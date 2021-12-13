香港首個跨維港藝術盛會迎2022

榮獲《留聲機》雜誌2019年「年度管弦樂團大獎」的香港管弦樂團將於西九文化區的戶外跨年倒數演唱會獻上動人演奏，迎接新年。 (攝影: 嘉霖/港樂)

香港將會上演一場精彩絕倫的大型藝術匯演迎接2022，包括燈火燦爛的維多利亞港、M+幕牆的倒數時鐘，以及香港的旗艦樂團香港管弦樂團激昂演奏。 (圖片來源: BrandHK)

香港將會上演一場精彩絕倫的大型藝術匯演迎接2022，包括燈火燦爛的維多利亞港、M+幕牆的倒數時鐘，以及香港的旗艦樂團香港管弦樂團激昂演奏。 (圖片來源: BrandHK)

香港--(BUSINESS WIRE)--今年除夕，香港旅遊發展局（旅發局）將於香港維多利亞港上演一場新穎破格的跨年倒數活動，將世界舞台的鎂光燈聚焦到香港豐富、多元化的藝術之上。

維港兩岸璀燦的燈火在新開幕的M+映照下，將顯得份外耀眼動人。這座視覺文化博物館座落於西九文化區，其高達65.8米的LED幕牆將於除夕化身為一幅峨然矗立的巨型倒數屏幕，並在當天傍晚起放映一段譜寫香港故事的影片。該影片由香港本地數碼藝術家團隊精心創作，猶如他們寫給香港的家書，將這座城市的著名地標、各具特色的大城小區，以及精彩多姿的藝術文化等一一活現眼前。

當2021年邁入最後一分鐘，M+幕牆驟然變成倒數時鐘，同時帶領觀眾遊走香港豐富的景觀之中。元旦零時零分一刻，畫面隨即顯示數字「2022」及新年祝賀字句，向世界獻上新歲祝福。

與此同時，於西九文化區舉行的戶外跨年倒數演唱會由香港的旗艦樂團—香港管弦樂團（港樂）領銜演出，為維港兩岸閃爍生輝的燈光藝術匯演添上動人色彩。2019年榮獲《留聲機》雜誌「年度管弦樂團大獎」的港樂將會演奏華麗而振奮激昂的樂章，為2021年畫上完美句號，並與世界各地的觀眾一同分享香港迎接新一年的重要時刻。

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