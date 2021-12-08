距A輪融資不到七個月，Incode再獲2.2億美元B輪融資，躍升為獨角獸企業

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業的下一代身份驗證和認證平臺Incode今天宣佈，公司已在B輪融資中籌集2.2億美元，從而使公司的評價達到12.5億美元，在距離A輪融資不到七個月的時間一躍成為獨角獸企業。

在過去12個月內，Incode的營收成長了六倍，這一令人驚歎的成長速度帶動了最新一輪投資，而在今年3月份，公司曾在A輪融資中籌集了2,500萬美元。這種融資能力驗證了Incode在全球數位身份解決方案市場的領導地位，也證明其開創性的自動化人工智慧型方法可以重塑未來的客戶體驗。

Incode Technologies創辦人兼執行長Ricardo Amper表示：「我們的‘One Identity Everywhere’願景正在改變人們在不同公司的身份驗證體驗方式。我們創造了無縫順暢的體驗，讓終端客戶無論是在註冊新銀行帳戶、入住酒店還是住院時都能發出驚歎。經由重塑這些體驗，我們在企業與其客戶之間建立起信任感並創造愉悅的心情。」

最新一輪投資由知名投資者General Atlantic和軟銀領投，頂級金融機構摩根大通、Capital One Ventures和Coinbase Ventures跟投。此外，參與這輪融資的還包括SVCI (Silicon Valley CISO Investments)和dLocal的創辦人，SVCI由50多位科技領域知名資訊安全長(CISO)組成，致力於匯集力量和資金以投資下一代網路安全創新。DN Capital、3L Capital、Framework Ventures、Dila Capital等現有投資人也已跟投。

是什麼讓Incode 在競爭激烈的數位身份領域獨樹一幟？

Incode提供完整的全通路協調平臺，使企業能夠利用單一整合點來解決身份問題——從以安全順暢的方式導引客戶，到客戶入駐後無縫驗證身份。

Incode的解決方案完全自動化，這表示它不使用客服中心的人員來識別客戶。實際情況是，如今的機器在速度、隱私和正確性方面都比人類好得多，這使得Incode能夠提供即時回應，並大幅減少詐騙。

Incode自身擁有整個科技棧，而不是像許多競爭對手那樣使用次級供應商。這樣能夠在企業和技術所有者之間建立起直接關係，使得Incode能夠根據客戶的回饋不斷改進其技術。

這種直接關係使Incode能夠與其客戶建立真正的夥伴關係。花旗銀行開戶主管Miguel Lavalle表示：「Incode幫助我們解決大規模的身份需求，是我們重要的策略性合作夥伴。Incode為我們的客戶提供一流科技、安全性和無縫體驗的完美結合。」

General Atlantic拉丁美洲業務共同總裁、董事總經理兼負責人Martin Escobari表示：「Incode是數位身份領域的領導者，並已開發出強大的解決方案來解決業界一些極為嚴峻的挑戰，尤其是安全順暢地導引客戶和身份認證方面的挑戰。迄今為止，這家公司獨特的平臺和技術一直是其成長的動力。Incode致力於推動身份解決方案的未來發展，我們十分期待與之合作並為其提供支援。」

軟銀拉丁美洲基金管理合夥人Paulo Passoni表示：「在Incode透過企業客戶（其中許多是我們投資的公司）而不斷在全球擴張之際，我們非常高興能夠支持Ricardo和他在Incode的所有優秀團隊。Incode提供世界一流的數位導入和身份驗證工具，協助其客戶管理顧客身份，同時增加信任並減少摩擦。」

Amper表示：「Incode 和整個身份產業可以產生的最大影響是在人員、公司和機構之間建立信任。缺乏信任時，利率會更高，流程會變得複雜，業務也會變得更加困難。信任是向所有人開放金融體系並讓更多人參與民主體系的核心要素。Incode經由排除障礙、降低成本和普及取用權來建立信任。」

如欲瞭解更多有關Incode的資訊，請造訪incode.com。

關於Incode Technologies

Incode是一流的身份識別公司，利用高度安全和令人愉悅的人工智慧體驗來重塑人們驗證身份及與全球大型公司互動的方式。Incode的端到端全自動協調平臺支援多通路無縫存取，其產品主攻客戶導入、身份驗證和支付驗證，可提高轉換率並減少詐騙。

Incode以建立信任和普及取用權為己任，與許多全球大型銀行、金融科技公司、酒店、政府和市集合作。Incode總部位於舊金山，在歐洲和拉丁美洲設有辦事處。

關於 General Atlantic

General Atlantic是全球首屈一指的成長型股權投資公司，在40多年的發展歷程中，已為超過445家成長型公司提供資金和策略性支援。General Atlantic成立於1980年，旨在與具備遠見卓識的企業家合作並產生長遠影響，它結合全球協作方式、特定產業專長、長期投資視野和對成長驅動力的深刻理解，與優秀的企業家和管理團隊合作，在全球擴大創新業務。截至2021年9月30日，General Atlantic管理的資產逾860億美元，涉足所有產品。公司擁有超過215名投資專業人士，分佈在紐約、阿姆斯特丹、北京、香港、雅加達、倫敦、墨西哥市、孟買、慕尼黑、帕洛阿爾托、聖保羅、上海、新加坡和斯坦福等城市。如欲瞭解更多有關General Atlantic的資訊，請瀏覽以下網站：www.generalatlantic.com。

關於軟銀集團

軟銀集團投資於突破性科技，以改善世界各地人民的生活品質。軟銀集團旗下設有：軟銀集團股份有限公司(TOKYO: 9984)——持有電信、網際網路服務、人工智慧、智慧型機器人、物聯網和清潔能源科技提供者股份的投資控股公司；軟銀願景基金(SoftBank Vision Funds)——投資超過1,350億美元以幫助傑出企業家改造產業並塑造新產業；50億美元的軟銀拉丁美洲基金(SoftBank Latin America Fund)——拉丁美洲地區規模首屈一指的創投基金；新推出的30億美元軟銀拉丁美洲基金II；以及軟銀機會基金(SB Opportunity Fund)——投資額為1億美元的基金，專門投資於美國有色人種企業家創建的企業。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://group.softbank/en。

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