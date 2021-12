La terza edizione dell’evento Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge mette sotto i riflettori sei imprenditori di livello internazionale che stanno accelerando il cambiamento nel settore della moda

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, un’impresa del gruppo PVH Corp. [NYSE: PVH], è lieta di annunciare i nomi dei sei finalisti dell’evento del 2021 Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge , prescelti in un gruppo di 430 candidati che includevano start up e scale up di tutto il mondo. Basata sulla vision di sostenibilità di Tommy Hilfiger – Waste Nothing and Welcome All (“Non sprecare niente e dare il benvenuto a tutti”) – la terza edizione del programma si propone di continuare ad amplificare e sostenere neri, indigeni e persone di colore (BIPOC, black, indigenous and people of color) che con spirito imprenditoriale operano per fare avanzare le loro comunità mentre promuovono un futuro della moda più inclusivo. Con la necessità di attuare un impatto più importante che mai sul settore, la terza edizione della competizione annuale Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge si è svolta in modalità completamente virtuale per superare le restrizioni e i problemi continui posti dalla pandemia di COVID-19.

Nel corso di un processo durato un anno e articolatosi in varie fasi, le domande sono state esaminate a fondo da esperti interni ed esterni sulla base di un set dedicato di criteri che includevano il potenziale impatto sociale e crescita del mercato. I sei finalisti presenteranno le loro idee di business a una giuria composta da leader aziendali e nel campo della sostenibilità nella fase finale dell’evento globale virtuale Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge che si svolgerà dal 12 al 13 gennaio 2022.

“La competizione Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge incorpora la nostra mission di lunga data – mettere a frutto la grande influenza del settore della moda per promuovere inclusività, rappresentanza e cambiamento” – spiega Tommy Hilfiger. “Il nostro settore farà progressi solo grazie a nuove, fresche idee che mettano in discussione come pensiamo, costruiamo e creiamo. Poiché siamo un’azienda di prestigio mondiale, è essenziale utilizzare la nostra piattaforma per offrire a imprenditori come i nostri finalisti la possibilità di farsi sentire e l’opportunità di creare un impatto reale e duraturo”.

I sei finalisti sono:

Clothes to Good: un’azienda sociale sudafricana che crea opportunità di microbusiness e posti di lavoro per persone con disabilità e le loro famiglie, particolarmente madri, attraverso il riciclaggio dei tessuti.

un’azienda sociale sudafricana che crea opportunità di microbusiness e posti di lavoro per persone con disabilità e le loro famiglie, particolarmente madri, attraverso il riciclaggio dei tessuti. Haelixa: un’azienda svizzera che sviluppa tecnologie per la tracciabilità dei prodotti e che mira ad accelerare la transizione globale a supply chain trasparenti dei beni di consumo.

un’azienda svizzera che sviluppa tecnologie per la tracciabilità dei prodotti e che mira ad accelerare la transizione globale a supply chain trasparenti dei beni di consumo. MAFI MAFI: un’azienda etiope di moda sostenibile che crea collezioni prêt-à-porter preservando tradizioni antiche e mettendo in grado di rendersi autonomi artigiani marginalizzati.

un’azienda etiope di moda sostenibile che crea collezioni prêt-à-porter preservando tradizioni antiche e mettendo in grado di rendersi autonomi artigiani marginalizzati. Lalaland: un’azienda olandese creatrice dell’omonima piattaforma che impiega l’intelligenza artificiale per generare modelli sintetici inclusivi e personalizzati per etnicità, età e misure diverse, tutti con oltre 35 variazioni della positura.

un’azienda olandese creatrice dell’omonima piattaforma che impiega l’intelligenza artificiale per generare modelli sintetici inclusivi e personalizzati per etnicità, età e misure diverse, tutti con oltre 35 variazioni della positura. SOKO: un’azienda keniana di gioielli che utilizza la tecnologia mobile per connettere artigiani marginalizzati di questo paese direttamente con il mercato globale attraverso una piattaforma mobile.

un’azienda keniana di gioielli che utilizza la tecnologia mobile per connettere artigiani marginalizzati di questo paese direttamente con il mercato globale attraverso una piattaforma mobile. UZURI K&Y: un’azienda ruandese di calzature ecologiche che utilizza pneumatici di auto dall’Africa subsahariana e impiega giovani locali, che possono così sviluppare capacità e ottenere l’indipendenza economica.

I membri della giuria durante la fase finale dell’evento sono:

Tommy Hilfiger

Martijn Hagman, amministratore delegato Tommy Hilfiger Global e PVH Europe

Yara Shahidi, attrice premiata, produttrice e attivista.

Esther Verburg, vicepresidente esecutivo Innovazione e business sostenibile presso Tommy Hilfiger Global e PVH Europe

Adrian Johnson, imprenditore e professore aggiunto di imprenditorialità, tecnologia e media presso INSEAD

Katrin Ley, direttrice generale di Fashion for Good e curatrice fondatrice dell’hub di Amsterdam della community Global Shapers

direttrice generale di Fashion for Good e curatrice fondatrice dell’hub di Amsterdam della community Global Shapers Yvonne Bajela, membro fondatore e direttrice presso la società d’investimenti Impact X Capital

Con il sostegno degli esperti di Tommy Hilfiger e dell’INSEAD, i sei finalisti hanno sviluppato e perfezionato i loro business plan, che presenteranno alla fase finale dell’evento. Arooj Aftab, creatrice di contenuti, illustratrice, scrittrice e fondatrice di #DonewithDiversity sarà la presentatrice della cerimonia nel corso della quale la giuria conferirà il premio di 200.000 euro da dividere fra i due vincitori prescelti per sostenerne l’attività. I vincitori riceveranno anche un periodo di mentoring di un anno con gli esperti di Tommy Hilfiger e dell’INSEAD oltre alla possibilità di partecipare al programma di imprenditorialità sociale dell’INSEAD (ISEP). Altri 15.000 euro saranno assegnati al finalista scelto dai soci di Tommy Hilfiger come il loro voto ‘Preferito dal pubblico’.

“Fa capo a noi, realtà importantissime nel settore della moda, la responsabilità di sostenere e incoraggiare l’inclusività ai fini dell’empowerment delle persone che altrimenti rimarrebbero emarginate. L’evento Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge dimostra il nostro impegno ad apportare un contributo importante e duraturo verso un settore della moda migliore”, commenta Martijn Hagman, Ceo di Tommy Hilfiger Global e PVH Europe. “È nella nostra natura promuovere il cambiamento, anche nei tempi più difficili. Siamo orgogliosi di continuare ad amplificare le idee di imprenditori che stanno creando il panorama della moda che desideriamo vedere e che abbiamo bisogno di vedere”.

La mission di Tommy Hilfiger è diventare un leader per lo stile di vita nel mondo della moda sostenibile all’insegna del principio Waste Nothing and Welcome All (“Non sprecare niente e dare il benvenuto a tutti”) attraverso il modo in cui crea i prodotti, gestisce le operazioni e si relaziona con le comunità e gli stakeholder. Maggiori informazioni sul cammino di Tommy Hilfiger verso la sostenibilità, reso possibile dalla strategia Forward Fashion di PVH, sono reperibili sul sito https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-responsibility.

Sul sito https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/ sono disponibili ulteriori informazioni sull’evento Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. Amici e follower del brand sono invitati a unirsi alla conversazione sui social usando #TommyHilfiger e @TommyHilfiger.

Informazioni su Tommy Hilfiger

Con un portafoglio di marchi che include TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger è uno dei gruppi per lo stile di vita più famosi nel mondo della moda di altissimo livello, ed è particolarmente attento alla creazione e commercializzazione di indumenti sportivi e capi per uomo su misura di alta qualità, collezioni e abbigliamento sportivo per donna, indumenti per giovanissimi, collezioni denim, intimo (inclusi négligé, pigiami e camicie da notte), calzature e accessori. Attraverso licenziatari scelti, Tommy Hilfiger offre prodotti complementari per lo stile di vita come occhiali, orologi, profumi, costumi da bagno, calze, piccoli oggetti in pelle, beni per la casa e valigie. La linea di prodotti TOMMY JEANS propone jeanseria e calzature per uomini e donne, accessori e profumi. Gli articoli dei marchi TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS possono essere acquistati in tutto il mondo attraverso una vasta rete di punti di vendita al dettaglio TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, empori e famosi negozi specializzati, negozi retail on-line scelti e sul sito tommy.com.

Informazioni su PVH Corp.

PVH è una delle società di moda più grandi e ammirate al mondo, punto di riferimento per i consumatori in oltre 40 paesi. Nel nostro portafoglio di marchi globali figurano le iconiche griffe Calvin Klein e TOMMY HILFIGER. La nostra storia di 140 anni ha le sue basi nella forza dei nostri marchi, del nostro team e del nostro impegno a dare impulso al mondo della moda con un impatto positivo per tutti. Questo è la nostra forza. La forza di PVH.

Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.