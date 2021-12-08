年度《百加得鸡尾酒趋势报告》揭示2022年烈酒消费者特征：忠于本土特色，寻求辛辣口感，深思熟虑的调酒师

百慕大汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的私营烈酒公司百加得有限公司(Bacardi Limited)发布了其第三份年度《百加得鸡尾酒趋势报告》(Bacardi Cocktail Trends Report)，展望影响2022年鸡尾酒行业的重要趋势。该报告的合作方为The Future Laboratory (TFL)，借鉴了由百加得主导的外部研究，以揭示正在改变整个行业的潜在趋势，从饮品选择、口味期许和饮用场合，一直到符合道德标准的行动以及鸡尾酒调制方法。

百加得执行副总裁兼首席财务官Tony Latham表示：“随着2022年带来新的气象，人们将怀着‘珍惜每一段时光’(Make Moments Matter)的强烈愿望去参加聚会。百加得奉行同样的宗旨，通过拥有独特定位的优质烈酒品牌大家庭，来唤起情感、催生体验，并在增进关系、鼓励庆祝和促成探索方面发挥重要作用。当今世界需要的并非回归‘新常态’，而是人人都贡献自身的力量，以创造新的非凡体验。”

以下是反映消费者2022年饮酒方式、品类、场所和原因的宏观趋势：

档次提升。新生代酒类鉴赏家变得更具辨识力，努力寻求高品质饮酒体验，从而推动了另一轮酒品类目的高端化大潮，包括罐装的高端预调制鸡尾酒。全球50%的调酒师称，其客户对高端酒类的消费有所增加，表明疫情开始之后酒吧顾客行为发生了变化。



调酒师和消费者对于龙舌兰、波旁和白兰地十分感兴趣，在这一领域，品类高档化、专属性和手工酿制的特性激发了人们的兴趣和愿望。人们对龙舌兰酒的看法发生了转变，即从聚会烈性酒成为高级啜饮酒，从而推高了对龙舌兰的需求。同时，龙舌兰的可混性也让其成为了热门鸡尾酒的基酒，例如玛格丽塔、古典鸡尾酒、内格罗尼酒和帕洛玛鸡尾酒。

数字时代的饮酒方式。鸡尾酒爱好者继续利用科技，在舒适的家中掌握家庭调酒术，同时享受烈酒送货上门服务。电商领域当前的很大一部分增长源自美国，该国超过65%的消费者通过线上服务购买烈酒。

追求可持续性。明年，消费者将要求交付能够带来真正社会变化的创新性、符合道德标准、长远的解决方案。有鉴于企业在赋能社区和带动地方特色方面不断增长的重要性，随着消费者寻求在便利性需求与可持续解决方案要求之间取得平衡，超本地化送货将成为主流。



可持续性依然是全球消费者首要关心的问题。尽管可回收性和零废弃物鸡尾酒在今年成为了可持续行动的主题，但2022年将出现更多聚焦烈酒制作方法的动议，绝大多数民众如今都愿意花更多的钱来购买按道德标准采购的再生性饮品。

对饮酒行为的再思考。人们正在探索灵活的新方式来保持清醒，在决定饮酒时倾向于选择独特的鸡尾酒和烈酒。对清醒感到好奇(sober-curious)的消费者有所增加，他们十分乐意将无酒夜晚与饮酒场合进行穿插，全球无酒精、低酒精度鸡尾酒(NoLo)的饮用量较一年前增加了58%。



2022年，一种自发的态度将推动饮品向自然选择转变，美国三分之一的民众以及英国的半数民众都把天然成分作为其鸡尾酒选择的一个因素，这一趋势开始动摇新兴市场消费者的饮酒方式。

颠覆性时代。在全球范围内，大量压抑已久的社交互动需求将促使人们寻求能够带来颠覆感，彰显社交沟通力量，接纳新体验，以及为学习和个人成长而奋斗的鸡尾酒体验。随着这些消费者回归酒吧，他们或将被鸡尾酒体验所吸引，因为很多人在进入2022年之后都秉持这样的理念：让每时每刻都变得更有意义。

敬请下载完整的 《2022年百加得鸡尾酒趋势报告》和信息图。

关于百加得有限公司

百加得有限公司(Bacardi Limited)是全球首屈一指的私营烈酒公司，生产并销售获得国际认可的烈酒和红酒。百加得有限公司品牌组合由200多个品牌和商标组成，包括百加得(BACARDÍ®)朗姆酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龙舌兰、帝王(DEWAR’S®)苏格兰调和威士忌、孟买蓝宝石(BOMBAY SAPPHIRE®)金酒、马天尼(MARTINI®)苦艾酒和气泡酒、卡萨多雷(CAZADORES®)100%蓝色龙舌兰酒以及威廉·劳森(WILLIAM LAWSON’S®)苏格兰威士忌、圣日耳曼(ST-GERMAIN®)接骨木花利口酒和皇太子(ERISTOFF®)伏特加等其它领先的新兴品牌。家族企业百加得有限公司成立于近160年前的古巴圣地亚哥，目前拥有7,000多名员工，在11个国家经营着多处生产设施，产品销往170多个国家。百加得有限公司是指百加得企业集团，包括百加得国际有限公司(Bacardi International Limited)。敬请访问http://www.bacardilimited.com，或者在Twitter、LinkedIn或Instagram上关注我们。

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