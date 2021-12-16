第三屆Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽甄選出六位促進時尚產業變革的全球企業家

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下的Tommy Hilfiger欣然公佈2021年「Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽」(Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge)的六位決賽選手名單。他們是從全球初創企業和擴張型公司遞交的超過430份申請中精心篩選而出。第三屆賽事植基於Tommy Hilfiger品牌「杜絕浪費，海納百川」(Waste Nothing and Welcome All)的永續發展願景，致力於繼續擴大和支持那些努力推動其社區發展的黑人、原住民和有色人種(BIPOC)企業家，同時打造更具包容性的時尚界未來。有鑑於推動該產業的影響力比以往更加必要，第三年度的Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽將完全於線上進行，以克服新冠疫情造成的持續限制和挑戰。

經過長達一年的多步驟流程，內外部專家依據包括潛在社會影響力和市場成長在內的一系列專業標準，對報名申請進行了全面的評審。六位決賽選手將在2022年1月12至13日舉行的Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽全球線上決賽活動上，向專家評審和永續性領袖組成的評審委員會介紹其商業構想。

Tommy Hilfiger表示：「Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽體現了我們利用時尚的力量來培養包容性、代表性和變革的長期使命。唯有借助能夠挑戰我們思考、打造和創作方式的新構想，我們的產業才能繼續向前邁進。作為一個品牌，我們有必要利用我們的平臺，為像這些決賽選手一樣的企業家提供發聲的機會，以創造真正持久的影響力。」

六位決賽選手分別是：

Clothes to Good： 南非的社會企業，致力於透過紡織品的回收再利用，為殘障人士及其家庭，尤其是母親，提供創辦微型企業的機會和工作。

南非的社會企業，致力於透過紡織品的回收再利用，為殘障人士及其家庭，尤其是母親，提供創辦微型企業的機會和工作。 Haelixa： 瑞士的產品履歷技術，旨在促進全球向透明消費品供應鏈轉變。

瑞士的產品履歷技術，旨在促進全球向透明消費品供應鏈轉變。 MAFI MAFI： 衣索比亞的永續發展時尚品牌，致力於創作成衣系列，保護古老傳統，並為被邊緣化的工匠賦權。

衣索比亞的永續發展時尚品牌，致力於創作成衣系列，保護古老傳統，並為被邊緣化的工匠賦權。 Lalaland： 位於荷蘭的平臺，使用人工智慧來生產客制化和具包容性的人造模特兒，涵蓋不同民族、年齡和尺寸，所有模特兒都擁有超過35種姿勢。

位於荷蘭的平臺，使用人工智慧來生產客制化和具包容性的人造模特兒，涵蓋不同民族、年齡和尺寸，所有模特兒都擁有超過35種姿勢。 SOKO： 肯亞的珠寶企業，致力於運用行動科技，透過行動平臺將被邊緣化的肯亞工匠與全球市場相連。

肯亞的珠寶企業，致力於運用行動科技，透過行動平臺將被邊緣化的肯亞工匠與全球市場相連。 UZURI K&Y：這家位於盧安達的環保鞋履品牌使用非洲撒哈拉以南地區的回收汽車輪胎，並聘用當地年輕人，賦予其技能和經濟獨立。

決賽評審包括：

Tommy Hilfiger先生

Martijn Hagman，Tommy Hilfiger全球及PVH歐洲區執行長

Yara Shahidi，得獎女演員、製片人和變革推動者

Esther Verburg，Tommy Hilfiger全球業務與PVH歐洲區永續與創新執行副總裁

Adrian Johnson，企業家，歐洲工商管理學院(INSEAD)創業、科技和媒體客座教授

Katrin Ley，Fashion for Good董事總經理，Amsterdam Global Shapers Hub創始管理人

Yvonne Bajela，投資公司Impact X Capital創始成員兼負責人

在Tommy Hilfiger和INSEAD主題事務專家的支援下，六位決賽選手已經制定和精修了將在決賽中簡報的商業計畫。內容創作人、插畫師、作家、#DonewithDiversity創辦人Arooj Aftab將主持決賽活動，而評審團將把20萬歐元的獎金平分給兩位決賽優勝者，以支持其企業的發展。優勝者還將獲得Tommy Hilfiger和INSEAD專家長達一年的輔導，並參與INSEAD社會創業計畫(ISEP)。Tommy Hilfiger員工選出的「觀眾最喜愛」決賽選手另將獲得1.5萬歐元的獎勵。

Tommy Hilfiger全球及PVH歐洲區執行長Martijn Hagman表示：「作為時尚行業的佼佼者，我們有責任支持、賦權和鼓勵包容性。我們承諾要為打造更好的時尚產業做出有意義且持久的貢獻，而Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽便是例證。推動變革已成為我們的本能，即便是在極具挑戰性的時期亦是如此。各位企業家正在創造我們期望、需要以及即將見證的時尚產業格局，我們十分自豪能繼續將其構想發揚光大。」

Tommy Hilfiger的宗旨是透過創造產品、管理營運以及與社區和利害關係者溝通的方式，成為「杜絕浪費，海納百川」的一流永續時尚生活設計公司。如欲瞭解有關Tommy Hilfiger永續發展歷程（由PVH集團的Forward Fashion策略提供支援）的更多資訊，請造訪https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-responsibility。

如欲瞭解有關Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽的更多資訊，請造訪https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/。誠邀Tommy Hilfiger品牌的朋友和粉絲使用#TommyHilfiger和@TommyHilfiger參與社群媒體上的對話。

關於Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球著名的頂級設計師生活風尚品牌集團之一，旗下擁有品牌TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS，著重設計與經營高級男士西裝和運動服、女性服飾和運動服、童裝、牛仔系列服裝、內衣（包括浴袍、睡衣和家居服）、鞋履和配飾。透過指定特許經銷商，Tommy Hilfiger提供眼鏡、手錶、香水、泳裝、襪類、小皮件、家居商品和小行李箱等種類齊全的生活風尚商品。TOMMY JEANS系列產品包括男士和女士牛仔裝和鞋類、配飾和香水。TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS品牌商品透過涵蓋TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS零售店、主流專賣店和百貨公司以及其他指定線上零售商和tommy.com的廣泛網路對全球各地的消費者銷售。

關於PVH Corp.

PVH是全球規模首屈一指且備受推崇的時尚公司之一，連接著40多個國家的消費者。我們的代表性國際品牌組合包括Calvin Klein和TOMMY HILFIGER。我們140多年的歷史植基於我們品牌的實力、我們的團隊以及我們推動時尚向善的承諾。這就是我們的力量。這就是PVH的力量。

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