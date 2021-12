Derde editie van Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge zet zes wereldwijde ondernemers in de spotlight die verandering in de mode-industrie versnellen

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, dat in handen is van PVH Corp. [NYSE: PVH], is verheugd de zes finalisten van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, 2021 aan te kondigen die zorgvuldig zijn geselecteerd uit meer dan 430 aanmeldingen van startups en scale-ups wereldwijd. Voortbouwend op de duurzaamheidsvisie van Tommy Hilfiger om niets te verspillen (Waste Nothing) en iedereen welkom te heten (Welcome All), streeft de derde editie van het programma ernaar zwarte, inheemse en gekleurde (BIPOC) ondernemers te blijven versterken en ondersteunen die werken om hun gemeenschappen vooruit te helpen en een meer inclusieve modetoekomst te bevorderen. Nu de noodzaak om impact in de branche te vergroten belangrijker dan ooit is, vond het derde jaar van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge volledig virtueel plaats om de aanhoudende beperkingen en uitdagingen van de COVID-19-pandemie te overwinnen.

Gedurende een proces van meerdere stappen dat een jaar duurde, werden de aanmeldingen grondig beoordeeld door interne en externe experts op basis van een specifieke reeks criteria, waaronder potentiële sociale impact en marktgroei. De zes finalisten zullen hun zakelijke ideeën pitchen voor een jurypanel bestaande uit bedrijfs- en duurzaamheidsleiders tijdens het virtuele, wereldwijde Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge -slotevenement op 12-13 januari 2022.

“De Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge belichaamt onze langdurige missie om de kracht van mode te benutten om inclusiviteit, representatie en verandering te bevorderen," aldus Tommy Hilfiger. “Onze industrie zal alleen vooruitgaan met nieuwe, frisse ideeën die onze manier van denken, bouwen en creëren uitdagen. Als merk is het van vitaal belang dat we ons platform gebruiken om ondernemers zoals onze finalisten een stem en kans te geven om te zorgen voor een werkelijke en langdurige impact.”

De zes finalisten zijn:

Clothes to Good: een in Zuid-Afrika gevestigde sociale onderneming die door middel van textielrecycling kansen en banen creëert voor mensen met een handicap en hun gezinnen, met name moeders.

een in Zuid-Afrika gevestigde sociale onderneming die door middel van textielrecycling kansen en banen creëert voor mensen met een handicap en hun gezinnen, met name moeders. Haelixa: een in Zwitserland gevestigde technologie voor producttracering die tot doel heeft de wereldwijde overgang naar transparante toeleveringsketens voor consumptiegoederen te versnellen.

een in Zwitserland gevestigde technologie voor producttracering die tot doel heeft de wereldwijde overgang naar transparante toeleveringsketens voor consumptiegoederen te versnellen. MAFI MAFI: een duurzaam modemerk uit Ethiopië dat confectiecollecties maakt, oude tradities in stand houdt en gemarginaliseerde handwerkslieden sterker maakt.

een duurzaam modemerk uit Ethiopië dat confectiecollecties maakt, oude tradities in stand houdt en gemarginaliseerde handwerkslieden sterker maakt. Lalaland: een in Nederland gevestigd platform dat kunstmatige intelligentie gebruikt om op maat gemaakte en inclusieve synthetische modellen van verschillende etniciteiten, leeftijden en maten te genereren, allemaal met meer dan 35 posevariaties.

een in Nederland gevestigd platform dat kunstmatige intelligentie gebruikt om op maat gemaakte en inclusieve synthetische modellen van verschillende etniciteiten, leeftijden en maten te genereren, allemaal met meer dan 35 posevariaties. SOKO: dit in Kenia gevestigde sieradenbedrijf gebruikt mobiele technologie om gemarginaliseerde Keniaanse ambachtslieden rechtstreeks via een mobiel platform met de wereldwijde markt te verbinden.

dit in Kenia gevestigde sieradenbedrijf gebruikt mobiele technologie om gemarginaliseerde Keniaanse ambachtslieden rechtstreeks via een mobiel platform met de wereldwijde markt te verbinden. UZURI K&Y: dit milieuvriendelijke schoenenmerk uit Rwanda gebruikt gerecyclede autobanden uit Afrika bezuiden de Sahara en heeft lokale jongeren in dienst, waardoor ze vaardigheden en economische onafhankelijkheid krijgen.

De juryleden die toezicht houden op het eindevenement zijn:

Mr. Tommy Hilfiger

Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global en PVH Europe

Yara Shahidi, bekroonde actrice, producer en 'change agent'.

Esther Verburg, EVP, Sustainable Business and Innovation, Tommy Hilfiger Global en PVH Europe

Adrian Johnson, ondernemer, adjunct-hoogleraar Ondernemerschap, technologie en media bij INSEAD

Katrin Ley, Managing Director bij Fashion for Good en stichtend curator van de Amsterdam Global Shapers Hub

Managing Director bij Fashion for Good en stichtend curator van de Amsterdam Global Shapers Hub Yvonne Bajela, stichtend lid en principal bij investeringsmaatschappij Impact X Capital

Met de steun van Tommy Hilfiger en INSEAD-experts hebben de zes finalisten hun bedrijfsplannen ontwikkeld en verfijnd, die ze zullen presenteren op het slotevenement. Arooj Aftab, maker van inhoud, illustrator, schrijver en oprichter van #DonewithDiversity, is de organisator van het slotevenement waarbij de jury € 200.000 zal toekennen, verdeeld onder twee gekozen winnaars om hun onderneming te ondersteunen. De winnaars krijgen ook een jaar lang mentorschap bij zowel Tommy Hilfiger- als INSEAD-experts, evenals een plaats in het INSEAD Social Entrepreneurship Program (ISEP). Een extra € 15.000 wordt toegekend aan de finalist die Tommy Hilfiger-medewerkers selecteren als hun 'Publieksfavoriet'-stem.

“Als belangrijke spelers in de mode-industrie is het onze verantwoordelijkheid om inclusiviteit te ondersteunen, te versterken en aan te moedigen. De Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge is een bewijs van onze toewijding om een zinvolle en blijvende bijdrage te leveren aan een betere mode-industrie,” verklaarde Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global en PVH Europe. “Het zit in onze aard om verandering te stimuleren, zelfs in de meest uitdagende tijden. We zijn er trots op de ideeën van ondernemers te blijven versterken die het modelandschap creëren dat we willen en moeten zien."

De missie van Tommy Hilfiger is om een toonaangevend duurzaam designer lifestyle-bedrijf te worden dat niets verspilt en iedereen verwelkomt, door de manier waarop het zijn product maakt, zijn activiteiten beheert en contact maakt met zijn gemeenschappen en belanghebbenden. Meer informatie over het duurzaamheidstraject van Tommy Hilfiger, mogelijk gemaakt door de Forward Fashion-strategie van PVH, is te vinden op https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-responsibility.

Meer informatie over de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge is hier beschikbaar:https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/. Vrienden en volgers van het merk worden uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek op sociale media via #TommyHilfiger en @TommyHilfiger.

Over Tommy Hilfiger

Met een merkenportfolio met onder meer TOMMY HILFIGER en TOMMY JEANS is Tommy Hilfiger een van 's werelds meest erkende premium designer lifestyle-groepen. De focus ligt op het ontwerpen en verkopen van hoogwaardige op maat gesneden kleding en sportkleding voor heren, collectiekleding en sportkleding voor dames, kinderkleding, denimcollecties, ondergoed (inclusief badjassen, nachtkleding en loungewear), schoenen en accessoires. Via geselecteerde licentiehouders biedt Tommy Hilfiger aanvullende lifestyleproducten zoals brillen, horloges, parfum, zwemkleding, sokken, kleine lederwaren, huisartikelen en bagage. De TOMMY JEANS -productlijn bestaat uit spijkergoed en schoenen voor heren en dames, accessoires en parfum. Merchandise onder de merken TOMMY HILFIGER en TOMMY JEANS is wereldwijd verkrijgbaar voor consumenten via een uitgebreid netwerk van winkels van TOMMY HILFIGER en TOMMY JEANS, toonaangevende speciaalzaken en warenhuizen, geselecteerde online winkels en op tommy.com.

Over PVH Corp.

PVH is een van de toonaangevende en meest bewonderde modebedrijven in de wereld. en maakt contact met consumenten in meer dan 40 landen. Onze wereldwijde iconische merken zijn onder meer Calvin Klein en TOMMY HILFIGER. Onze 140-jarige geschiedenis is gebaseerd op de kracht van onze merken, ons team en onze toewijding om mode vooruit te helpen - voor altijd. Dat is Onze Kracht. Dat is de Kracht van PVH.

Volg ons op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.