责？何时才是考虑影响和风险的最佳时机？如何才能让公众有足够能力参与这些讨论？

为使公众参与到发现和讨论科学发现所带来的伦理考虑因素和影响中来，卡弗里基金会(Kavli Foundation)在加州大学伯克利分校和剑桥大学设立了两个卡弗里伦理、科学和公众中心(Kavli Centers for Ethics, Science, and the Public)。

卡弗里基金会对这两个中心的设想是一种范式转变，旨在满足科学界尚未满足的需求——通过积极持续的努力，在科学发现过程的早期有意识地将公众、科学家、伦理学家、社会科学家和科学传播者联系起来，以发现和讨论对社会的潜在影响。

卡弗里基金会主席Cynthia Friend表示：“我们正着手实现科学发现及其伦理方面的思考、合作和交流方式的民主化，并确保公众参与其中。这是一项早就应该开展的工作。”

截止目前，还没有一项持续积极的措施来应对科学发现所引发的伦理问题，并让公众有意识地尽早参与到科学进程中。虽然科学界越来越认识到公众应该参与其中，但却缺乏实现机制和基础设施。公众往往被排除在这些重要的讨论之外，或者参与时已经为时太晚。

卡弗里基金会公众参与总监Brooke Smith表示：“通过卡弗里伦理、科学和公众中心，我们正在采取必要行动来创建基础设施，让公众能够有意识地尽早参与到科学发现所引发的伦理考虑因素中来。”

两所中心凭借其愿景、方法和经验被选中参与这项新举措。虽然两者在科学和人文领域各学科的工作方法上都具有多面性和互补性，但每所中心都有其独特的初始关注点。

加州大学伯克利分校的卡弗里伦理、科学和公众中心将首先在神经科学、遗传学和人工智能领域重新构想科学家的培训方式。该中心的领导人是人工智能专家Stuart Russell。除此以外还包括：诺贝尔奖得主Saul Perlmutter，他发现了宇宙正在加速膨胀的部分首批证据；诺贝尔奖和卡弗里奖得主Jennifer Doudna，她因发现基因编辑工具CRISPR而闻名；理论和道德哲学家Jay Wallace；生物伦理学家Jodi Halpern；神经科学家Jack Gallant以及历史学家兼作家Elena Conis。

加州大学伯克利分校卡弗里伦理、科学和公众中心首任主任Stuart Russell表示：“来自卡弗里基金会的推动力有助于调动伯克利在人文、社会科学、自然科学和工程方面无与伦比的资源，合作解决人类最紧迫的问题之一：如何确保我们快速发展的科学和技术能力符合人类的利益。”

剑桥大学卡弗里伦理、科学和公众中心与Wellcome Connecting Science开展了富有特色的合作，将由国际著名社会科学家和遗传咨询师Anna Middleton领导；社会学家和生物伦理学家Richard Milne及记者和播音员Catherine Galloway提供支持；播音员Vivienne Parry, OBE提供创意产业的专业知识；Susan Robertson提供教育社会学专业知识；Julian Rayner提供基因组学和公众参与专业知识。利用来自英国、中国、俄罗斯、印度和日本的伦理学和公众参与专家网络，新中心将立足于基因组学、大数据、健康研究和新兴技术领域，探讨如何在不同的文化背景下解决科学带来的伦理问题。

剑桥大学卡弗里伦理、科学和公众中心主任Anna Middleton表示：“从发现DNA结构到对世界上20%的冠状病毒进行测序，再到开发首个人工智能，几个世纪以来，剑桥一直走在科学前沿。通过与大众文化专家合作，我们将找到证据基础，围绕科学引起的伦理问题交流复杂想法，从而使我们所有人都能参与有关科学对社会影响的决策。”

建立这两个中心的想法源于卡弗里基金会在科学和社会领域的工作和观察，其中包括全球20家卡弗里研究所的研究工作，这些研究所正在开展具有启发性和变革性的科学研究——从解码大脑活动到制造人造细胞。

Friend表示：“对于科学界来说，这是一项非常重要但却姗姗来迟的工作，我们期待卡弗里伦理、科学和公众中心在未来对科学在社会中的作用产生影响。”

卡弗里基金会致力于为人类的利益推动科学发展。基金会通过以下方式实践其使命：全球范围内的卡弗里研究所和天体物理学、纳米科学、神经科学和理论物理学等领域的基础科学支持项目；加强科学与社会之间关系的举措；以及包括国际卡弗里奖和美国科学促进会(AAAS)卡弗里科学新闻奖(Kavli Science Journalism Award)在内的奖项和奖励。如需了解更多信息，请访问kavlifoundation.org并关注@kavlifoundation。

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