Thales e Gireve simplificam a experiência de carregamento de veículos elétricos e proporcionam bases confiáveis para implantações de redes inteligentes

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--A Gireve, a plataforma digital com liderança em B2B para mobilidade elétrica, e a Thales, líder em segurança digital, colaboraram para oferecer o sistema de cobrança e acesso "Plug & Charge" simples e seguro. A solução, baseada no Thales Trusted Key Manager e na plataforma de intermediação da Gireve, aprimora a experiência do motorista, constrói confiança em um ecossistema de múltiplos participantes e também ajuda a estar em conformidade com a norma internacional ISO 15118.

Como o mercado de veículos elétricos (VE) deve crescer nos próximos anos, o mesmo ocorre com a necessidade de eletricidade. De fato, estas crescentes necessidades irão exigir o gerenciamento e distribuição de energia aprimorada e segura para atender aos picos de demanda de energia. A rede de carregamento atual ainda é muito fragmentada, muitas vezes proprietária e não está disponível em locais suficientes. É necessária uma solução mundial padronizada e interoperável, assim como uma gestão aprimorada de fornecimento de eletricidade.

Atualmente, cada e-Mobility Service Provider (eMSP) oferece aos motoristas de VE um cartão RFID (Identificação por radiofrequência) para o acesso e início de uma sessão de carregamento. A Gireve e a Thales criaram uma solução "Plug & Charge" harmonizada, com a finalidade de simplificar a experiência e garantir o mais alto nível de segurança a todos os participantes do mercado de carros elétricos.

Os motoristas simplesmente conectam o seu automóvel em qualquer estação de carregamento compatível com a ISO 15118, sem usar um cartão físico; e a cobrança é automaticamente associada à assinatura gerenciada por eles. Consequentemente, os motoristas podem escolher livremente um eMSP e acessar um número maior de estações de carregamento, ao mesmo tempo que têm o benefício de uma experiência segura de carregamento automatizado e pagamento digital.

A solução fornece certificados de credenciais exclusivos a cada parte atuante do sistema, desde o motorista até o veículo e a estação de carregamento. O sistema garante então a autenticação mútua, segura e instantânea entre estas partes atuantes. A solução também verifica se as credenciais corretas são geradas com segurança e distribuídas do provedor de mobilidade elétrica certo para os veículo e usuário associados. O resultado é uma experiência de carregamento mais simples e segura.

A autenticação mútua e o gerenciamento seguro de credenciais também estabelecem a base de um ambiente confiável para as próximas implementações de redes inteligentes.

"Durante quase 10 anos, a Gireve vem sendo uma terceira parte de confiança central para participantes do B2B no setor de carregamento. Com a Thales, estamos confiantes de que nossa solução atende aos principais desafios para garantir o sucesso sustentável do ecossistema de VE. Nossos esforços conjuntos têm como objetivo facilitar o acesso à energia, trazendo confiança através da segurança cibernética e incentivado a adoção de motoristas com o uso aprimorado." Eric Plaquet, diretor executivo na Gireve

"A Gireve ofereceu à Thales uma grande oportunidade de implementar sua experiência comprovada em campo em autenticação e segurança cibernética fortes para o mercado de carregamento inteligente. Nossa parceria apoia o setor de mobilidade elétrica sustentável ao facilitar o acesso ao carregamento de VE e criar a confiança que o setor precisa para ter sucesso. Olhando para o futuro, nossa cooperação pode desencadear mais casos de uso para apoiar o desenvolvimento de redes inteligentes com o gerenciamento de energia mais eficiente." Christine Caviglioli, vice-presidente do setor automotivo na Thales

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e computação quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de € 17 bilhões em 2020.

Sobre a GIREVE

Ao combinar as tecnologias de Local de Mercado, Processamento de Transações e Gerenciamento de Dados, a GIREVE é a plataforma digital B2B de liderança para recarga elétrica, oferecendo a primeira cobertura em termos de número de pontos de carregamento na Europa. A empresa administra 3.800 contratos entre 277 participantes em 32 países e faz referência a mais de 220.000 pontos de carregamento, incluindo 149.000 abertos para itinerância.

Durante quase 10 anos, a GIREVE vem sendo uma terceira parte de confiança central para participantes B2B no setor de carregamento, lidando com negociações e transações de modo independente, com segurança, segundo regras transparentes e em conformidade com os regulamentos.

