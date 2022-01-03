香港以首个跨维港艺术盛会迎接2022

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 今年除夕，香港旅游发展局（旅发局）将于香港维多利亚港上演一场新颖独特的跨年倒数活动，将世界舞台的镁光灯聚焦到香港丰富、多元化的艺术之上。
维港两岸璀璨的灯火在新开幕的M+映照下，将显得分外耀眼动人。这座视觉文化博物馆坐落于西九文化区，其高达65.8米的LED幕墙将于除夕化身为一幅峨然矗立的巨型倒数屏幕，并在当天傍晚起放映一段谱写香港故事的影片。该影片由香港本地数码艺术家团队精心创作，犹如他们写给香港的家书，将这座城市的著名地标、各具特色的大城小区，以及精彩多姿的艺术文化等一一活现在眼前。
当2021年迈入最后一分钟，M+幕墙骤然变成倒数时钟，同时带领观众游走香港丰富的景观之中。元旦零时零分一刻，画面随即显示数字“2022”及新年祝贺字句，向世界献上新年祝福。
与此同时，于西九文化区举行的户外跨年倒数演唱会由香港的旗舰乐团—香港管弦乐团（港乐）领衔演出，为维港两岸闪烁生辉的灯光艺术汇演增添动人色彩。2019年荣获《留声机》杂志“年度管弦乐团大奖”的香港管弦乐团将会演奏华丽而振奋激昂的乐章，为2021年画上完美句号，并与世界各地的观众一同分享香港迎接新一年的重要时刻。
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