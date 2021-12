Q4 Inc. lanceert nieuwe generatie beleggersconferentiefuncties voor zijn snelgroeiende klantenbestand in Investment Banking

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (TSX: QFOR) ('Q4' of 'het Bedrijf'), een toonaangevend communicatieplatform voor de kapitaalmarkten, heeft vandaag de release aangekondigd van een reeks nieuwe functies voor zijn eerder gelanceerde Capital Markets Event ('CME')-platform dit jaar, ontworpen om virtuele en persoonlijke evenementen te bieden voor beleggersconferenties die geleid worden door investeringsbanken.

Vanaf 2020 heeft Q4 een ongekende vraag van investeringsbanken ondervonden om beleggersconferenties te creëren, te organiseren en te geven voor hun buy-side klanten. Sinds die tijd heeft Q4 duizenden marktdeelnemers ontvangen tijdens beleggersconferenties, reverse roadshows en zakelijke beleggersdagen en heeft het de norm gesteld waaraan alle andere evenementen voor kapitaalmarkten en financiële dienstverlening worden gemeten. Voortbouwend op zijn snel groeiende aanwezigheid op de markt voor investeringsbankieren, blijft Q4 het CME-platform verbeteren in zijn samenwerking met zakelijke toegangsteams bij 's werelds toonaangevende investeringsbanken.

Nieuwe mogelijkheden die onlangs zijn toegevoegd, zijn onder meer geavanceerde evenementregistratie, eenvoudige planning voor vergaderingen van elke omvang, of het nu gaat om persoonlijke, 2:1- of grotere groepsbijeenkomsten, en vergaderbeheergegevens en -analyses om zakelijke toegangsteams te helpen deze cruciale evenementen met succes te bedenken, te plannen en uit te voeren. Deze nieuwe functies zijn geïntegreerd in het evenementenplatform van Q4, evenals een API die is geïntegreerd in Zoom, Microsoft Teams en andere technologieën, waardoor een naadloze conferentie-ervaring voor alle deelnemers wordt geboden.

Deze nieuwe functies bieden met name nieuwe registratiefunctionaliteit, waarmee deelnemende bedrijven en beleggers hun beschikbaarheid kunnen doorgeven, en waarmee beleggers kunnen aangeven welke bedrijfsemittenten ze graag willen ontmoeten in prioriteitsvolgorde en met voorkeur voor persoonlijk, 2:1 of een grotere groepsbijeenkomst. Deze informatie wordt rechtstreeks doorgesluisd naar de interne planningstool, wat de planning aanzienlijk eenvoudiger maakt die automatisch wordt bijgewerkt als de beschikbaarheid van deelnemers verandert.

Bovendien heeft het platform nieuwe functies waarmee vergaderingsdetails eenvoudig kunnen worden toegevoegd, bewerkt en beschikbaar worden gemaakt voor alle deelnemers, zodat iedereen gemakkelijk wordt geïnformeerd over het type vergadering, deelnemersinformatie en eenvoudige koppelingen voor toegang tot de vergadering.

Ten slotte biedt deze upgrade essentiële gegevens over planning en aanwezigheid bij sessies en vergaderingen, waardoor zakelijke toegangsteams kunnen bepalen welke bedrijfsemittenten en beleggers mogelijk extra vergaderingen nodig hebben om hun ervaring te verrijken en wie prioriteit vereisen.

"We hebben ons Capital Markets Events (CME)-platform gelanceerd met de visie om alle kapitaalmarktdeelnemers met elkaar te verbinden in hun ontdekking, communicatie en betrokkenheid bij elkaar," aldus Darrell Heaps, CEO van Q4. “We zijn verheugd om de mogelijkheden van ons platform te versterken en een verbeterde ervaring te bieden aan onze investeringsbankklanten. We zullen onderdelen blijven toevoegen aan onze snel evoluerende oplossing, terwijl we de digitale transformatie van de zakelijke contacten van bedrijven leiden die alle kanten van de kapitaalmarkten met elkaar verbinden."

Klik hier voor meer informatie over het Q4 CME-platform..

Over Q4, Inc.

Q4 Inc. (Q4) is een toonaangevend communicatieplatform voor kapitaalmarkten dat de manier verandert waarop beursgenoteerde bedrijven, beleggers en investeringsbanken beslissingen nemen om elkaar op efficiënte wijze te ontdekken en met elkaar te communiceren en in contact te komen. Het end-to-end technologieplatform van Q4 faciliteert interacties tussen de kapitaalmarkten via zijn IR-websiteproducten, oplossingen voor virtuele evenementen, oplossingen voor klantrelatiebeheer op de kapitaalmarkten en tools voor aandeelhouders- en marktanalyse. Het bedrijf is een vertrouwde partner voor meer dan 2.600 openbare bedrijven en vooraanstaande investeringsbanken. Q4 is gevestigd in Toronto, met kantoren in New York en Londen.

Ga voor meer informatie naar: www.q4inc.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.