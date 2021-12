Q4 Inc. lance de nouvelles fonctionnalités de conférences d'investisseurs pour sa clientèle florissante de banques d'investissement

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" ou la "Société"), une plateforme leader des communications pour les marchés de capitaux, annonce la sortie d'une panoplie de fonctionnalités pour sa plateforme Capital Markets Event ("CME"), lancée plus tôt dans l'année et conçue pour la gestion virtuelle et présentielle de conférences d'investisseurs organisées par des banques d'investissement.

Début 2020, Q4 a connu une demande sans précédent de la part de banques d'investissement pour créer, organiser et proposer des conférences d'investisseurs pour leurs clients acheteurs. Depuis lors, Q4 a accueilli des milliers d'acteurs sectoriels dans le cadre de conférences d'investisseurs, de "reverse roadshows" et de journées pour les investisseurs, et s'impose désormais comme la référence pour les événements des marchés de capitaux et des services financiers. Forte de sa présence grandissante sur le marché des banques d'investissement, Q4 continue d'optimiser la plateforme CME via son partenariat avec les équipes d'accès des plus grandes banques d'investissement au monde.

Les nouvelles capacités comprennent en enregistrement sophistiqué aux événements, une planification simplifiée pour des réunions de tout format tailles (1:1, 2:1 ou groupes entiers), et des données et analyses de gestion des réunions pour aider les équipes d'accès à concevoir, prévoir et exécuter ces événements essentiels. Ces nouvelles fonctionnalités sont toutes disponibles dans la plateforme événementielle de Q4, avec une API intégrée à Zoom, Microsoft Teams et d'autres technologies, fournissant ainsi une expérience de conférence optimale à tous les participants.

Ces nouvelles fonctionnalités fournissent des options d'enregistrement supplémentaires permettant aux entreprises et investisseurs de faire connaître leur disponibilité et d'indiquer quels émetteurs ils souhaitent rencontrer par ordre de préférence et pour des sessions 1:1, 2:1 ou en groupe plus grand. Ces informations sont directement envoyées à l'outil de planification interne, qui simplifie considérablement le processus et met automatiquement à jour les modifications de disponibilité.

En outre, la plateforme bénéficie de nouvelles fonctionnalités permettant d'ajouter, modifier et partager en toute simplicité les informations relatives à la réunion afin d'indiquer à tous les participants le type d'événement, les étapes de participation et les liens d'accès.

Enfin, cette mise à niveau fournit des données critiques sur la planification ainsi que sur le taux de participation, aidant ainsi les équipes d'accès à déterminer et prioriser quels émetteurs et investisseurs pourraient nécessiter des réunions supplémentaires afin d'optimiser leur expérience.

"Nous avons lancé notre plateforme Capital Markets Events (CME) dans l'optique de connecter tous les acteurs des marchés de capitaux afin qu'ils se découvrent et communiquent entre eux", déclare Darrell Heaps, PDG de Q4. "Nous sommes ravis d'optimiser les capacités de notre plateforme et d'offrir une expérience supérieure aux banques d'investissement. Nous continuerons à étoffer les fonctionnalités de notre solution et restons à l'avant-garde de la transformation des processus d'accès pour l'ensemble des interlocuteurs des marchés de capitaux."

À propos de Q4, Inc.

Q4 Inc. (Q4) est une plateforme de communication les marchés de capitaux qui transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d’investissement prennent leurs décisions pour se faire connaître, communiquer et interagir efficacement entre eux. La plateforme technologique de bout en bout Q4 assure les interactions sur les marchés de capitaux grâce à ses produits RI en ligne, ses solutions d’événements virtuels, sa solution GRC pour les marchés de capitaux, et ses outils d’analyse des actionnaires et des marchés. Q4 est le partenaire de confiance de plus de 2 600 sociétés cotées dans le monde et de banques d’investissement de premier plan. Basé à Toronto, Q4 possède des bureaux à New York et à Londres.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.q4inc.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.