DXC Technology Italia ha un nuovo amministratore delegato, Eugenio Maria Bonomi

MILANO & ROMA--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology (NYSE:DXC), una delle principali società di servizi IT globali Fortune 500, ha annunciato di aver nominato Eugenio Maria Bonomi come amministratore delegato per l'Italia. In questo ruolo, Eugenio Maria Bonomi guiderà le operazioni di DXC, la crescita del business per fornire l’eccellenza a clienti e ai colleghi in Italia.

DXC è uno dei player più forti nel mercato IT italiano e sono entusiasta di avere l'opportunità di unirmi a questo team vincente", ha affermato Eugenio Maria Bonomi. “Siamo riconosciuti come leader nei servizi IT in Italia e la chiave di questo è il nostro team altamente professionale e dedicato. Sfruttando la nostra esperienza e le nostre soluzioni nell'intero Enterprise Technology Stack, continueremo a supportare i nostri clienti nel settore pubblico e privato per modernizzare e trasformare le loro operazioni. Sono anche personalmente felice di continuare il nostro lavoro per acquisire e far crescere nuovi talenti attraverso le nostre collaborazioni con istituzioni accademiche in tutto il paese".

“Sono molto contento di questa nuova fase del nostro viaggio di trasformazione per DXC Italia, Eugenio Maria supporterà il nostro successo in questo importante mercato, concentrandosi sui nostri clienti e sulle nostre persone e accelerando la nostra crescita", ha affermato Steve Turpie, Presidente e Direttore Generale, DXC EMEA.

Eugenio Maria ha una vasta esperienza in più settori, aiutando i clienti con le loro esigenze strategiche ed eseguendo grandi progetti internazionali di IT e trasformazione. Arriva in DXC con oltre 30 anni di esperienza in ruoli esecutivi. Più di recente, è stato CEO di Crif Group e prima ancora Senior Managing Director di Accenture, guidando le attività nei servizi finanziari a livello europeo e in diversi settori di industria e aree geografiche come: Medio Oriente, Africa, Russia e Turchia.

Chi è DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aiuta le aziende globali a gestire i propri sistemi e operazioni mission-critical modernizzando l'IT, ottimizzando le architetture dei dati e garantendo sicurezza e scalabilità su cloud pubblici, privati ​​e ibridi. Le più grandi aziende del mondo e le organizzazioni del settore pubblico si affidano a DXC per implementare servizi attraverso lo stack tecnologico aziendale per guidare nuovi livelli di prestazioni, competitività ed esperienza del cliente. Scopri di più su come forniamo l'eccellenza per i nostri clienti e colleghi su DXC.com.