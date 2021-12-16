第三届Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛甄选出六位促进时尚行业变革的全球企业家

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下的Tommy Hilfiger欣然公布了2021年“Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛”(Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge)的六位决赛选手名单。他们是从全球初创企业和扩张型公司提交的超过430份申请中精心筛选而出。第三届赛事基于Tommy Hilfiger品牌“杜绝浪费，海纳百川”(Waste Nothing and Welcome All)的可持续发展愿景，致力于继续扩大和支持那些努力推动其社区发展的黑人、原住民和有色人种(BIPOC)企业家，同时打造更具包容性的时尚界未来。有鉴于推动该行业的影响力比以往任何时候都更加必要，第三年度的Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛将完全在线上进行，以克服新冠疫情造成的持续限制和挑战。

经过长达一年的多环节流程，内外部专家依据包括潜在社会影响力和市场增长在内的一系列专业标准对报名申请进行了全面的评审。六位决赛选手将在2022年1月12至13日举行的Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛全球线上决赛活动上，向专家评审和可持续性领袖组成的评审委员会介绍其商业理念。

Tommy Hilfiger表示：“Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛体现了我们利用时尚的力量来培养包容性、代表性和变革的长期使命。我们的行业只有借助能够挑战我们思考、打造和创作方式的新理念，才能继续前行。作为一个品牌，我们有必要利用我们的平台，为像这些决赛选手一样的企业家提供一个发声的机会，以创造真正持久的影响力。”

六位决赛选手分别是：

Clothes to Good： 一家南非社会企业，致力于通过纺织品的回收利用，为残障人士及其家庭，尤其是母亲，提供创办微小企业的机会和工作。

一家南非社会企业，致力于通过纺织品的回收利用，为残障人士及其家庭，尤其是母亲，提供创办微小企业的机会和工作。 Haelixa： 一项来自瑞士的产品追溯技术，旨在加速全球向透明消费产品供应链转变。

一项来自瑞士的产品追溯技术，旨在加速全球向透明消费产品供应链转变。 MAFI MAFI： 一个埃塞俄比亚可持续发展时尚品牌，致力于创作成衣系列，保护古老传统，并赋能被边缘化的工匠。

一个埃塞俄比亚可持续发展时尚品牌，致力于创作成衣系列，保护古老传统，并赋能被边缘化的工匠。 Lalaland： 一个位于荷兰的平台，使用人工智能来生产定制式和包容性人造模特，涵盖不同民族、年龄和尺寸，所有模特都拥有超过35种姿势。

一个位于荷兰的平台，使用人工智能来生产定制式和包容性人造模特，涵盖不同民族、年龄和尺寸，所有模特都拥有超过35种姿势。 SOKO： 一家肯尼亚珠宝企业，致力于使用移动科技，通过一个移动平台将被边缘化的肯尼亚工匠与全球市场相连。

一家肯尼亚珠宝企业，致力于使用移动科技，通过一个移动平台将被边缘化的肯尼亚工匠与全球市场相连。 UZURI K&Y：这家位于卢旺达的环保鞋履品牌使用来自于非洲撒哈拉以南地区的回收汽车轮胎，并聘用当地青年人，赋予其技能和经济独立。

决赛评审包括：

Tommy Hilfiger先生

Martijn Hagman，Tommy Hilfiger全球及PVH欧洲区首席执行官

Yara Shahidi，获奖女演员、制片人和变革推动者

Esther Verburg，Tommy Hilfiger全球业务与PVH欧洲区可持续与创新执行副总裁

Adrian Johnson，企业家，欧洲工商管理学院(INSEAD)创业、科技和媒体客座教授

Katrin Ley，Fashion for Good董事总经理，Amsterdam Global Shapers Hub创始管理人

Yvonne Bajela，投资公司Impact X Capital创始成员兼负责人

在Tommy Hilfiger和INSEAD主题事务专家的支持下，六位决赛选手已经制定和完善了其将在决赛中展现的商业规划。内容创作人、插画师、作家、#DonewithDiversity创始人Arooj Aftab将主持决赛活动，而评审团将把20万欧元的奖金分给最后的两位决赛优胜者，以支持其企业的发展。优胜者还将获得Tommy Hilfiger和INSEAD专家长达一年的辅导，并参与INSEAD社会创业项目(ISEP)。赛事还将向Tommy Hilfiger员工选出的“观众最喜爱”决赛选手奖励1.5万欧元。

Tommy Hilfiger全球及PVH欧洲区首席执行官Martijn Hagman表示：“作为时尚行业的佼佼者，我们有责任支持、赋能和鼓励包容性。我们承诺要为打造一个更好的时尚行业做出有意义且持久的贡献，而Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛便是例证。推动变革已成为我们的一种本能，即便是在极具挑战性的时期亦是如此。各位企业家正在创造我们期望、需要以及即将见证的时尚产业格局，我们十分自豪继续将其理念发扬光大。”

Tommy Hilfiger的宗旨是通过产品打造、运营管理以及与社区和利益相关方之间的沟通，成为一家“杜绝浪费，海纳百川”的领先的可持续时尚生活设计公司。如需了解有关Tommy Hilfiger可持续发展历程（基于PVH集团的Forward Fashion策略）的更多信息，请访问https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-responsibility。

如需了解有关Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛的更多信息，请访问https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/。诚邀Tommy Hilfiger品牌的朋友和粉丝通过#TommyHilfiger和@TommyHilfiger参与社交媒体对话。

关于Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球著名的高端设计师生活风尚品牌集团之一，旗下拥有品牌TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS，着重设计与经营高级男士西装和运动装、女士服饰和运动装、童装、牛仔系列服装、内衣（包括浴袍、睡衣和家居服）、鞋履和配饰。通过指定特许经销商，Tommy Hilfiger提供眼镜、手表、香水、泳装、袜类、小皮具、家居商品和小行李箱等品种齐全的生活风尚商品。TOMMY JEANS系列产品包括男士和女士牛仔装和鞋类、配饰和香水。TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS品牌商品通过涵盖TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS零售店、主流专卖店和百货商店以及其他指定在线零售商和tommy.com的广泛网络面向全球各地的消费者发售。

关于PVH Corp.

PVH是全球规模首屈一指且备受推崇的时尚公司之一，连接着40多个国家的消费者。我们的标志性的国际品牌组合包括Calvin Klein和TOMMY HILFIGER。我们140多年的历史基于我们品牌的实力、我们的团队以及我们推动时尚向善的承诺。这就是我们的力量。这就是PVH的力量。

敬请通过Facebook、Instagram、Twitter和LinkedIn关注我们。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。