Terceira Edição do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge Destaca Seis Empreendedores Mundiais que Aceleram a Transformação no Setor da Moda

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, propriedade da PVH Corp. [NYSE: PVH], sente o prazer de anunciar os seis finalistas do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge de 2021, que foram cuidadosamente selecionados entre mais de 430 inscrições recebidas de startups e scaleups em todo o mundo. Com base na visão de sustentabilidade de Tommy Hilfiger para Waste Nothing e Welcome All, a terceira edição do programa se empenha por continuar ampliando e apoiando empresários negros, indígenas e pessoas de cor (BIPOC) que estão trabalhando para promover suas comunidades, ao mesmo tempo em que fomentam um futuro mais inclusivo da moda. Com a necessidade de gerar impacto no setor mais importante do que nunca, o terceiro ano do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge ocorreu totalmente virtual para superar restrições e desafios em curso da pandemia de COVID-19.

Ao longo de um processo de várias etapas ao longo de um ano, os aplicativos foram totalmente revisados por especialistas internos e externos com base em um conjunto dedicado de critérios, incluindo potencial impacto social e crescimento do mercado. Os seis finalistas irão apresentar suas ideias de negócios a um júri composto por líderes de negócios e sustentabilidade no evento mundial final virtual do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge de 12 a 13 de janeiro de 2022.

"O Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge incorpora nossa missão de longa data de aproveitar o poder da moda para promover a inclusão, representação e transformação", disse Tommy Hilfiger. "Nosso setor só irá avançar com ideias novas e avançadas que desafiem o modo como pensamos, construímos e criamos. Como marca, é vital usarmos nossa plataforma para dar a empreendedores como nossos finalistas uma voz e oportunidade de criar um impacto real e duradouro."

Os seis finalistas são:

Clothes to Good: Uma empresa social com sede na África do Sul que cria oportunidades de micro-negócios e empregos para pessoas com deficiência e suas famílias, em especial as mães, através da reciclagem de tecidos.

Haelixa: Uma tecnologia de rastreabilidade de produtos com sede na Suíça que visa acelerar a transição mundial para cadeias de fornecimento de bens de consumo transparentes.

MAFI MAFI: Uma marca de moda sustentável com sede na Etiópia que cria coleções prontas para vestir, ao preservar tradições antigas e capacitar artesãos marginalizados.

Lalaland: Uma plataforma com sede na Holanda que usa inteligência artificial para gerar modelos sintéticos personalizados e inclusivos de diferentes etnias, idades e tamanhos, todos com mais de 35 variações de pose.

SOKO: Esta joalheria com sede no Quênia usa tecnologia móvel para conectar artesãos quenianos marginalizados diretamente no mercado mundial mediante uma plataforma móvel.

UZURI K&Y: Esta marca de calçados ecologicamente corretos com sede em Ruanda usa pneus reciclados da África subsaariana e emprega jovens locais, capacitando os mesmos com habilidades e independência econômica.

Os jurados que supervisionam o evento final são:

Sr. Tommy Hilfiger

Martijn Hagman, Diretor Executivo da Tommy Hilfiger Global e PVH Europa

Yara Shahidi, atriz premiada, produtora e agente de transformação.

Esther Verburg, Vice-Presidente Executiva de Negócios Sustentáveis e Inovação da Tommy Hilfiger Global e PVH Europa

Adrian Johnson, empresário e professor adjunto de empreendedorismo, tecnologia e mídia na INSEAD

Katrin Ley, Diretora Geral da Fashion for Good e Curadora Fundadora do Amsterdam Global Shapers Hub

Yvonne Bajela, membro fundadora e diretora da empresa de investimento Impact X Capital

Com o apoio de Tommy Hilfiger e especialistas no assunto da INSEAD, os seis finalistas desenvolveram e aprimoraram seus planos de negócios, que apresentarão no evento final. Arooj Aftab, criador de conteúdo, ilustrador, escritor e fundador da #DonewithDiversity, será o anfitrião do evento final onde o júri premiará € 200.000 a serem divididos entre os dois vencedores escolhidos para apoiar seus empreendimentos. Os vencedores também receberão uma orientação de um ano com especialistas da Tommy Hilfiger e da INSEAD, bem como uma vaga no Programa de Empreendedorismo Social da INSEAD (ISEP). Um prêmio adicional de € 15.000 será concedido ao finalista que os associados da Tommy Hilfiger selecionarem como seu voto 'Favorito do Público'.

"Como atores-chave no setor da moda, é nossa responsabilidade respaldar, capacitar e estimular a inclusão. O Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge é uma prova do nosso compromisso em dar uma contribuição significativa e duradoura a um setor de moda melhor", disse Martijn Hagman, Diretor Executivo da Tommy Hilfiger Global e PVH Europa. "É de nossa natureza impulsionar a transformação, mesmo nos momentos mais desafiadores. Temos o orgulho de continuar ampliando as ideias de empreendedores que vêm criando o cenário da moda que queremos e precisamos ver."

A missão da Tommy Hilfiger é se tornar uma empresa líder em estilo de vida de designer sustentável que não desperdiça nada e dá as boas-vindas a todos, mediante o modo como cria seu produto, gerencia suas operações e se conecta com suas comunidades e partes interessadas. Mais informação sobre a jornada de sustentabilidade de Tommy Hilfiger, que é impulsionada pela estratégia Forward Fashion da PVH, pode ser encontrada em https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-responsibility.

Mais informação sobre o Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge estão disponíveis aqui: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/. Amigos e seguidores da marca são convidados a participar da conversa nas redes sociais usando #TommyHilfiger e @TommyHilfiger.

Sobre a Tommy Hilfiger

Com um portfólio de marcas que inclui TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, a Tommy Hilfiger é um dos principais e mais reconhecidos grupos de estilo de vida de designers do mundo. Seu foco é conceber e fazer marketing de roupas masculinas personalizadas de alta qualidade e seus trajes esportivos, vestuário de coleções femininas e seus trajes esportivos, roupas infantis, coleções de jeans, roupas íntimas (incluindo roupões, pijamas e vestuário causal), calçados e acessórios. Mediante licenças selecionadas, a Tommy Hilfiger oferece produtos complementares de estilo de vida como óculos, relógios, fragrâncias, trajes de natação, meias, pequenos artigos em couro, artigos domésticos e bagagem. A linha de produtos TOMMY JEANS consiste em roupas de jeans e calçados para homens e mulheres, acessórios e fragrâncias. Produtos sob as marcas TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS estão disponíveis aos clientes em todo o mundo através de uma ampla rede de lojas de varejo TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS bem como principais lojas de departamento e de especialidades, revendedores online selecionados e na tommy.com.

Sobre a PVH Corp.

A PVH é uma das maiores e mais admiradas empresas de moda do mundo, se conectando com clientes em mais de 40 países. Nossas marcas icônicas mundiais incluem Calvin Klein e TOMMY HILFIGER. Nossa história de 140 anos é construída com base na força de nossas marcas, nossa equipe e nosso compromisso em impulsionar a moda para o bem. Este é o nosso poder. Este é o poder da PVH.

