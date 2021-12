Incode lève 220 millions USD dans le cadre de son tour de table de série B, obtenant le statut de licorne moins de sept mois après son tour de table de série A

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Incode, la plateforme de vérification des identités et d’authentification de nouvelle génération pour les entreprises mondiales, a annoncé aujourd’hui avoir levé 220 millions USD en fonds propres dans le cadre de son tour de table de série B, conférant à la société une valorisation de 1,25 milliard USD et la propulsant au statut de « licorne » moins de sept mois après son tour de table de série A.

Le taux de croissance spectaculaire d’Incode (ses revenus ont été multipliés par six au cours des douze derniers mois) est à l’origine de ce dernier cycle d’investissement, qui vient s’ajouter à la levée de fonds de série A pour un montant de 25 millions USD effectuée par la société en mars dernier. Le niveau de collecte de fonds confirme la position de leader d’Incode sur le marché mondial des solutions d’identité numérique et valide son approche révolutionnaire et automatisée basée sur l’IA visant à réinventer l’expérience client du futur.

« Notre vision ‘One Identity Everywhere’ transforme la façon dont les personnes vivent leurs parcours d’identité aux côtés des entreprises », a déclaré Ricardo Amper, fondateur et PDG d’Incode Technologies. « Nous avons créé une expérience tellement harmonieuse et sans friction qu’elle impressionne au plus haut point le client final lorsque celui-ci devient client d’une nouvelle banque, s’enregistre dans un hôtel ou est admis dans un hôpital. En réinventant ces expériences, nous bâtissons la confiance et créons des interactions joyeuses entre les entreprises et leurs clients. »

Ce dernier cycle d’investissement a été mené par les investisseurs de renom General Atlantic et SoftBank, avec des investissements supplémentaires d’institutions financières de premier plan comme J.P. Morgan, Capital One Ventures et Coinbase Ventures. Pour compléter cette levée de fonds, ont également participé SVCI (Silicon Valley CISO Investments), un groupe de plus de 50 responsables de premier plan de la sécurité des systèmes d’information qui unissent leurs forces et leurs fonds pour investir dans la prochaine génération d’innovations en matière de cybersécurité, les fondateurs de dLocal, ainsi que les investisseurs existants DN Capital, 3L Capital, Framework Ventures, Dila Capital et d’autres.

Qu’est-ce qui rend Incode unique dans l’espace surpeuplé de l’identité numérique ?

Incode propose une plateforme d’orchestration omnicanale complète qui permet aux entreprises de disposer d’un point d’intégration unique pour résoudre le problème des identités - de l’intégration fluide et sécurisée des clients à leur authentification transparente une fois qu’ils ont été intégrés.

La solution d’Incode est entièrement automatisée, ce qui signifie qu’elle ne fait pas appel à des humains basés dans des centres d’appels pour identifier les clients. La réalité est qu’aujourd’hui les machines sont bien supérieures aux humains à la fois en termes de vitesse, de confidentialité et de précision, permettant à Incode d’apporter des réponses en temps réel avec un nombre bien moindre de fraudes.

Incode est propriétaire de l’intégralité de sa pile technologique, et n’utilise donc pas de sous-traitants comme nombre de ses concurrents. Cela crée une relation directe entre l’entreprise et le propriétaire de la technologie, permettant à Incode d’améliorer continuellement sa technologie en fonction des commentaires des clients.

Cette relation directe permet à Incode de construire de véritables partenariats avec ses clients. « Incode est un partenaire stratégique clé qui nous aide à répondre à nos besoins d’identité à grande échelle. Incode offre à ses clients la combinaison parfaite de technologie, de sécurité et de transparence de classe mondiale », a déclaré Miguel Lavalle, responsable des ouvertures de comptes chez Citi.

« Incode est un chef de file dans le domaine de l’identité numérique et a développé une solution robuste permettant de relever certains des défis les plus importants du secteur, en particulier en ce qui concerne l’intégration et l’authentification sécurisées et sans friction. La plateforme et la technologie uniques de l’entreprise ont alimenté sa croissance à ce jour, et nous sommes impatients de nous associer à Incode et de les soutenir, car cela va contribuer à l’avenir des solutions d’identité », a confié pour sa part Martin Escobari, co-président, directeur général et responsable des activités de General Atlantic en Amérique latine.

« Nous sommes très heureux de soutenir Ricardo et toute l’équipe formidable d’Incode à l’heure où ils continuent de se développer à l’échelle mondiale par le biais d’entreprises clientes, dont bon nombre font partie de nos sociétés de portefeuille. Incode propose une suite d’outils numériques d’intégration et d’authentification de classe mondiale, aidant sa clientèle à gérer les identités des clients tout en renforçant la confiance et en réduisant les frictions », a ajouté Paulo Passoni, associé directeur des fonds SoftBank Latin America.

« Le plus grand impact qu’Incode et l’industrie de l’identité en général peuvent avoir est de générer un sentiment de confiance entre les personnes, les entreprises et les institutions », a poursuivi M. Amper. « Sans confiance, les taux d’intérêt sont plus élevés, les processus deviennent de plus en plus compliqués et les affaires plus difficiles. La confiance est l’élément fondamental qui permet d’ouvrir les systèmes financiers à tous et permet à beaucoup plus de personnes de participer à un système démocratique. Chez Incode, nous bâtissons la confiance en éliminant les barrières, en réduisant les coûts et en démocratisant les accès. »

Pour en apprendre davantage sur Incode, visitez incode.com.

À propos d’Incode Technologies

Incode est une société d’identité de premier plan qui réinvente la façon dont les personnes vérifient leur identité et interagissent avec les plus grandes entreprises du monde en leur proposant une expérience basée sur l’IA hautement sécurisée et conviviale. La plateforme d’orchestration de bout en bout entièrement automatisée d’Incode permet un accès transparent à de multiples canaux avec des produits axés sur l’intégration, l’authentification et la vérification des paiements qui augmentent les conversions et réduisent la fraude.

Avec pour mission d’instaurer la confiance et de démocratiser les accès, Incode travaille avec certaines des plus grandes banques, fintechs, hôtels, gouvernements et marchés au monde. Incode a son siège à San Francisco et dispose de bureaux en Europe et en Amérique latine.

À propos de General Atlantic

Présent depuis plus de quatre décennies, General Atlantic est un investisseur mondial de premier plan dans le domaine du capital de croissance qui a fourni des capitaux et un soutien stratégique à plus de 445 entreprises à forte croissance à ce jour. Fondé en 1980 dans le but d’établir des partenariats avec des entrepreneurs visionnaires et de créer un impact durable, la société allie approche globale collaborative, expertise sectorielle, horizon d’investissement à long terme et compréhension approfondie des moteurs de croissance, combinaison qui lui permet de travailler en partenariat avec des entrepreneurs et équipes de direction de haut niveau pour développer des entreprises innovantes dans le monde entier. General Atlantic gère actuellement plus de 86 milliards USD d’actifs tous produits confondus (chiffres du 30 septembre 2021) et son équipe compte plus de 215 professionnels de l’investissement basés à New York, Amsterdam, Beijing, Hong Kong, Jakarta, Londres, Mexico, Mumbai, Munich, Palo Alto, São Paulo, Shanghai, Singapour et Stamford. Pour plus d’informations sur General Atlantic, veuillez visiter le site Web : www.generalatlantic.com.

À propos du SoftBank Group

Le SoftBank Group investit dans des technologies de pointe pour améliorer la qualité de vie des gens du monde entier Le SoftBank Group est composé de : SoftBank Group Corp. (TOKYO : 9984), un holding d’investissement détenant notamment des participations dans les secteurs des télécommunications, des services Internet, de l’intelligence artificielle, de la robotique intelligente, de l’IdO et des fournisseurs de technologies d’énergie propre ; des SoftBank Vision Funds, qui investissent actuellement plus de 135 milliards USD pour aider des entrepreneurs extraordinaires à transformer leurs industries et à en façonner des nouvelles ; du SoftBank Latin America Fund, le plus important fonds de capital-risque de la région, d’une valeur de 5 milliards USD ; du récemment lancé SoftBank Latin America Fund II, d’une valeur de 3 milliards USD ; et du SB Opportunity Fund, un fonds de 100 millions USD consacré à l’investissement dans des entreprises fondées par des personnes de couleur aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://group.softbank/en.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.