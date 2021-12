Découvrez les lieux de détente ultime au Japon grâce à l’Office national du tourisme japonais (Japan National Tourism Organization, JNTO)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre de sa campagne « Enjoy my Japan », le JNTO présente plusieurs destinations qui permettront aux futurs visiteurs du pays de vivre des expériences de détente lorsque les restrictions de voyage seront levées. Dans cet article, nous présentons quelques attractions hors des sentiers battus au Japon, qui permettront aux visiteurs étrangers de se sentir rafraîchis et revigorés. Il s’agit notamment de forêts lointaines, de stations de montage et d’îles subtropicales.

Situé dans une vallée au sud-ouest de la préfecture de Fukushima, Okuaizu est un village de montagne bénéficiant du charme des quatre saisons. En hiver, les fortes chutes de neige recouvrent le village d’un manteau blanc. Les voyageurs qui souhaitent se réfugier confortablement au cœur d’une forêt calme entourée d’une nature préservée peuvent louer un chalet dans la station du village d’Ittogashi ; ils pourront ainsi se reposer et se détendre.

Le fait de séjourner au cœur d’une forêt lointaine n’empêche pas les visiteurs de découvrir la culture locale. Ils peuvent explorer les sentiers de randonnée environnants, visiter la célèbre source thermale Hayato Onsen Tsurunoyu, ou se prélasser dans une baignoire en bois au sein d’un gîte rural. Sur demande, le village d’Ittogashi fournira des légumes frais et du poulet fermier, ingrédients de l’Aizu Jidori Nabe, ragoût copieux qui est une spécialité de la région d’Aizu. Le voyage en train fait également partie des joies de la découverte d’Okuaizu. Depuis Aizu Wakamatsu, la ligne JR Tadami permet de profiter d’un somptueux trajet en train, qui sillonne quelques-uns des plus beaux paysages du Japon.

Située dans la préfecture de Nagano, Hakuba est célèbre pour ses pistes de ski qui ont accueilli les épreuves de descente des Jeux olympiques d’hiver de 1998. Il existe toutefois beaucoup d’autres raisons de visiter cette destination, car il s’agit d’une station offrant une véritable détente. Les visiteurs peuvent profiter d’une expérience de glamping tout compris au Field Suite Hakuba, établissement situé sur un plateau à 1 200 mètres d’altitude, entouré par les majestueuses Alpes du Nord japonaises. Depuis leurs tentes privées luxueuses, les clients vivent une expérience au cœur de la nature, sans renoncer au confort. Ils peuvent participer à un large éventail d’activités : savourer un somptueux repas préparé à base de produits frais locaux et arrosé d’une bouteille de vin millésimé de Nagano, se baigner dans les sources thermales, et observer les étoiles. Un séjour de glamping à Hakuba purifiera le corps et l’esprit de tous les visiteurs.

Célèbre pour son ambiance tropicale, ses plages sauvages et le sourire chaleureux de ses habitants, Okinawa, préfecture la plus méridionale du Japon, offre aux voyageurs une expérience complètement différente, loin des quatre principales îles du pays. Elle compte plusieurs petites îles, parmi lesquelles Okinawa elle-même, Miyakojima et Ishigaki. Pour découvrir le véritable mode de vie okinawaïen et se détendre dans cette région subtropicale, le JNTO recommande de se rendre sur l’île de Taketomi, située à 15 minutes de ferry d’Ishigaki. Taketomi est un village traditionnel de style ryukyu, où paissent les buffles d’eau et où les maisons aux toits rouges sont entourées de murs en pierre. La meilleure façon d'explorer l'île est de faire un tour en charette à buffle ou à vélo. Après une promenade dans le centre du village, les visiteurs peuvent se rendre sur l’une des plages de sable blanc pour profiter d’un magnifique coucher du soleil. Le complexe de luxe HOSHINOYA Taketomi Island est une destination fantastique pour les visiteurs qui souhaitent se reposer en fin de journée, et apprécier de délicieux plats franco-okinawaïens qui raviront leurs papilles.

En plus d'espérer que les futurs visiteurs étrangers découvriront d’autres idées pour un séjour de détente parfait parmi la liste de destinations présentées dans sa campagne « Enjoy my Japan », le JNTO leur souhaite de se sentir plus détendus qu’à leur arrivée en quittant le Japon, et de revenir bientôt pour en découvrir davantage !

