距A轮融资不到七个月，Incode再获2.2亿美元B轮融资，跃升为独角兽企业

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--面向全球企业的下一代身份验证和认证平台Incode今天宣布，公司已在B轮融资中筹集2.2亿美元，从而使公司的估值达到12.5亿美元，在距离A轮融资不到七个月的时间里一跃成为独角兽企业。

在过去12个月内，Incode的营收增长了六倍，这一令人惊叹的增长速度推动了最新一轮投资，而在今年3月份，公司曾在A轮融资中筹集了2,500万美元。这种融资能力彰显Incode在全球数字身份解决方案市场的领导地位，也证明其基于人工智能的开创性自动化方法可以重塑未来的客户体验。

Incode Technologies创始人兼首席执行官Ricardo Amper表示：“我们的‘One Identity Everywhere’理念正在改变人们在不同公司的身份验证体验方式。我们创造了一种无缝顺畅的体验，让终端客户无论是在注册新银行账户、入住酒店还是住院时都能发出惊叹。通过重塑这些体验，我们在企业与其客户之间建立起了信任并创造愉悦的心情。”

最新一轮投资由知名投资者General Atlantic和软银领投，顶级金融机构摩根大通、Capital One Ventures和Coinbase Ventures跟投。此外，参与这轮融资的还包括SVCI (Silicon Valley CISO Investments)和dLocal的创始人，SVCI由50多位科技领域知名首席信息安全官(CISO)组成，致力于汇集力量和资金以投资下一代网络安全创新。DN Capital、3L Capital、Framework Ventures、Dila Capital等现有投资人也已跟投。

是什么让Incode 在竞争激烈的数字身份领域独树一帜？

Incode提供完整的全渠道协调平台，使企业能够利用单一的集成点来解决身份问题——从以安全顺畅的方式让客户入驻，到客户入驻后无缝进行身份验证。

Incode的解决方案是完全自动化的，这意味着它不使用呼叫中心的人工来识别客户。现实情况是，如今的机器在速度、隐私和准确性方面都比人类好得多，这使得Incode能够提供实时响应，并大幅减少欺诈。

Incode自身拥有整个技术栈，而不是像许多竞争对手那样使用次级供应商。这样能够在企业和技术所有者之间建立起一种直接关系，使得Incode能够根据客户的反馈不断改进技术。

这种直接关系使Incode能够与其客户建立真正的伙伴关系。花旗银行开户主管Miguel Lavalle表示：“Incode帮助我们解决大规模的身份需求，是我们重要的战略合作伙伴。Incode为我们的客户提供一流技术、安全性和无缝体验的完美结合。”

General Atlantic拉丁美洲业务联席总裁、董事总经理兼负责人Martin Escobari表示：“Incode是数字身份领域的领导者，并已开发一款强大的解决方案来解决行业中一些极为严峻的挑战，尤其是实现安全顺畅的客户入驻和身份认证方面的挑战。这家公司独特的平台和技术迄今为止一直是其增长的动力。Incode的宗旨是助推身份解决方案的未来发展，我们十分期待与之合作并为其提供支持。”

软银拉丁美洲基金管理合伙人Paulo Passoni表示：“在Incode通过企业客户（其中许多是我们投资的公司）不断在全球扩张之际，我们非常高兴能够支持Ricardo和他在Incode的所有优秀团队。Incode提供世界一流的数字载入和身份验证工具，帮助其客户管理客户身份，同时增加信任并减少摩擦。”

Amper表示：“Incode 和整个身份行业可以产生的最大影响是在人员、公司和机构之间建立信任。缺乏信任时，利率会更高，流程会变得复杂，业务也会变得更加困难。信任是向所有人开放金融体系并让更多人参与民主体系的核心要素。Incode通过消除障碍、降低成本和普及访问权来建立信任。”

如需了解更多有关Incode的信息，请访问incode.com。

关于Incode Technologies

Incode是一家领先的身份识别公司，利用高度安全和令人愉悦的人工智能体验来重塑人们验证身份及与全球大型公司互动的方式。Incode的端到端全自动协调平台支持多渠道无缝访问，其产品主攻客户入驻、身份验证和支付验证，可提高转化率并减少欺诈。

Incode以建立信任和普及访问权为己任，与许多全球大型银行、金融科技公司、酒店、政府和市场开展合作。Incode总部位于旧金山，在欧洲和拉丁美洲设有办事处。

关于 General Atlantic

General Atlantic是全球领先的成长型股权投资公司，在40多年的发展历程中，已为超过445家成长型公司提供资本和战略支持。General Atlantic成立于1980年，旨在与具备远见卓识的企业家合作并产生长远影响，它结合全球协作方式、特定行业专长、长期投资视野和对增长驱动力的深刻理解，与优秀的企业家和管理团队合作，在全球范围内扩展创新业务。截至2021年9月30日，General Atlantic管理着逾860亿美元的资产，涉足所有产品。公司拥有超过215名投资专业人士，分布在纽约、阿姆斯特丹、北京、香港、雅加达、伦敦、墨西哥城、孟买、慕尼黑、帕洛阿尔托、圣保罗、上海、新加坡和斯坦福等城市。如需了解更多有关General Atlantic的信息，请访问以下网站：www.generalatlantic.com。

关于软银集团

软银集团投资于突破性技术，以提高世界各地人民的生活质量。软银集团旗下设有：软银集团股份有限公司(TOKYO: 9984)——一家投资控股公司，持有电信、互联网服务、人工智能、智能机器人、物联网和清洁能源技术等行业的股份；软银愿景基金(SoftBank Vision Funds)——投资额超过1,350亿美元，旨在帮助杰出的企业家改造行业并塑造新的行业；50亿美元的软银拉丁美洲基金(SoftBank Latin America Fund)——拉丁美洲地区规模首屈一指的风投基金；新推出的30亿美元软银拉丁美洲基金II；以及软银机会基金(SB Opportunity Fund)——一只投资额为1亿美元的基金，专门投资于美国有色人种企业家创建的企业。如需了解更多信息，请访问https://group.softbank/en。

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