KOREA PACK & ICPI WEEK（國際化妝品和製藥業周）2022將提供O2O服務，以連接線下展會與線上商務平臺

KOREA PACK和ICPI WEEK（國際化妝品和製藥業周）是韓國規模首屈一指的包裝、化妝品和製藥業展覽會，將於2022年以混合活動的形式舉辦。展會將於6月14日至17日在韓國國際展覽中心(KINTEX)舉行，主辦單位為Kyungyon Exhibition Corp.，相關線上商務平臺也將上線。KOREA PACK & ICPI WEEK將透過先進的線上平臺推展積極的業務交流活動。該線上平臺將利用人工智慧技術，連接值得推薦的買家和參展廠商，幫助他們找到理想的合作夥伴並實現業務往來。KOREA PACK 2022將涵蓋包裝機械、包裝材料及容器、包裝印刷機械、包裝檢測設備、包裝加工機械和設備、包裝設計和服務、食品加工機械和物流系統及設備等主要產品類別。國際化妝品和製藥業周(ICPI WEEK)由同期舉行的六大展會組成：第12屆KOREA MAT、第17屆COPHEX、KOREA CHEM、第12屆KOREA PHARM & BIO、第16屆KOREA LAB，以及CI KOREA。

KOREA PACK和ICPI WEEK（國際化妝品和製藥業周）是韓國規模首屈一指的包裝、化妝品和製藥業展覽會，將於2022年以混合活動的形式舉辦。展會將於6月14日至17日在韓國國際展覽中心(KINTEX)舉行，主辦單位為Kyungyon Exhibition Corp.，相關線上商務平臺也將上線。KOREA PACK & ICPI WEEK將透過先進的線上平臺推展積極的業務交流活動。該線上平臺將利用人工智慧技術，連接值得推薦的買家和參展廠商，幫助他們找到理想的合作夥伴並實現業務往來。KOREA PACK 2022將涵蓋包裝機械、包裝材料及容器、包裝印刷機械、包裝檢測設備、包裝加工機械和設備、包裝設計和服務、食品加工機械和物流系統及設備等主要產品類別。國際化妝品和製藥業周(ICPI WEEK)由同期舉行的六大展會組成：第12屆KOREA MAT、第17屆COPHEX、KOREA CHEM、第12屆KOREA PHARM & BIO、第16屆KOREA LAB，以及CI KOREA。

韓國高陽--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--KOREA PACK和同期的ICPI WEEK（國際化妝品和製藥業周）將在2022年以混合活動的形式舉辦。

作為韓國規模首屈一指的包裝、化妝品和製藥業展覽會，KOREA PACK & ICPI WEEK將於6月14日至17日在韓國國際展覽中心(KINTEX)舉行，主辦單位為Kyungyon Exhibition Corp.。

KOREA PACK 2022將涵蓋包裝機械、包裝材料及容器、包裝印刷機械、包裝檢測設備、包裝加工機械和設備、包裝設計和服務、食品加工機械和物流系統及設備等主要產品類別。KOREA PACK以其獨具特色的全方位產品和服務，以及高度國際化的參展廠商和參觀者而著稱。

國際化妝品和製藥業周(ICPI WEEK)由同期舉行的六大展會組成：第12屆材料處理和物流展(KOREA MAT)、第17屆化妝品、製藥、生物程序和技術展(COPHEX)、國際化工和精細及特種化學品展(KOREA CHEM)、第12屆韓國製藥和生物製藥展(KOREA PHARM & BIO)、第16屆實驗室、分析設備與生物技術展(KOREA LAB)，以及化妝品原料和技術展(CI KOREA)。透過這些同時舉行的活動，參觀者可以瞭解從產品的開發、研發到生產、包裝、物流和分銷的整個流程。

KOREA PACK & ICPI WEEK是韓國規模首屈一指的包裝、化妝品和製藥業B2B展會，共有1,500家參展企業，3,500個攤位，8萬平方公尺展覽面積（預計）。

KOREA PACK & ICPI WEEK的全球O2O商務平臺正式上線

KOREA PACK & ICPI WEEK的先進線上平臺將用於推展積極的業務交流。為因應仍在持續的新冠疫情，主辦單位將支援以非面對面的方式媒合供應商和消費者，以實現業務的持續進行。該平臺旨在展示參展廠商的產品和技術，安排線上商務會議，並透過線上研討會和各種會議帶來有關最新趨勢的資訊。

該線上平臺將利用人工智慧技術，連接值得推薦的買家和參展廠商，幫助他們找到理想的合作夥伴並實現業務往來。

有關展覽的更多詳細資訊，請造訪官方網站。（線下：https://www.koreapack.org/eng/main.asp，線上：online.pack-icpi.com）

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