Yokogawa a développé le Single Cellome™ System SS2000 destiné à l’échantillonnage subcellulaire

Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) a annoncé avoir développé le Single Cellome™ System SS2000, une solution d'analyse monocellulaire qui utilise des images en haute résolution saisies au moyen d'un microscope confocal pour collecter automatiquement et avec précision des échantillons de cellules spécifiques et des composants intracellulaires. Le SS2000 sortira au Japon, aux États-Unis et en Chine en février 2022, avec une sortie prévue sur d'autres marchés tels que l'Europe à une date ultérieure.

Contexte du développement

Formant la plus petite unité de tous les organismes vivants, les cellules peuvent être très différentes les unes des autres ; par conséquent, l’accent est de plus en plus mis sur l’analyse monocellulaire impliquant l’isolement et la manipulation de cellules individuelles, par opposition à l’étude d’une population. Ces dernières années, grâce aux avancées des technologies d’analyse, il est devenu possible d’analyser non seulement des cellules individuelles, mais également les molécules spécifiques qu’elles contiennent. Comprendre les caractéristiques et les fonctions des cellules et les mécanismes de développement cellulaire est un moyen très efficace pour mieux saisir les causes des maladies, les prévenir et vérifier l’efficacité des nouveaux médicaments. Ceci est essentiel pour les travaux de découverte de nouveaux médicaments ainsi que pour le développement de la médecine de précision et de la médecine régénérative.

Les techniques conventionnelles d’analyse des composants intracellulaires impliquent généralement la perturbation et la collecte de populations cellulaires hétérogènes, ce qui ne permet pas l’échantillonnage au niveau des cellules individuelles, de sorte que de nombreux composants ne peuvent pas être collectés et que des informations essentielles concernant l’emplacement et la morphologie des cellules sont perdues. De plus, comme ce type d’échantillonnage est effectué à la main, le débit est faible, et la procédure assez difficile même pour les chercheurs expérimentés.

En utilisant les technologies d’imagerie de base de Yokogawa qui permettent l’analyse en temps réel de phénomènes infimes dans les cellules vivantes, le Single Cellome System SS2000 intègre de nouvelles technologies qui contrôlent automatiquement et avec précision les opérations d’échantillonnage afin de rendre plus performante la recherche de pointe dans le domaine des sciences de la vie.

Fonctionnalités

La technologie de microscopie confocale de Yokogawa permet d’obtenir rapidement et de façon peu invasive des images des cellules vivantes. Sur la base de l’analyse à haute sensibilité des images 3D en haute résolution, les cellules sont automatiquement et précisément échantillonnées à l’aide d’une technologie de positionnement précis.

1. Permet une sélection optimale de cellules ou de régions au sein des cellules selon des critères définis

Le SS2000 analyse les images d’un grand nombre de cellules dans une plage cible et les classe à partir de critères prédéfinis tels que la zone du cytoplasme et la taille du noyau. Il identifie ensuite les cellules convenant à l’analyse et détermine leur emplacement d’échantillonnage. En utilisant des critères tels que la distance par rapport au noyau, l’analyse d’images peut même permettre d’identifier des régions optimales au sein de cellules individuelles.

2. Permet un échantillonnage fiable de cellules cibles et de composants au sein de cellules individuelles

Le SS2000 échantillonne directement uniquement les cellules cibles sans les détacher, en conservant toutes les informations de position et de morphologie dans la plaque de culture. De plus, l’utilisation d’images 3D en haute résolution et d’une technologie de positionnement précis permet l’échantillonnage sélectif des organites et du cytoplasme cibles.

3. Possibilité d’utiliser les échantillons pour une large gamme d’analyses

Les cellules collectées et les composants intracellulaires peuvent être utilisés pour une large gamme d’analyses, y compris l’analyse génétique et la spectrométrie de masse. La collecte optimale et efficace des échantillons cibles améliore la sensibilité analytique. De plus, les cellules vivantes individuelles ayant été échantillonnées peuvent être cultivées dans des cultures cellulaires secondaires.

Hiroshi Nakao, vice-président de Yokogawa Electric et directeur du siège social de Life Business, a commenté en ces termes : « Le nouveau Single Cellome System SS2000 est une solution qui va jouer un rôle clé à l’avenir dans la recherche sur les cellules. Il offre la possibilité de comprendre non seulement les caractéristiques des cellules individuelles, mais également les réseaux et la communication entre les cellules, nous permettant de déterminer les mécanismes pathologiques. À une époque où de plus en plus de personnes vivent jusqu’à l’âge de 100 ans, Yokogawa va accélérer le développement et la fourniture de solutions pour protéger la vie, la santé et la sécurité. »

À propos de Yokogawa

Yokogawa fournit des solutions avancées dans les domaines de la mesure, du contrôle, et de l’information aux clients, dans une multitude de secteurs parmi lesquels l’énergie, les matériaux, les produits chimiques et pharmaceutiques, et l’agro-alimentaire. Yokogawa résout les problématiques des clients concernant l’optimisation de la production, des actifs et de la chaîne d’approvisionnement, grâce à l’application efficace de technologies numériques, qui permettent une transition vers des opérations autonomes.

Fondée à Tokyo en 1915, Yokogawa continue de travailler en direction d’une société durable, forte de ses 17 500 employés, dans le cadre d’un réseau de 119 sociétés couvrant 61 pays dans le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.yokogawa.com

Les noms des sociétés, organisations, produits, services et logos mentionnés dans ce communiqué sont des marques commerciales ou des marques déposées de Yokogawa Electric Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

