KOREA PACK & ICPI WEEK（国际化妆品和制药行业周）2022将提供O2O服务，以连接线下展会与线上商务平台

KOREA PACK和ICPI WEEK（国际化妆品和制药行业周）是韩国规模首屈一指的包装、化妆品和制药业展览会，将于2022年以混合活动的形式举办。展会将于6月14日至17日在韩国国际展览中心(KINTEX)举行，主办方为Kyungyon Exhibition Corp.，相关在线商务平台也将上线。KOREA PACK & ICPI WEEK将通过先进的在线平台开展积极的业务交流活动。该在线平台将利用人工智能技术，连接值得推荐的买家和参展商，帮助他们找到理想的合作伙伴并实现业务往来。KOREA PACK 2022将涵盖包装机械、包装材料及容器、包装印刷机械、包装检测设备、包装加工机械和设备、包装设计和服务、食品加工机械和物流系统及设备等主要产品类别。国际化妆品和制药行业周(ICPI WEEK)由同期举行的六大展会组成：第12届KOREA MAT、第17届COPHEX、KOREA CHEM、第12届KOREA PHARM & BIO、第16届KOREA LAB，以及CI KOREA。

KOREA PACK和ICPI WEEK（国际化妆品和制药行业周）是韩国规模首屈一指的包装、化妆品和制药业展览会，将于2022年以混合活动的形式举办。展会将于6月14日至17日在韩国国际展览中心(KINTEX)举行，主办方为Kyungyon Exhibition Corp.，相关在线商务平台也将上线。KOREA PACK & ICPI WEEK将通过先进的在线平台开展积极的业务交流活动。该在线平台将利用人工智能技术，连接值得推荐的买家和参展商，帮助他们找到理想的合作伙伴并实现业务往来。KOREA PACK 2022将涵盖包装机械、包装材料及容器、包装印刷机械、包装检测设备、包装加工机械和设备、包装设计和服务、食品加工机械和物流系统及设备等主要产品类别。国际化妆品和制药行业周(ICPI WEEK)由同期举行的六大展会组成：第12届KOREA MAT、第17届COPHEX、KOREA CHEM、第12届KOREA PHARM & BIO、第16届KOREA LAB，以及CI KOREA。

韩国高阳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--KOREA PACK和同期的ICPI WEEK（国际化妆品和制药行业周）将于2022年以混合活动的形式举办。

作为韩国规模首屈一指的包装、化妆品和制药业展览会，KOREA PACK & ICPI WEEK将于6月14日至17日在韩国国际展览中心(KINTEX)举行，主办方为Kyungyon Exhibition Corp.。

KOREA PACK 2022将涵盖包装机械、包装材料及容器、包装印刷机械、包装检测设备、包装加工机械和设备、包装设计和服务、食品加工机械和物流系统及设备等主要产品类别。KOREA PACK以其独具特色的全方位产品和服务，以及高度国际化的参展商和参观者而著称。

国际化妆品和制药行业周(ICPI WEEK)由六大同期举行的展会组成：第12届材料处理和物流展(KOREA MAT)、第17届化妆品、制药、生物工艺和技术展(COPHEX)、国际化工和精细及特种化学品展(KOREA CHEM)、第12届韩国制药和生物制药展(KOREA PHARM & BIO)、第16届实验室、分析设备与生物技术展(KOREA LAB)，以及化妆品原料和技术展(CI KOREA)。通过这些同时举行的活动，参观者可以了解从产品的开发、研发到生产、包装、物流和分销的整个流程。

KOREA PACK & ICPI WEEK是韩国规模首屈一指的包装、化妆品和制药业B2B展会，共有1,500家参展企业，3,500个展位，8万平米展览面积（预计）。

KOREA PACK & ICPI WEEK的全球O2O商务平台正式上线

KOREA PACK & ICPI WEEK的先进在线平台将用于开展积极的业务交流。为应对仍在持续的新冠疫情，主办方将支持以非面对面的方式对接供应商和消费者，以实现业务的持续进行。该平台旨在展示参展商的产品和技术，安排在线商务会议，并通过在线研讨会和各种会议带来有关最新趋势的信息。

该在线平台将利用人工智能技术，连接值得推荐的买家和参展商，帮助他们找到理想的合作伙伴并实现业务往来。

有关展览的更多详细信息，请访问官方网站。（线下：https://www.koreapack.org/eng/main.asp，线上：online.pack-icpi.com）

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