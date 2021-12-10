泰雷兹携手Gireve简化电动汽车充电体验并为智能电网部署提供可信基础

巴黎拉德芳斯--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--领先的电动汽车B2B数字平台Gireve和数字安全领域的领导者之一泰雷兹(Thales)合作，开发出一套简便又安全的“即插即充”(Plug & Charge)接入和计费系统。该联合解决方案基于泰雷兹的可信密钥管理(Trusted Key Manager)和Gireve的中介平台，可改善驾驶员体验，在多个参与方的生态系统中构建信任，并帮助满足ISO 15118国际标准的要求。

在电动汽车市场快速发展的同时，方便快捷地接入充电网络成为当务之急。当前的充电网络仍然非常分散，往往是专有系统，并且没有覆盖足够多的地方。市场需要符合全球标准、可互操作的解决方案，以及经改进的电力输送管理系统。

当前，每个电动汽车服务提供商(eMSP)都为电动汽车驾驶员提供一张RFID卡，以接入充电点并开启充电过程。Gireve和泰雷兹合作打造了统一的“即插即充”解决方案，以简化充电体验并确保所有电动汽车市场参与方都能获得顶级水平的安全保护。

驾驶员无需使用实体卡，只需将其电动汽车连接到任何符合ISO 15118标准的充电点，计费系统就会自动与为其托管的服务订阅相关联。因此，驾驶员可以自由选择电动汽车服务提供商，并使用更多的充电点；同时可享受安全的自动充电和数字支付体验。

该解决方案为系统中的每个参与方颁发唯一的身份验证证书，包括驾驶员、车辆、充电点等。该系统基于泰雷兹的可信密钥管理，可确保参与者之间安全且即时的相互身份验证。该解决方案还能验证正确的凭证是否由正确的电动汽车提供商安全地生成，并分发到相关车辆和用户。所有这些功能的结合造就了更简单、更安全的电动汽车充电体验。

这种双向身份验证和安全凭证管理也为即将到来的智能电网部署奠定了可信环境基础。随着电动汽车市场预计在未来几年内蓬勃发展，电力需求也将随之增长。事实上，此类不断增长的需求对改善安全能源管理和输送来应对电力高峰，提出了要求。

“近10年来，Gireve一直是电动车充电行业B2B参与者值得信赖的第三方。我们相信，通过与泰雷兹合作，我们的解决方案能够解决业界关键挑战，为电动汽车生态系统的可持续成功提供支持。双方的共同努力旨在促进能源获取，通过网络安全技术带来信任，并通过改进使用体验来提高在驾驶人员中的普及率。”——Gireve首席执行官Eric Plaquet

“Gireve为泰雷兹提供了良好机会，让我们能够将自身在强身份验证和网络安全领域久经验证的的专长部署到智能充电市场。双方通过打造顺畅的电动汽车充电过程，以及构建行业成功所需的信任，合作支持可持续的电动汽车行业。展望未来，我们可能将携手激发出更多的用例，凭借更高效的能源管理来助力智能电网的发展。”——泰雷兹汽车事业部副总裁Christine Caviglioli

关于泰雷兹

作为全球先进技术领域的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）致力于投资数字化和深度科技创新——互联互通、大数据、人工智能、网络安全和量子计算，构建对社会发展至关重要的自信未来。集团为其所在的五大市场，包括航空、航天、轨道交通、数字身份与安全等领域的客户提供解决方案、服务及产品，帮助各类企业、机构和政府实现关键任务，并将人作为所有决策背后的主导力量。

泰雷兹全球81000名员工遍布68个国家，2020年集团销售收入达170亿欧元。

关于GIREVE

GIREVE结合市场、交易处理和数据管理技术，是领先的B2B电动汽车充电数字平台，在充电点数量方面首次实现了对欧洲地区的全面覆盖。公司管理着来自32个国家的277个参与方之间的3,800份合同，涉及超过22万个充电点，包括14.9万个开放漫游点。

近10年来，GIREVE一直是电动汽车充电行业B2B参与者不可或缺的可信第三方，在遵守法规的前提下，根据透明的规则独立、安全地处理谈判和交易。

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