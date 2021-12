Iconic Sports Acquisition Corp. annuncia la negoziazione separata dei suoi warrant e azioni ordinarie di classe A dal 13 dicembre 2021

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Iconic Sports Acquisition Corp. (NYSE: ICNC.U) (la "Società") ha annunciato che dal 13 dicembre 2021 i titolari delle unità oggetto dell'offerta pubblica iniziale della Società, da 34.500.000 unità e completata il 26 ottobre 2021, possono scegliere la negoziazione separata per i warrant e le azioni ordinarie di classe A inclusi nelle loro unità. Qualsiasi unità non sottoposta a negoziazione separata continuerà a essere contrattata alla Borsa di New York (il "NYSE", New York Stock Exchange) con il simbolo "ICNC.U", mentre i warrant e le azioni ordinarie di classe A sottoposti a negoziazione separata dovrebbero essere contrattati al NYSE rispettivamente con i simboli "ICNC WS" e "ICNC". Per la negoziazione separata non sarà emesso alcun warrant frazionale, e saranno oggetto di contrattazione solo i warrant interi. I broker dei titolari delle unità dovranno contattare Continental Stock Transfer & Trust Company, che agisce da transfer agent della Società, per separare le unità in warrant e azioni ordinarie di classe A.

Inizialmente le unità sono state vendute dalla Società nel quadro di un'offerta sottoscritta. Credit Suisse Securities (USA) LLC e Morgan Stanley & Co. LLC hanno agito in qualità di bookrunning manager congiunti per l'offerta. Il 21 ottobre 2021 la Securities and Exchange Commission (la "SEC") ha dichiarato esecutiva un'attestazione di registrazione relativa alle unità e ai titoli sottostanti.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, né avverrà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita risulterebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli in tali stati o giurisdizioni.

