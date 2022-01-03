香港以首个跨维港艺术盛会迎接2022

荣获《留声机》杂志2019年“年度管弦乐团大奖”的香港管弦乐团将于西九文化区的户外跨年倒数演唱会上献上动人演奏来迎接新年。 (摄影：嘉霖/港乐)

香港将会上演一场精彩绝伦的大型艺术汇演来迎接2022，包括灯火灿烂的维多利亚港、M+幕墙的倒数时钟，以及香港旗舰乐团香港管弦乐团的激昂演奏。 (图片来源：BrandHK)

香港将会上演一场精彩绝伦的大型艺术汇演来迎接2022，包括灯火灿烂的维多利亚港、M+幕墙的倒数时钟，以及香港旗舰乐团香港管弦乐团的激昂演奏。 (图片来源：BrandHK)

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 今年除夕，香港旅游发展局（旅发局）将于香港维多利亚港上演一场新颖独特的跨年倒数活动，将世界舞台的镁光灯聚焦到香港丰富、多元化的艺术之上。

维港两岸璀璨的灯火在新开幕的M+映照下，将显得分外耀眼动人。这座视觉文化博物馆坐落于西九文化区，其高达65.8米的LED幕墙将于除夕化身为一幅峨然矗立的巨型倒数屏幕，并在当天傍晚起放映一段谱写香港故事的影片。该影片由香港本地数码艺术家团队精心创作，犹如他们写给香港的家书，将这座城市的著名地标、各具特色的大城小区，以及精彩多姿的艺术文化等一一活现在眼前。

当2021年迈入最后一分钟，M+幕墙骤然变成倒数时钟，同时带领观众游走香港丰富的景观之中。元旦零时零分一刻，画面随即显示数字“2022”及新年祝贺字句，向世界献上新年祝福。

与此同时，于西九文化区举行的户外跨年倒数演唱会由香港的旗舰乐团—香港管弦乐团（港乐）领衔演出，为维港两岸闪烁生辉的灯光艺术汇演增添动人色彩。2019年荣获《留声机》杂志“年度管弦乐团大奖”的香港管弦乐团将会演奏华丽而振奋激昂的乐章，为2021年画上完美句号，并与世界各地的观众一同分享香港迎接新一年的重要时刻。

更多关于“香港跨年倒数”的详情，请浏览https://www.discoverhongkong.com/countdown/tc

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。