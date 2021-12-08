年度《百加得雞尾酒趨勢報告》揭示2022年烈酒消費者特徵：忠於本土特色，尋求辛辣口感，深思熟慮的調酒師

百慕達漢彌頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的私人烈酒公司百加得有限公司(Bacardi Limited)發表第三份年度《百加得雞尾酒趨勢報告》(Bacardi Cocktail Trends Report)，展望影響2022年雞尾酒業務的重要趨勢。該報告的合作者為The Future Laboratory (TFL)，借鑑了由百加得主導的外部研究，以揭示正在改變整個業界的潛在趨勢，從飲品選擇、口味期許和飲用場合，一直到符合道德標準的行動以及雞尾酒調製方法。

百加得執行副總裁兼財務長Tony Latham表示：「隨著2022年帶來新的氣象，人們將懷著『珍惜每一段時光』(Make Moments Matter)的強烈願望去參加聚會。百加得奉行同樣的宗旨，利用擁有獨特定位的優質烈酒品牌家族，來喚起情感、催生體驗，並在增進關係、鼓勵慶祝和促成探索方面扮演重要角色。當今世界需要的並非回歸『新常態』，我們將貢獻自身的力量，以創造新的非凡體驗。」

以下是反映消費者2022年飲酒方式、品類、場所和原因的總體趨勢：

檔次提升。新生代酒類鑑賞家變得更具辨識力，努力尋求優質飲酒體驗，從而推動了另一波酒品類別的高檔化浪潮，包括罐裝的頂級預製雞尾酒。全球50%的調酒師表示，其客戶對頂級酒類的消費有所增加，表示疫情開始之後的酒吧顧客行為發生了變化。



調酒師和消費者對於龍舌蘭、波本和白蘭地十分感興趣，在這一領域，品類高檔化、專屬性和手工釀製的特性激發了人們的興趣和願望。人們對龍舌蘭酒的看法發生了轉變，即從聚會烈酒演變為高級啜飲酒，從而推高了對龍舌蘭的需求。同時，龍舌蘭的可混性也讓其成為熱門雞尾酒的基酒，例如瑪格麗特、古典雞尾酒、尼格羅尼酒和帕洛瑪雞尾酒。

數位時代的飲酒方式。雞尾酒愛好者繼續利用科技，在舒適的家中掌握家庭調酒術，同時享受烈酒送貨上門服務。電商領域目前的成長很大一部分源自美國，該國超過65%的消費者使用線上服務購買烈酒。

追求永續性。明年，消費者將要求能夠帶來真正社會變化的創新、符合道德標準且長遠的解決方案。有鑑於企業在為社區賦能和帶動地方特色方面的重要性不斷成長，隨著消費者尋求在便利性需求與永續解決方案要求之間取得平衡，超本地送貨將成為主流。



永續性依然是全球消費者首要關心的問題。儘管可回收性和零廢棄物雞尾酒在今年成為永續行動的主題，但2022年將出現更多聚焦於烈酒製作方法的倡議，絕大多數民眾如今都願意花更多的錢來購買按道德標準採購的再生性飲品。

對飲酒行為的再思考。人們正在探索靈活的新方式來保持清醒，在決定飲酒時傾向於選擇獨特的雞尾酒和烈酒。對清醒感到好奇(sober-curious)的消費者有所增加，他們十分樂意在無酒夜晚與飲酒場合之間轉換，全球無酒精、低酒精度雞尾酒(NoLo)的飲用量較一年前增加了58%。



2022年，一種自發的態度將推動飲品向自然選擇轉變，美國三分之一的民眾以及英國的半數民眾都把天然成分作為其雞尾酒選擇的一個因素，這一趨勢開始動搖新興市場消費者的飲酒方式。

顛覆性時代。在全球各地，大量壓抑已久的社交互動需求將促使人們尋求能夠帶來顛覆感、彰顯社交溝通力量、接納新體驗，以及為學習和個人成長而奮鬥的雞尾酒體驗。隨著這些消費者回歸酒吧，他們或將被雞尾酒體驗所吸引，因為很多人在進入2022年之後都秉持這樣的理念：讓每時每刻都變得更有意義。

敬請下載完整的 《2022年百加得雞尾酒趨勢報告》和資訊圖。

關於百加得有限公司

百加得有限公司(Bacardi Limited)是全球首屈一指的私人烈酒公司，生產並銷售獲得國際認可的烈酒和紅酒。百加得有限公司品牌組合由200多個品牌和商標組成，包括百加得(BACARDÍ®)蘭姆酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龍舌蘭、帝王(DEWAR’S®)蘇格蘭調和威士忌、龐貝藍鑽(BOMBAY SAPPHIRE®)琴酒、馬丁尼(MARTINI®)苦艾酒和氣泡酒、CAZADORES®100%藍色龍舌蘭酒以及WILLIAM LAWSON’S®蘇格蘭威士忌、ST-GERMAIN®接骨木花酒和皇太子(ERISTOFF®)伏特加等其它一流的新興品牌。家族企業百加得有限公司成立於近160年前的古巴聖地牙哥，目前擁有7,000多名員工，在11個國家經營多處生產設施，產品銷往170多個國家。百加得有限公司是指百加得企業集團，包括百加得國際有限公司(Bacardi International Limited)。敬請造訪http://www.bacardilimited.com，或者在Twitter、LinkedIn或Instagram上關注我們。

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